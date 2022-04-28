'Bà hoàng gợi cảm' HyunA lại khiến netizen phát sốt với bộ trang phục sexy, táo bạo cùng body siêu chuẩn: Fan hâm mộ không khỏi tò mò bí quyết giữ dáng thần kỳ của cô nàng

Sao quốc tế 28/04/2022 18:10

Nữ ca sĩ HyunA lại khiến netizen 'phát cuồng' trong loạt ảnh khoe body mới nhất. Bí quyết giữ được thân hình chuẩn đét của cô nàng càng khiến chị em 'điên đảo' hơn.

HyunA đã đăng tải một số bức ảnh lên trang Instagram cá nhân vào ngày 27 với phong cách táo bạo đậm chất riêng. 

Trong các bức ảnh, HyunA mặc một chiếc áo ống siêu ngắn đan dây trước ngực phối cùng chiếc quần màu xám và đôi giày thể thao phá cách. 'Nữ hoàng sexy' tạo cho người xem cảm giác tự tin, thoải mái nhưng không kém phần quyến rũ, gợi cảm. Nổi bật trong khung hình là vòng eo thon thả, vòng 1 đầy đặn, săn chắc, cùng thân hình 'siêu chuẩn'.

'Bà hoàng gợi cảm' HyunA lại khiến netizen phát sốt với bộ trang phục sexy, táo bạo cùng body siêu chuẩn: Fan hâm mộ không khỏi tò mò bí quyết giữ dáng thần kỳ của cô nàng - Ảnh 1

'Bà hoàng gợi cảm' HyunA lại khiến netizen phát sốt với bộ trang phục sexy, táo bạo cùng body siêu chuẩn: Fan hâm mộ không khỏi tò mò bí quyết giữ dáng thần kỳ của cô nàng - Ảnh 2

Trước khi có được vóc dáng quyến rũ như hiện tại, HyunA từng tự ti vì khuôn mặt béo cùng thân hình khá mũm mĩm của mình. Sau đó, nhờ kết hợp giữa chuyện ăn uống và tập luyện khoa học nên HyunA đã có sự lột xác ngoạn mục theo thời gian.

'Bà hoàng gợi cảm' HyunA lại khiến netizen phát sốt với bộ trang phục sexy, táo bạo cùng body siêu chuẩn: Fan hâm mộ không khỏi tò mò bí quyết giữ dáng thần kỳ của cô nàng - Ảnh 3

HyunA chia nhỏ các bữa ăn trong ngày của mình ra thành 5 bữa. Đồng thời, cô cũng loại bỏ những món chứa tinh bột và nhiều calories ra khỏi khẩu phần ăn. Các phương pháp tập luyện của HyunA xoay quanh giữa chuyện đi thang bộ và tập vũ đạo hàng ngày.

HyunA đã công khai chuyện tình cảm với ca sĩ Dawn từ năm 2016. Gần đây, Dawn đã công khai cầu hôn cô nàng, và ngay lập tức HyunA đã đồng ý, câu chuyện sau đó trở thành chủ đề bàn tán của netizen. Chuyện tình của hai nghệ sĩ dù gây nhiều tranh cãi nhưng vẫn khiến khối người ganh tị vì quá ngọt ngào. 

Theo New1korea

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Từ khóa:   HyunA sao hàn sao châu á

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