Yeri (Red Velvet) rũ bỏ hình tượng thiên thần ngây thơ trở thành mỹ nhân quyến rũ trong bộ bikini khoe body cực bốc

Yeri mới đây khoe thân hình săn chắc và vòng eo thon gọn khiến nhiều người ganh tị, đây là thành quả sau nhiều năm ăn uống theo chế độ khoa học và chăm tập pilates của cô nàng.

Vào chiều ngày 13, Yeri đã đăng tải một vài hình ảnh trong chuyến du lịch mùa hè lên trang mạng xã hội cá nhân.



Trong các bức ảnh được đăng tải, Yeri diện chiếc váy màu xanh lá cây tạo dáng trên sân thượng của một tòa nhà, làm nền cho nhan sắc của cô nàng là cảnh hoàng hôn vô cùng nên thơ.

Trong một bức ảnh khác, Yeri lại diện một bộ bikini siêu quyến rũ và nhấn nhá thêm chiếc kính râm. Từ hình tượng ngây thơ dễ thương đến cô nàng trưởng thành quyến rũ, dù trong bất cứ kiểu nào, cô nàng đều thể hiện sức hút riêng của mình.

Thông tin thêm, trong một lần trả lời phỏng vấn về bí quyết có vóc dáng thon, Yeri cho biết cô ăn uống khoa học, tập thể dục thường xuyên và luôn duy trì tinh thần vui vẻ, tích cực. Vóc dáng của nữ ca sĩ chỉ được cải thiện khi cô chuyển sang tập pilates. Yeri đã gắn bó với bộ môn này trong khoảng 3 năm. Cô đến phòng tập mỗi khi có thời gian và không bao giờ bỏ buổi tập dù mệt mỏi hay bận rộn. "Trước mỗi buổi chụp hình, tôi đều đến phòng tập pilates, tập với cường độ cao".

Được biết, Yeri cùng nhóm Red Velvet gần đây đã quảng bá với mini album "Feel My Rhythm" và nhận được phản hồi rất tốt từ phía khán giả.

Theo News1korea

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