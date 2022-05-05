'Nàng thơ' Kim Go Eun đã có hành động gì trong ngày Tết thiếu nhi khiến netizen cảm động và hết lời khen ngợi như vậy?

Sao quốc tế 05/05/2022 09:39

Vào ngày Tết thiếu nhi ở Hàn, nữ diễn viên Kim Go Eun đã mang hơi ấm đến cho các trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp với số tiền gần 1 tỷ VND.

Theo công ty quản lý BH Entertainment vào ngày 5 tháng 5, Kim Go Eun đã quyên góp 50 triệu won (~1 tỷ VND) cho Bệnh viện Nhi Đại học Quốc gia Seoul vào ngày Tế thiếu nhi. 
Khoản quyên góp của Kim Go Eun được chuyển đến trong năm nay sẽ được sử dụng để chữa trị cho trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp gặp khó khăn trong quá trình điều trị các căn bệnh mãn tính hoặc bệnh nặng mà không có tiền chạy chữa. Kim Go Eun cho biết: "Khi tôi nghe được câu chuyện của các em đang phải đấu tranh với bệnh tật, trái tim tôi nhói lên. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng làm gì đó xem như đền đáp tình yêu thương mà tôi đã nhận được từ mọi người." 

'Nàng thơ' Kim Go Eun đã có hành động gì trong ngày Tết thiếu nhi khiến netizen cảm động và hết lời khen ngợi như vậy? - Ảnh 1

Kim Go Eun cũng đang nỗ lực để truyền bá văn hóa sẻ chia thông qua các hoạt động tình nguyện khác nhau như đi đầu trong việc hỗ trợ trẻ em khó khăn trong nước, hỗ trợ COVID-19 và thiệt hại do cháy rừng gây ra. 

Được biết, Kim Go Eun là nữ diễn viên và người mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc, cô gặt hái được nhiều thành công trong suốt tám năm 'dấn thân' vào sự nghiệp diễn xuất với các vai diễn trong nhiều bộ phim nổi tiếng. 

'Nàng thơ' Kim Go Eun đã có hành động gì trong ngày Tết thiếu nhi khiến netizen cảm động và hết lời khen ngợi như vậy? - Ảnh 2

 

Sự nghiệp diễn xuất của 'nàng thơ' Kim Go Eun chính thức bắt đầu nhờ vào sự giới thiệu của bạn bè và tài năng của cô nhanh chóng lọt vào 'mắt xanh' của đạo diễn Jung Ji Woo, năm 2012 Kim Go Eun trở thành tâm điểm chú ý của các phương tiện truyền thông khi tham gia vào bộ phim người lớn Nàng thơ (Amuse hay Eungyo).

Trong khi đó, Kim Go Eun hiện đang chuẩn bị cho loạt phim mới của Teabing 'Yumi's Cells Season 2', dự kiến ​​phát hành vào tháng 6. 

Theo News1korea

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Từ khóa:   Kim Go Eun sao hàn sao châu á

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