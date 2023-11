Gần đây nhất, Jihyo đã đăng trên tài khoản Instagram chính thức của TWICE, một vài bức ảnh kỷ niệm bản thân cùng với dòng trạng thái "Chuyến lưu diễn đã kết thúc một cách an toàn. Chúng mình đã gặp được các ONCE đến tham dự và chung vui với tụi mình trong chuyến lưu diễn này."

Cô nàng bày tỏ lòng biết ơn đến những người hâm mộ, các thành viên và ekip trong chuyến lưu diễn này rằng: “Hẹn gặp lại ONCE (tên fanclub của TWICE) vào một ngày không xa. Xin cảm ơn ekip, các anh chị staff đã đồng hành trong chuyến lưu diễn này, và mình cũng không quên cảm ơn các Once không đến tham dự được nhưng vẫn dành nhiều sự quan tâm và tình yêu đến cho tụi mình.”