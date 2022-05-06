Hè đến rồi, lên danh sách bài hát cùng BTS để 'quẩy' thật nhiệt với bạn bè trong những chuyến đi xa nhé!

Gợi ý cho bạn những bài hát cực hấp dẫn của BTS rất phù hợp để cùng bạn bè khuấy động không khí ngày hè trong những chuyến du lịch sắp tới đây.
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Bất kỳ chuyến đi nào cũng cần bạn phải thực hiện một số công đoạn chuẩn bị cơ bản. Nhưng trên hết, điều bạn cần làm nhất là lên list nhạc cực chill và hấp dẫn, đặc biệt là nếu bạn muốn đi phượt cùng bạn bè. Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe dọc theo những con đường xinh đẹp và đắm mình vào những giai điệu sôi động cùng bạn bè. Rất tuyệt vời đúng không nào?
Nếu bạn là một ARMY, thì bạn càng cần phải lên hẳn danh sách phát với các bài hát BTS màn bạn yêu thích và chỉ việc 'play' trên đường thôi.
Hãy cùng nhìn lại từ khi ra mắt cho đến nay, 7 chàng trai của chúng ta đã mang đến cho người hâm mộ những bài hát tuyệt vời đa dạng thế loại thế nào nhé! Mùa hè này hãy cùng BTS và những người bạn thân thiết đắm mình trong giai điệu sôi động, rũ bỏ mọi muộn phiền và tận hưởng chuyến đi thật đáng nhớ nào!
Run (The Most Beautiful Moment in Life)
Make it Right (Map of the Soul: Persona)
Spring Day (You Never Walk Alone)
Boyz With Fun (The Most Beautiful Moment in Life Pt.1)
DNA (Love Yourself: Her)
Boy With Luv (Map of the Soul: Persona)
Jump (Skool Luv Affair)
ON (Map of the Soul: 7)
Life Goes On (BE)
Butter (Single and Album)
Đây chỉ là một số bài hát gợi ý cho chuyến đi của bạn. Hãy thêm vào những bài hát mà bạn yêu thích và bắt đầu lên lịch cho mùa hè này nhé!
Theo Allkpop