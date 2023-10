'Mỹ nhân gợi cảm' Kim Hee Jung khoe làn da bánh mật khỏe khắn, quyến rũ đập tan định kiến về vẻ đẹp tiêu chuẩn dành cho sao nữ Hàn

Nữ diễn viên Kim Hee Jung khoe vẻ ngoài quyến rũ trong làn da ngăm, nét đẹp có một không ai phá vỡ tiêu chuẩn cái đẹp dành cho phụ nữ Hàn Quốc.

Vào ngày 3/5, nữ diễn viên Kim Hee Jung đã đăng tải một bức ảnh cập nhật hình ảnh hiện tại lên trang Instagram cá nhân.

Trong ảnh, Kim Hee Jung mặc áo thun kiểu cách không tay và quần jeans đơn giản để lộ làn da ngăm quyến rũ.

Kim Hee Jung nhìn thẳng vào ống kính với ánh mắt quyến rũ, gây choáng ngợp với một thân hình gợi cảm, đầy thu hút.



Đặc biệt, Kim Hee Jung khéo khoe vẻ đẹp khỏe khoắn với thân hình nuột nà, thon thả. Cô nàng không ngại để lộ làn da bánh mật vốn không được ưa chuộng ở xứ sở kim chi. Tuy nhiên, Kim Hee Jung đã vượt qua quy chuẩn về nhan sắc dành cho những thần tượng, diễn viên nữ của Hàn Quốc, tự tin khoe cá tính riêng.



Cư dân mạng đã để lại những bình luận rất tích cực như: "Chị thật xinh đẹp và ngầu quá đi", "Em thật sự ngưỡng mộ thân hình của chị",...

Năm 2016, Kim Hee Jung gia nhập YG Entertainment. Từ sau đó, cô nhanh chóng xây dựng hình ảnh và phong cách gợi cảm. Kim Hee Jung gây chú ý nhờ màn xuất hiện với bộ đồ bơi gợi cảm trong MV Rendezvous của Sik-K. Từ sau đó, hình ảnh này gắn liền với cái tên của Kim Hee Jung.

Hiện tại, Kim Hee Jung vẫn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, cô chỉ xuất hiện trong các vai diễn phụ trong các bộ phim như The King's Face, Who Are You: School 2015, Splendid Politics... Dù các vai diễn của Kim Hee Jung chỉ là vai nhỏ nhưng nhan sắc của cô diễn viên trẻ lại gây ấn tượng mạnh với khán giả trong và ngoài nước.

Theo News1korea

'Nàng thơ' Kim Go Eun đã có hành động gì trong ngày Tết thiếu nhi khiến netizen cảm động và hết lời khen ngợi như vậy? Vào ngày Tết thiếu nhi ở Hàn, nữ diễn viên Kim Go Eun đã mang hơi ấm đến cho các trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp với số tiền gần 1 tỷ VND.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-nhan-goi-cam-kim-hee-jung-khoe-lan-da-banh-mat-khoe-khan-quyen-ru-dap-tan-dinh-kien-ve-ve-dep-tieu-chuan-danh-cho-sao-nu-han-466425.html