'Nữ thần thanh xuân thế hệ mới' Shin Ye Eun khoe vẻ đẹp trẻ trung, thơ ngây trong loạt ảnh mới khiến fan hâm mộ xao xuyến vì quá ngọt ngào

Nữ diễn viên Shin Ye Eun xuất hiện cực kỳ 'thơ' trong loạt ảnh mới của tạp chí 'Singles'. Tạo hình nhẹ nhàng với đôi má ửng hồng khiến bao người mê đắm.

Vào ngày 27 tháng 4, hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Shin Ye Eun trên tạp chí 'Singles' được tiết lộ khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ vì sự xinh đẹp của cô nàng.

Trong các bức ảnh được đăng tải, Shin Ye Eun toát lên vẻ đẹp lãng mạn, thơ ngây với lớp trang điểm theo concept hồng mộng mơ. Đôi má ửng hồng cùng nụ cười nhẹ nhàng làm cho người xem không khỏi xiêu lòng. Ngoài ra, Shin Ye Eun còn mặc một chiếc váy màu kem và tạo dáng theo nhiều kiểu khác nhau, thể hiện nét quyến rũ, đáng yêu của mình.

Nếu là một fan của webdrama A-TEEN – bộ phim chiếu mạng cực kì nổi tiếng của Hàn Quốc vào năm 2018-2019 thì chắc chắn không còn xa lạ gì hình ảnh một cô nàng Do Hana xinh đẹp và cá tính do nữ diễn viên Shin Ye Eun thủ vai, cô nàng chính là một trong những “gà cưng mới” của ông trùm JYP.

Không chỉ sở hữu ngoại hình cực kì hút mắt, xinh đẹp và cá tính, Shin Ye Eun còn có sức học cực đỉnh khi cô là sinh viên của trường đại học Sungkyunkwan -ngôi trường luôn nằm trong top 5 trường đại học tốt nhất Hàn Quốc, chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn.

Được biết sắp tới đây, cô nàng Shin Ye Eun sẽ chuẩn bị cho buổi ra mắt bộ phim "Secret" đóng cùng với D.O. của EXO. Cư dân mạng đang rất trông chờ vào 'phản ứng hóa học' của cặp đôi.

Theo Allkpop

"Điên nữ" Seo Ye Ji xuất hiện đằm thắm trong phim mới, rộ lên tranh cãi về hình tượng giống hệt phim cũ Hơn 1 năm sau scandal bão tố, Seo Ye Ji lùi hẳn về hậu trường, tránh tối đa mọi sự xuất hiện trước công chúng. Chính vì vậy mà công chúng luôn tò mò về hình ảnh nàng "điên nữ" của siêu phẩm Điên Thì Có Sao ngày nào.

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