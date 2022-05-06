Nối tiếp Park Bo Young , IU là nữ nghệ sĩ tiếp theo khiến netizen vô cùng cảm động vì hành động đẹp nhân ngày Tết thiếu nhi ở Hàn Quốc

Sao quốc tế 06/05/2022 08:42

Ca sĩ kiêm diễn viên IU đã quyên góp 100 triệu won (~ 2 tỷ VND) cho Tổ chức trẻ em Green Umbrella nhân kỷ niệm 100 năm ngày Tết Thiếu nhi ở Hàn.

Theo tờ báo News 1 vào ngày 5 tháng 5, IU đã quyên góp 100 triệu KRW (~ 2 tỷ VND) cho Tổ chức Trẻ em Green Umbrella vào ngày Tết Thiếu nhi ở Hàn Quốc. 

Khoản đóng góp từ IU sẽ được sử dụng để hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho các gia đình đơn thân có thu nhập thấp, trẻ em được ông bà nuôi dưỡng và dùng để cải tạo các cơ sở chăm sóc và hỗ trợ trẻ em.

Nối tiếp Park Bo Young , IU là nữ nghệ sĩ tiếp theo khiến netizen vô cùng cảm động vì hành động đẹp nhân ngày Tết thiếu nhi ở Hàn Quốc - Ảnh 1

Kể từ khi ra mắt, IU, người luôn là một trong những nghệ sĩ đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện. Cô nàng có hẳn một khoản quyên góp hàng năm (từ năm 2015) cho trẻ em gặp khó khăn, đặc biệt là vào ngày Tết Thiếu nhi. Năm nay, nhân kỷ niệm 100 năm Tết Thiếu nhi ở Hàn, cô đã lan tỏa sự ấm áp của mình với việc làm vô cùng ý nghĩa cho các em nhỏ. 

Ngoài khoản quyên góp này, IU còn liên tục quyên góp cho những người gặp khó khăn, hỗ trợ thiệt hại do COVID-19 gây ra, quyên góp giúp đỡ người dân bị lũ lụt và cháy rừng, các gia đình có thu nhập thấp. 

IU sinh năm 1993, tên thật là Lee Ji Eun. Nữ ca sĩ theo đuổi sự nghiệp ca hát từ năm 15 tuổi. Với vẻ ngoài dễ thương, trong sáng cùng chất giọng ngọt ngào, cao vút, nữ ca sĩ nhanh chóng được khán giả ưu ái với danh xưng “em gái quốc dân” từ sau bản hit “Good Day”. 

Nối tiếp Park Bo Young , IU là nữ nghệ sĩ tiếp theo khiến netizen vô cùng cảm động vì hành động đẹp nhân ngày Tết thiếu nhi ở Hàn Quốc - Ảnh 2

Không chỉ thành công ở lĩnh vực âm nhạc, IU cũng là một trong số ít nữ thần tượng được đánh giá cao khi lấn sân diễn xuất. Cô nàng đã gặt hái được rất nhiều thành công trong cả hai lĩnh vực này. 
IU đang tập trung vào các hoạt động riêng. Cô đã quay xong bộ phim 'Dream' và chuẩn bị tham dự 'Liên hoan phim Cannes' sắp tới.

Theo Allkpop

Từ khóa:   IU sao hàn sao châu á

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