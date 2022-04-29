Trước khi trở lại phá đảo các bảng xếp hạng K-POP, 'ông hoàng Youtube' Psy đón nhận tin vui từ con cưng 'Gangnam Style'

Sao quốc tế 29/04/2022 11:43

MV 'Gangnam Style' của nam nghệ sĩ Psy chính thức cán mốc 4,4 tỷ lượt xem, tạo động lực cho ca khúc sắp phát hành.

Theo P-Nation thông báo MV 'Gangnam Style' trên kênh YouTube chính thức của Psy đã vượt quá 4,4 tỷ lượt xem tính đến ngày 28/4.

Trước khi trở lại phá đảo các bảng xếp hạng K-POP, 'ông hoàng Youtube' Psy đón nhận tin vui từ con cưng 'Gangnam Style' - Ảnh 1

'Gangnam Style' là ca khúc chủ đề trong album thứ 6 của Psy 'Psy 6 pack (甲) Part 1', phát hành vào tháng 7 năm 2012. Psy là nghệ sĩ K-POP đầu tiên đứng thứ hai trên Bảng xếp hạng Billboard trong 7 tuần liên tiếp. Ca khúc cũng được xem là một bản hit 'khủng' khi xác lập được nhiều kỷ lục đáng khâm phục. 

'Gangnam Style' trở thành nội dung đầu tiên vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube. Ngoài 'Gangnam Style', 'Gentle Man' của Psy cũng đạt 1,4 tỷ, 'HANGOVER' đạt 350 triệu, 'DADDY' đạt 620 triệu, 'New Face' đạt 2,6 tỷ Tỷ, 'I LUV IT' (I LUV IT) đạt 120 triệu lượt xem và một số ca khúc hit khác cũng có được số view khủng. 

Trước khi trở lại phá đảo các bảng xếp hạng K-POP, 'ông hoàng Youtube' Psy đón nhận tin vui từ con cưng 'Gangnam Style' - Ảnh 2
Ông hoàng youtube của Kpop

Psy sẽ trở lại với album thứ 9 mang tên 'Cheap 9' vào lúc 18h ngày 29/4. 'Cheap 9' bao gồm ca khúc chủ đề tên 'That That (Ft. SUGA of BTS)', '9 Intro' (9INTRO), 'Celeb', 'Impressed (Feat. Seong Si-kyung)', 'Long night' (Feat. Heize)', 'GANJI (Feat. Jessie)', 'Now' (Feat. Hwasa)',... Người hâm mộ nóng lòng chờ đợi sự trở lại ngoạn mục của 'ông hoàng Youtube', hứa hẹn một lần nữa phá đảo các bảng xếp hạng lớn nhỏ. 

Theo New1korea

'Cặp đôi vàng' của xứ sở kim chi Hyun Bin và Son Ye Jin tận hưởng thời gian trăng mật hạnh phúc, dự kiến sẽ quay về Hàn Quốc

'Cặp đôi vàng' của xứ sở kim chi Hyun Bin và Son Ye Jin tận hưởng thời gian trăng mật hạnh phúc, dự kiến sẽ quay về Hàn Quốc

Vợ chồng son Hyun Bin - Son Ye Jin tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào, cùng nhau thưởng thức trận bóng rổ NBA, chuẩn bị về Hàn trong hôm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   psy sao hàn sao châu á

TIN LIÊN QUAN

'Cặp đôi vàng' của xứ sở kim chi Hyun Bin và Son Ye Jin tận hưởng thời gian trăng mật hạnh phúc, dự kiến sẽ quay về Hàn Quốc

'Cặp đôi vàng' của xứ sở kim chi Hyun Bin và Son Ye Jin tận hưởng thời gian trăng mật hạnh phúc, dự kiến sẽ quay về Hàn Quốc

‘Điên nữ’ Son Ye Ji xuất hiện với tạo hình đầy ‘u ám’ trong poster chính thức của phim mới

‘Điên nữ’ Son Ye Ji xuất hiện với tạo hình đầy ‘u ám’ trong poster chính thức của phim mới

Bộ ảnh mùa hè của Son Ye Jin được tung ra, neitizen ‘choáng ngợp’ trước vẻ đẹp mĩ miều của cô dâu mới, khen ngợi ‘anh xã’ Huyn Bin đúng là chăm vợ ‘mát tay’!

Bộ ảnh mùa hè của Son Ye Jin được tung ra, neitizen ‘choáng ngợp’ trước vẻ đẹp mĩ miều của cô dâu mới, khen ngợi ‘anh xã’ Huyn Bin đúng là chăm vợ ‘mát tay’!

'Nữ thần thanh xuân thế hệ mới' Shin Ye Eun khoe vẻ đẹp trẻ trung, thơ ngây trong loạt ảnh mới khiến fan hâm mộ xao xuyến vì quá ngọt ngào

'Nữ thần thanh xuân thế hệ mới' Shin Ye Eun khoe vẻ đẹp trẻ trung, thơ ngây trong loạt ảnh mới khiến fan hâm mộ xao xuyến vì quá ngọt ngào

Billie Eilish bất ngờ đăng tải hình ảnh của J-Hope (BTS) lên story cá nhân, sự thật đằng sau là gì?

Billie Eilish bất ngờ đăng tải hình ảnh của J-Hope (BTS) lên story cá nhân, sự thật đằng sau là gì?

'Bà hoàng gợi cảm' HyunA lại khiến netizen phát sốt với bộ trang phục sexy, táo bạo cùng body siêu chuẩn: Fan hâm mộ không khỏi tò mò bí quyết giữ dáng thần kỳ của cô nàng

'Bà hoàng gợi cảm' HyunA lại khiến netizen phát sốt với bộ trang phục sexy, táo bạo cùng body siêu chuẩn: Fan hâm mộ không khỏi tò mò bí quyết giữ dáng thần kỳ của cô nàng

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 1 giờ 3 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 33 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 2 giờ 3 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 5 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?