Thực hư tin đồn nữ ca sĩ Seo In Young 'từng đánh IU': Người trong cuộc nói gì?

Sao quốc tế 28/04/2022 18:08

Mới đây, nữ ca sĩ Seo In Young lên tiếng về tin đồn từng đánh đập IU trong nhà vệ sinh từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Seo In Young và Kim Woo Seok là khách mời xuất hiện trong chương trình giải trí 'TMI SHOW' của Mnet, được phát sóng vào chiều ngày 27/4. 

Trong chương trình, khi được MC Lee Mi Joo hỏi về tin đồn vô lý nhất từng nghe về bản thân là gì, nữ ca sĩ Seo In Young liền trả lời: "Đó là vụ tôi đánh đập IU". Seo In Young nói, "Tôi có phải kể lại chuyện này nữa không?", "Tôi không biết tại sao câu chuyện về việc tôi dạy dỗ IU lại rộ lên như vậy." Sau đó cô ấy còn nói cả IU cũng phủ nhận chuyện đó. 

Thực hư tin đồn nữ ca sĩ Seo In Young 'từng đánh IU': Người trong cuộc nói gì? - Ảnh 1

Trong tập phát sóng lần này, Seo In Young cũng chia sẻ câu chuyện bị mất chiếc bông tai trị giá 50 triệu won. Cô ta nói: "Tôi đã đánh mất món đồ trang sức trong lúc tham gia tiệc rượu và có thể nó mất khi tôi đang khiêu vũ. Đó là món trang sức đắt tiền nhất mà tôi mua".

Tin đồn gây tò mò nhất của Seo In Young chính là chuyện cô "dạy dỗ" IU. Vào thời điểm IU vừa mới debut (năm 2008), MXH Hàn Quốc lan truyền thông tin rằng IU đã chào Seo In Young không đúng cách tại một show âm nhạc. Vậy nên In Young mới kéo IU vào nhà vệ sinh để "dạy dỗ". Tuy nhiên cả hai đều lên tiếng phủ nhận việc này. Trước khi lên tiếng trong show 'TMI SHOW' Seo In Young cũng từng phủ nhận tin đồn đánh IU trong một chương trình hồi 2013.

Theo New1korea

'Nữ hoàng hát đôi' Soyou lột xác với trang phục 'hở bạo', con dân 'rụng tim' vì giọng hát ngọt ngào và nhan sắc rạng ngời tuổi 30

'Nữ hoàng hát đôi' Soyou lột xác với trang phục 'hở bạo', con dân 'rụng tim' vì giọng hát ngọt ngào và nhan sắc rạng ngời tuổi 30

Ca sĩ Soyou đã tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ nhân dịp phát hành mini-album mới 'Day & Night' tại CGV Cheongdam Cinecity, Seoul vào chiều ngày 27. Đáng chú ý chính là nhan sắc xinh đẹp mặn mà của cô nàng dù đã chạm ngõ 30.

Xem thêm
Từ khóa:   IU sao hàn sao châu á

TIN LIÊN QUAN

'Nữ hoàng hát đôi' Soyou lột xác với trang phục 'hở bạo', con dân 'rụng tim' vì giọng hát ngọt ngào và nhan sắc rạng ngời tuổi 30

'Nữ hoàng hát đôi' Soyou lột xác với trang phục 'hở bạo', con dân 'rụng tim' vì giọng hát ngọt ngào và nhan sắc rạng ngời tuổi 30

"Điên nữ" Seo Ye Ji xuất hiện đằm thắm trong phim mới, rộ lên tranh cãi về hình tượng giống hệt phim cũ

"Điên nữ" Seo Ye Ji xuất hiện đằm thắm trong phim mới, rộ lên tranh cãi về hình tượng giống hệt phim cũ

'Mỹ nữ chân dài' - Sooyoung (SNSD) khoe ảnh đi chơi bằng xe mui trần, đón chào mùa hè sắp đến

'Mỹ nữ chân dài' - Sooyoung (SNSD) khoe ảnh đi chơi bằng xe mui trần, đón chào mùa hè sắp đến

Mỹ nữ chân dài đa tài của YG - Lee Sung Kyung kết hợp với tạp chí Harper's Bazaar khoe bộ ảnh sắc nét toát lên vẻ đẹp quý phái, đồng thời tiết lộ suy nghĩ của cô mỗi khi các bộ phim đóng máy

Mỹ nữ chân dài đa tài của YG - Lee Sung Kyung kết hợp với tạp chí Harper's Bazaar khoe bộ ảnh sắc nét toát lên vẻ đẹp quý phái, đồng thời tiết lộ suy nghĩ của cô mỗi khi các bộ phim đóng máy

Yuna (ITZY) khiến netizen 'tá hỏa' khi lộ body gầy đét, xương sườn 'chờ chực' lộ hết ra ngoài

Yuna (ITZY) khiến netizen 'tá hỏa' khi lộ body gầy đét, xương sườn 'chờ chực' lộ hết ra ngoài

YG ra thông báo chấn động: Vẫn chưa quyết định ngày comeback của BLACKPINK, fan chỉ biết than trời rồi tiếp tục chờ đợi mòn mỏi

YG ra thông báo chấn động: Vẫn chưa quyết định ngày comeback của BLACKPINK, fan chỉ biết than trời rồi tiếp tục chờ đợi mòn mỏi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?