'Chị đẹp' Sunmi khoe nhan sắc tỏa sáng rạng ngời, thân hình quyến rũ nổi bật một góc trời LA

Sunmi vừa tiết lộ hình ảnh mới nhất trong chuyến đi tới LA cho lịch trình cá nhân, vẻ đẹp thiên thần nổi bật dưới ánh nắng mặt trời.

Vào ngày 27, Sunmi đã đăng tải bức ảnh selfie lên Instagram của mình mà có bất kỳ dòng trạng thái nào.



Trong ảnh, nữ thần Sunmi đắm mình dưới những tia nắng ấm của bầu trời LA. Cô nàng diện chiếc áo trễ vai khoe xương quai xanh gợi cảm và thân hình quyến rũ vạn người mê. Dưới bình luận, nữ ca sĩ Hae Ri của Davichi tắm tắc với vẻ đẹp của Sunmi: “Bức ảnh đẹp kinh khủng, chị xinh quá”.

Được biết, Sunmi đã trở về Hàn Quốc vào ngày 26 sau khi hoàn thành lịch trình cá nhân tại LA.

Xuất thân từ nhóm nhạc nữ đình đám của thế hệ K-POP thứ hai, Sunmi được xem như một trong những nữ ca sĩ solo nổi tiếng nhất hiện nay. Sunmi đã từng tạo được sự chú ý khi hoạt động solo ở JYP Entertainment, và ngày càng được chú ý nhiều hơn khi cô nàng trở lại với một phong cách hoàn toàn riêng biệt của mình.

Danh tiếng của nữ ca sĩ một bước đi lên kể từ khi Gashina được phát hành. Bài hát ngay nhanh chóng soán ngôi vương của nhiều bảng xếp hạng âm nhạc nổi tiếng trong nước và đứng vị trí cao trên nhiều trang nhạc của Hàn Quốc, mở ra một thành công đáng chú ý đầu tiên trong sự nghiệp hoạt động đơn lẻ của Sunmi.

Theo New1korea

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