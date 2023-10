Mới đây, nữ ca sĩ Seo In Young lên tiếng về tin đồn từng đánh đập IU trong nhà vệ sinh từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Seo In Young và Kim Woo Seok là khách mời xuất hiện trong chương trình giải trí 'TMI SHOW' của Mnet, được phát sóng vào chiều ngày 27/4.



Trong chương trình, khi được MC Lee Mi Joo hỏi về tin đồn vô lý nhất từng nghe về bản thân là gì, nữ ca sĩ Seo In Young liền trả lời: "Đó là vụ tôi đánh đập IU". Seo In Young nói, "Tôi có phải kể lại chuyện này nữa không?", "Tôi không biết tại sao câu chuyện về việc tôi dạy dỗ IU lại rộ lên như vậy." Sau đó cô ấy còn nói cả IU cũng phủ nhận chuyện đó.

Trong tập phát sóng lần này, Seo In Young cũng chia sẻ câu chuyện bị mất chiếc bông tai trị giá 50 triệu won. Cô ta nói: "Tôi đã đánh mất món đồ trang sức trong lúc tham gia tiệc rượu và có thể nó mất khi tôi đang khiêu vũ. Đó là món trang sức đắt tiền nhất mà tôi mua".

Tin đồn gây tò mò nhất của Seo In Young chính là chuyện cô "dạy dỗ" IU. Vào thời điểm IU vừa mới debut (năm 2008), MXH Hàn Quốc lan truyền thông tin rằng IU đã chào Seo In Young không đúng cách tại một show âm nhạc. Vậy nên In Young mới kéo IU vào nhà vệ sinh để "dạy dỗ". Tuy nhiên cả hai đều lên tiếng phủ nhận việc này. Trước khi lên tiếng trong show 'TMI SHOW' Seo In Young cũng từng phủ nhận tin đồn đánh IU trong một chương trình hồi 2013.

Theo New1korea

