Trưởng nhóm Jihyo (TWICE) toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng phía sau cánh gà sân khấu tour lưu diễn.

Gần đây nhất, Jihyo đã đăng trên tài khoản Instagram chính thức của TWICE, một vài bức ảnh kỷ niệm bản thân cùng với dòng trạng thái "Chuyến lưu diễn đã kết thúc một cách an toàn. Chúng mình đã gặp được các ONCE đến tham dự và chung vui với tụi mình trong chuyến lưu diễn này." Cô nàng bày tỏ lòng biết ơn đến những người hâm mộ, các thành viên và ekip trong chuyến lưu diễn này rằng: “Hẹn gặp lại ONCE (tên fanclub của TWICE) vào một ngày không xa. Xin cảm ơn ekip, các anh chị staff đã đồng hành trong chuyến lưu diễn này, và mình cũng không quên cảm ơn các Once không đến tham dự được nhưng vẫn dành nhiều sự quan tâm và tình yêu đến cho tụi mình.”

Ảnh : Instagram 'twicetagram' TWICE đã hoàn thành xuất sắc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của họ. Jihyo tung ra những bức ảnh “cực xịn” chụp trên máy bay, phía sau hậu trường và phòng chờ. Có bức ảnh cô nàng đội chiếc mũ và diện chiếc áo crop-top đen trễ vai có in chữ Twice, nét quyến rũ của Jihyo luôn sắc sảo như ngày nào nhưng vẫn toát lên vẻ đáng yêu, trẻ trung năng động của mình.

Jihyo còn khoe thân hình quyến rũ khi nằm trên ghế sofa trong phòng chờ với tư thế mê hoặc “truỵ cả tim”. TWICE dù luôn xuất hiện trước công chúng theo hình tượng đáng yêu, ngây thơ nhưng các cô nàng vẫn có những khoảnh khắc xuất thần, đẹp quyến rũ đến “ngây ngất lòng người” khiến người hâm mộ khó ổn định nhịp tim mỗi khi chứng kiến những khoảnh khắc ấy. Trong khi đó, TWICE đã tổ chức một buổi hòa nhạc encore cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ tư của họ tại Los Angeles, Hoa Kỳ trong hai ngày 14/5 và 15/5 vừa qua rất thành công. Ảnh : JYP Entertainment - Live Nation Trước đó, 9 cô gái xinh đẹp của TWICE lại một lần nữa chứng tỏ 'vị thế vô song' của mình bằng cách lập nên lịch sử trở thành 'nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên' đã bán hết vé và biểu diễn 3 ngày liên tiếp từ 23/4-25/4 tại Tokyo Dome. Ảnh : JYP Entertainment

U mê phát nghiện "vòng eo con kiến" của chị cả TWICE trong những bức ảnh mới của cô nàng Nayeon (TWICE) có vẻ như "đánh lẻ" đi ăn riêng với một người nào đó nên trông rất sang chảnh và thoải mái. Thế nhưng, mọi ánh nhìn đều hướng về "vòng eo con kiến" của cô nàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/jihyo-twice-chup-anh-trong-hau-truong-len-do-voi-phong-cach-doc-la-nang-dong-nhung-cung-khong-kem-phan-quyen-ru-470048.html