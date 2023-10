Trước khi trở lại phá đảo các bảng xếp hạng K-POP, 'ông hoàng Youtube' Psy đón nhận tin vui từ con cưng 'Gangnam Style'

MV 'Gangnam Style' của nam nghệ sĩ Psy chính thức cán mốc 4,4 tỷ lượt xem, tạo động lực cho ca khúc sắp phát hành.

Theo P-Nation thông báo MV 'Gangnam Style' trên kênh YouTube chính thức của Psy đã vượt quá 4,4 tỷ lượt xem tính đến ngày 28/4.

'Gangnam Style' là ca khúc chủ đề trong album thứ 6 của Psy 'Psy 6 pack (甲) Part 1', phát hành vào tháng 7 năm 2012. Psy là nghệ sĩ K-POP đầu tiên đứng thứ hai trên Bảng xếp hạng Billboard trong 7 tuần liên tiếp. Ca khúc cũng được xem là một bản hit 'khủng' khi xác lập được nhiều kỷ lục đáng khâm phục.

'Gangnam Style' trở thành nội dung đầu tiên vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube. Ngoài 'Gangnam Style', 'Gentle Man' của Psy cũng đạt 1,4 tỷ, 'HANGOVER' đạt 350 triệu, 'DADDY' đạt 620 triệu, 'New Face' đạt 2,6 tỷ Tỷ, 'I LUV IT' (I LUV IT) đạt 120 triệu lượt xem và một số ca khúc hit khác cũng có được số view khủng.

Ông hoàng youtube của Kpop

Psy sẽ trở lại với album thứ 9 mang tên 'Cheap 9' vào lúc 18h ngày 29/4. 'Cheap 9' bao gồm ca khúc chủ đề tên 'That That (Ft. SUGA of BTS)', '9 Intro' (9INTRO), 'Celeb', 'Impressed (Feat. Seong Si-kyung)', 'Long night' (Feat. Heize)', 'GANJI (Feat. Jessie)', 'Now' (Feat. Hwasa)',... Người hâm mộ nóng lòng chờ đợi sự trở lại ngoạn mục của 'ông hoàng Youtube', hứa hẹn một lần nữa phá đảo các bảng xếp hạng lớn nhỏ.

Theo New1korea

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-khi-tro-lai-pha-dao-cac-bang-xep-hang-k-pop-ong-hoang-youtube-psy-don-nhan-tin-vui-tu-con-cung-gangnam-style-465290.html