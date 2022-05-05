Yeri (Red Velvet): Khoe make-up look má ửng hồng đáng yêu nhưng vẫn quyến rũ "hớp hồn" qua từng góc chụp

Sao quốc tế 05/05/2022 19:37

Nàng út của Red Velvet khoe ảnh tạo hình đáng yêu, vẫn đậm chất phong cách riêng của nhóm.

Những ngày qua, Yeri đã đăng một số bức ảnh và clip hậu trường từ buổi chụp ảnh tạp chí thời trang Vogue Korea trên Instagram của cô ấy cùng với chú thích "Thật khó khi chụp hình trong gió với những người bạn cừu, thỏ và vịt, nhưng Vogue đã đồng hành cùng tôi khiến buổi chụp hình trở nên vui nhộn hơn rất nhiều".

Yeri (Red Velvet): Khoe make-up look má ửng hồng đáng yêu nhưng vẫn quyến rũ 'hớp hồn' qua từng góc chụp - Ảnh 1Yeri (Red Velvet): Khoe make-up look má ửng hồng đáng yêu nhưng vẫn quyến rũ 'hớp hồn' qua từng góc chụp - Ảnh 2Yeri (Red Velvet): Khoe make-up look má ửng hồng đáng yêu nhưng vẫn quyến rũ 'hớp hồn' qua từng góc chụp - Ảnh 3

Buổi chụp hình lần này, Yeri sẽ hợp tác cùng thương hiệu thời trang cao cấp Moschino để cho ra mắt bộ sưu tập mới trên tạp chí Vogue Korea. Trong bức ảnh được công bố, cô nàng được trang điểm với điểm nhấn là đôi má ửng hồng theo phong cách “bánh bèo” và tạo kiểu tóc hai bím trông rất đáng yêu.

Yeri được mặc nhiều bộ đồ khác nhau với nhiều màu sắc độc đáo đậm chất mùa hè sôi động đang đến gần. Từ set đồ áo cúp ngực cùng chân váy ôm sát, đầm liền ôm sát body cho tới áo tay phồng nữ tính, tất cả có chung một điểm là đều sử dụng tông màu pastel làm màu chủ đạo, rất hợp với phong cách đáng yêu, ngây thơ của Yeri nói riêng và cả Red Velvet nói chung. Thiết kế của bộ sưu tập lần này lấy cảm hứng từ những loài động vật quen thuộc và dễ thương như thỏ, vịt,... và thiên nhiên.

Yeri (Red Velvet): Khoe make-up look má ửng hồng đáng yêu nhưng vẫn quyến rũ 'hớp hồn' qua từng góc chụp - Ảnh 4

Yeri (Red Velvet): Khoe make-up look má ửng hồng đáng yêu nhưng vẫn quyến rũ 'hớp hồn' qua từng góc chụp - Ảnh 5

Trong những bức ảnh khác, Yeri đã cho người xem thấy một hình ảnh mới lạ nhưng cũng rất quyến rũ khi cô nàng tạo dáng cùng đôi giày Mary Jane trong set đồ áo ngực đầy màu sắc được trang trí bằng hình thêu động vật đầy màu sắc. 

Tạm biệt tóc búi đáng yêu, Yeri đã được trang điểm theo kiểu quý cô thanh lịch, trưởng thành với kiểu tóc xõa dài đen óng bay trong gió cùng đôi môi đỏ tươi như quả dâu chín mọng. 

Qua những bức ảnh, chúng ta có thể thấy được Yeri rất thoải mái và vui vẻ khi tham gia buổi chụp hình này. Tuy là thành viên nhỏ tuổi nhất Red Velvet nhưng cô nàng luôn được đánh giá cao về phong cách ăn mặc cũng như thần thái tuyệt vời không kém cạnh gì cô chị cả Irene thường mệnh danh là nữ thần sắc đẹp.

Yeri (Red Velvet): Khoe make-up look má ửng hồng đáng yêu nhưng vẫn quyến rũ 'hớp hồn' qua từng góc chụp - Ảnh 6Yeri (Red Velvet): Khoe make-up look má ửng hồng đáng yêu nhưng vẫn quyến rũ 'hớp hồn' qua từng góc chụp - Ảnh 7

Yeri (Red Velvet): Khoe make-up look má ửng hồng đáng yêu nhưng vẫn quyến rũ 'hớp hồn' qua từng góc chụp - Ảnh 8
Ảnh : Instagram 'yerimiese'

Trước đó, Yeri cùng bốn cô chị cùng nhóm Red Velvet đã phát hành mini album mới mang tên 'The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm' và ra mắt MV ca khúc chủ đề Feel My Rhythm vào tháng 3 vừa qua.

Yeri (Red Velvet): Khoe make-up look má ửng hồng đáng yêu nhưng vẫn quyến rũ 'hớp hồn' qua từng góc chụp - Ảnh 9
Ca khúc chủ đề "Feel my rhythm" - Red Velvet

Dù là thành viên ra mắt sau cùng và cũng nhỏ tuổi nhất nhưng tin đồn về chuyện tình cảm của Yeri khá nhiều và vẫn luôn được bàn tán xôn xao trên MXH. Gần đây nhất phải kể đến mỹ nam cùng công ty chủ quản - Taeyong (NCT) và nam thần Minhyun (NU’EST).

Yeri (Red Velvet): Khoe make-up look má ửng hồng đáng yêu nhưng vẫn quyến rũ 'hớp hồn' qua từng góc chụp - Ảnh 10
Yeri (Red Velvet) và Taeyong (NCT) từng được đồn thổi về mối quan hệ tình cảm vì thân thiết với nhau.
Yeri (Red Velvet): Khoe make-up look má ửng hồng đáng yêu nhưng vẫn quyến rũ 'hớp hồn' qua từng góc chụp - Ảnh 11
Yeri (Red Velvet) và Minhyun (NU'EST) thường được fan "đẩy thuyền" vì những bức ảnh đăng trên MXH có nhiều điểm trùng khớp.
Từ khóa:   Yeri (Red Velvet) Tạp chí thời trang sao châu á

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