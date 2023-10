Yeri (Red Velvet): Khoe make-up look má ửng hồng đáng yêu nhưng vẫn quyến rũ "hớp hồn" qua từng góc chụp

Trong những bức ảnh khác, Yeri đã cho người xem thấy một hình ảnh mới lạ nhưng cũng rất quyến rũ khi cô nàng tạo dáng cùng đôi giày Mary Jane trong set đồ áo ngực đầy màu sắc được trang trí bằng hình thêu động vật đầy màu sắc.

Tạm biệt tóc búi đáng yêu, Yeri đã được trang điểm theo kiểu quý cô thanh lịch, trưởng thành với kiểu tóc xõa dài đen óng bay trong gió cùng đôi môi đỏ tươi như quả dâu chín mọng.

Qua những bức ảnh, chúng ta có thể thấy được Yeri rất thoải mái và vui vẻ khi tham gia buổi chụp hình này. Tuy là thành viên nhỏ tuổi nhất Red Velvet nhưng cô nàng luôn được đánh giá cao về phong cách ăn mặc cũng như thần thái tuyệt vời không kém cạnh gì cô chị cả Irene thường mệnh danh là nữ thần sắc đẹp.

Ảnh : Instagram 'yerimiese'

Trước đó, Yeri cùng bốn cô chị cùng nhóm Red Velvet đã phát hành mini album mới mang tên 'The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm' và ra mắt MV ca khúc chủ đề Feel My Rhythm vào tháng 3 vừa qua.

Ca khúc chủ đề "Feel my rhythm" - Red Velvet

Dù là thành viên ra mắt sau cùng và cũng nhỏ tuổi nhất nhưng tin đồn về chuyện tình cảm của Yeri khá nhiều và vẫn luôn được bàn tán xôn xao trên MXH. Gần đây nhất phải kể đến mỹ nam cùng công ty chủ quản - Taeyong (NCT) và nam thần Minhyun (NU’EST).

Yeri (Red Velvet) và Taeyong (NCT) từng được đồn thổi về mối quan hệ tình cảm vì thân thiết với nhau.