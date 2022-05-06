Hè đến rồi, lên danh sách bài hát cùng BTS để 'quẩy' thật nhiệt với bạn bè trong những chuyến đi xa nhé!

Bất kỳ chuyến đi nào cũng cần bạn phải thực hiện một số công đoạn chuẩn bị cơ bản. Nhưng trên hết, điều bạn cần làm nhất là lên list nhạc cực chill và hấp dẫn, đặc biệt là nếu bạn muốn đi phượt cùng bạn bè. Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe dọc theo những con đường xinh đẹp và đắm mình vào những giai điệu sôi động cùng bạn bè. Rất tuyệt vời đúng không nào?

Nếu bạn là một ARMY, thì bạn càng cần phải lên hẳn danh sách phát với các bài hát BTS màn bạn yêu thích và chỉ việc 'play' trên đường thôi.