Hyoyeon (SNSD) khoe thân hình mảnh mai, săn chắc, nhan sắc thăng hạng sau khi giảm thành công 9kg

Mới đây, thành viên SNSD - Hyoyeon đã có sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình sau khi thành công giảm được 9kg.

Vào ngày 20 tháng 5, nữ thần tượng Hyoyeon đã đăng tải một loạt hình ảnh mới nhất của mình lên Instagram cá nhân.

Trong các bức ảnh được đăng tải, Hyoyeon đang tự sướng với trước gương, bên dưới bài đăng có kèm dòng trạng thái: "Lâu rồi mình mới biểu diễn trong sự cổ vũ của các SONE. Mình thấy rất tuyệt và vô cùng vui sướng. DEEP, cùng cháy lên nào."

Hyoyeon mặc chiếc áo thun tay dài màu đỏ đậm với váy jean ngắn làm tôn lên vẻ quyến rũ của cô. Vóc dáng mảnh mai hiện tại là thành quả sau khi cô nàng thành công giảm 9kg.

Hyoyeon là nữ ca sĩ đa tài của nhóm nhạc SNSD, không chỉ hát hay nhảy giỏi mà cô nàng còn là tay chơi DJ khá chuyên nghiệp. Ngày đầu ra mắt, nữ ca sĩ 8x không được yêu thích cho lắm vì nhan sắc thua kém các thành viên còn lại, nhưng qua thời gian, với sự nỗ lực, hoạt động chăm chỉ, Hyoyeon ngày càng chinh phục công chúng và trở nên nổi tiếng hơn.

Nếu như trước kia Hyoyeon luôn bị đánh giá là thua kém hơn các thành viên còn lại khi sở hữu một nhan sắc không mấy ưa nhìn thì hình ảnh hiện tại đã chứng minh cô nàng cũng có một nét đẹp vô cùng thu hút và 'xịn xò'.

Được biết, Hyoyeon đang quảng bá cho mini-album mới nhất mang tên 'DEEP '. Đây là ca khúc dance thuộc thể loại EDM sôi động, bắt tai và dễ gây nghiện.

Theo Allkpop

Cô dâu Son Ye Jin lần đầu 'tái xuất' trên mạng xã hội hậu đám cưới, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn bè thân thiết Sau khoảng thời gian tổ chức hôn lễ và tận hưởng tuần trăng mật cùng 'anh xã' Hyun Bin, mới đây cô dâu Son Ye Jin đã cập nhật trạng thái mới nhất lên Instagram của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hyoyeon-snsd-khoe-than-hinh-manh-mai-san-chac-nhan-sac-thang-hang-sau-khi-giam-thanh-cong-9kg-470210.html