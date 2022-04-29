Nữ diễn viên Seo Ye Ji rũ bỏ hình tượng 'điên nữ', trở thành một người phụ nữ lạnh lùng, khát khao trả thù trong dự án trở lại của cô ấy - Eve.

Trong đoạn teaser đầu tiên cho bộ phim truyền hình mới phát sóng vào thứ tư - thứ năm, Seo Ye Ji vào vai Lee Rael - một người phụ nữ xinh đẹp, lạnh lùng, che giấu sự phẫn nộ, thù hận và đau khổ sau lớp mặt nạ hoàn hảo. Đoạn teaser cũng cho thấy cái nhìn thoáng qua phân cảnh Seo Ye Ji quyến rũ Park Byung Eun, ám chỉ về sự khởi đầu của một cuộc ly hôn đầy nguy hiểm của giới thượng lưu giàu có nhất Hàn Quốc.

"Một cái bẫy tình yêu được thiết kế cẩn thận! Mục tiêu duy nhất trong cuộc sống này, là để hủy hoại bạn".

Ngoài ra, với khát vọng trả thù cháy bỏng của nhân vật Irael, Seo Ye Ji đã thành công trong việc bộc lộ ra ánh mắt và biểu cảm lạnh lùng, khiến người xem phải nín thở.

"Eve" kể về câu chuyện của một người phụ nữ đã dành 13 năm cuộc đời để âm mưu trả thù chống lại giới thượng lưu giàu có nhất Hàn Quốc. Seo Ye Ji quay trở lại màn ảnh nhỏ với vai nữ chính Lee Rael, một người phụ nữ chứng kiến cái chết của cha mình. 13 năm sau, cô trở thành nhân vật chủ chốt trong vụ ly hôn trị giá 2 nghìn tỷ KRW.

Nữ diễn viên trở lại với nhan sắc cực 'bén'

Bộ phim còn có sự góp mặt của Lee Sang Yeop, Yoo Sun và nhiều diễn viên khác, 'Eve' sẽ ra mắt khán giả vào ngày 25 tháng 5 lúc 10:30 tối (theo giờ địa phương).

Theo Allkpop

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-nu-seo-ye-ji-tro-lai-voi-khat-khao-tra-thu-tro-thanh-my-nhan-xinh-dep-lanh-lung-trong-teaser-moi-cua-eve-465313.html