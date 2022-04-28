Billie Eilish bất ngờ đăng tải hình ảnh của J-Hope (BTS) lên story cá nhân, sự thật đằng sau là gì?

Mới đây, nữ ca sĩ thế hệ mới Billie Eilish liên tục đăng tải lên trang Instagram cá nhân của mình hình ảnh anh chàng J-Hope mặc chiếc áo hoodie nằm trong BST của cô. Fan hâm mộ tò mò không biết có phải là 'hint' hợp tác hay không.

Nữ ca sĩ đã khiến những người hâm mộ của mình vô cùng bất ngờ khi cô nàng chia sẻ những bức ảnh của nam thần tượng K-POP J-Hope diện full set BST Billie Eilish x Nike của cô nàng.

Bài đăng trên story Instagram của Billie Eilish về J-Hope đã khiến ARMY vô cùng phấn khích và khơi gợi tò mò không biết đây có phải là 'hint' cho màn hợp tác nào hay không.

Trước đây, trong một cuộc trò chuyện cùng với các khán giả, Billie Eilish đã vui miệng hỏi rằng trong tương lai cô nàng nên hợp tác với nghệ sĩ nào tiếp theo. Một số người hâm mộ đã đề cử nhóm nhạc Hàn Quốc BTS với Billie. Chủ nhân hit Bad guy cũng rất vui vẻ hỏi lại đám đông tại trường quay rằng, liệu cô có nên hợp tác cùng BTS trong ca khúc mới hay không. Hầu hết mọi người đều đáp lại là "Có".

Ngoài ra, một trong số những thành viên của BTS là Jung Kook cũng cực kì yêu thích Billie Eilish. Rất nhiều lần trên sóng truyền hình, Jung Kook đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ của anh chàng với chủ nhân hit Bad guy. Lẽ dĩ nhiên, fan hoàn toàn có quyền mong đợi sự kết hợp giữa hai tài năng trẻ của US-UK lẫn K-POP này trong tương lai.

Theo Allkpop

"Điên nữ" Seo Ye Ji xuất hiện đằm thắm trong phim mới, rộ lên tranh cãi về hình tượng giống hệt phim cũ Hơn 1 năm sau scandal bão tố, Seo Ye Ji lùi hẳn về hậu trường, tránh tối đa mọi sự xuất hiện trước công chúng. Chính vì vậy mà công chúng luôn tò mò về hình ảnh nàng "điên nữ" của siêu phẩm Điên Thì Có Sao ngày nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/billie-eilish-bat-ngo-dang-tai-hinh-anh-cua-j-hope-bts-len-story-ca-nhan-su-that-dang-sau-la-gi-465050.html