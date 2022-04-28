'Nữ hoàng hát đôi' Soyou lột xác với trang phục 'hở bạo', con dân 'rụng tim' vì giọng hát ngọt ngào và nhan sắc rạng ngời tuổi 30

Sao quốc tế 28/04/2022 09:43

Ca sĩ Soyou đã tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ nhân dịp phát hành mini-album mới 'Day & Night' tại CGV Cheongdam Cinecity, Seoul vào chiều ngày 27. Đáng chú ý chính là nhan sắc xinh đẹp mặn mà của cô nàng dù đã chạm ngõ 30.

Soyou diện một chiếc váy hai dây trắng tinh khôi khoe vẻ vừa ngây thơ vừa gợi cảm với tấm lưng trần vô cùng quyến rũ trong buổi họp mặt fan hâm mộ. 

Mở đầu cho mini-album đầu tiên của Soyou 'Day & Night' là ca khúc Business (Feat. B.O)' phát hành sau khi cô nàng chuyển đến công ty quản lý mới. Đây là một bài hát kể về câu chuyện của người đàn ông và người phụ nữ gặp nhau trong môi trường công sở, họ có vị trí và tính cách khác biệt nhau nhưng cả hai vô tình nhận ra nhiều điểm chung và sức hút của đối phương. 

'Nữ hoàng hát đôi' Soyou lột xác với trang phục 'hở bạo', con dân 'rụng tim' vì giọng hát ngọt ngào và nhan sắc rạng ngời tuổi 30 - Ảnh 1

Ca khúc chủ đề thứ hai là 'Some 2 (Feat. Yong Hwa Jung)', đây là phần 2 của ca khúc 'Some (Feat. Lil Boy Of Giggs)', một bản tình ca ngọt ngào của những cặp đôi đang yêu được phát hành vào năm 2014.

'Nữ hoàng hát đôi' Soyou lột xác với trang phục 'hở bạo', con dân 'rụng tim' vì giọng hát ngọt ngào và nhan sắc rạng ngời tuổi 30 - Ảnh 2

Ngoài ra, mini-album lần này cô nàng còn cho ra lò những bản ballad lãng mạn như 'Heart (Feat. Jae Jae)', 'If I Knew' và 'Wood (Feat. DAVII)',... các bài hát đều được thể hiện hết sức hoàn hảo qua chất giọng đặc biệt của Soyou. 

Nổi bật trong buổi họp mặt là nhan sắc xinh đẹp của cô nàng, dù đã chạm ngõ 30 nhưng Soyou vẫn giữ cho mình vóc dáng hoàn hảo, cân đối và trẻ trung. Bí quyết của cô nàng thật ra rất đơn giản. 

'Nữ hoàng hát đôi' Soyou lột xác với trang phục 'hở bạo', con dân 'rụng tim' vì giọng hát ngọt ngào và nhan sắc rạng ngời tuổi 30 - Ảnh 3

Cô từng chia sẻ, điều quan trọng khi giảm cân giữ dáng là phải tìm một phương pháp tập luyện, ăn uống phù hợp với bản thân. Cấu tạo của cơ thể mỗi người đều khác nhau, do đó dù tập cùng một bài tập nhưng kết quả cũng vẫn có thể khác nhau. 

Soyou tên thật là Kang Ji Hyun, sinh năm 1992. Cô là thực tập sinh của Cube Entertainment trước khi trở thành thành viên của SISTAR. Trong nhóm, cô đảm nhận vị trí lead vocal, nhưng vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ chất giọng khàn đặc biệt. 

Theo New1korea

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Từ khóa:   Soyou sao hàn sao châu á

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