Cảnh Điềm viết tâm thư xin lỗi sau khi bị xử phạt vì nhận quảng cáo bất hợp pháp

Hình tượng thương hiệu của Cảnh Điềm bị ảnh hưởng lớn sau vụ việc lần này.

Vào ngày 28/5, trang Sina đưa tin, Cảnh Điềm đăng tải thư xin lỗi sau khi bị xử phạt vì nhận quảng cáo bất hợp pháp. Nữ diễn viên thừa nhận hành vi vi phạm, chấp nhận án phạt từ cơ quan chức năng.

Người đẹp cho biết bản thân cũng như các nhân viên đã và đang tích cực hợp tác điều tra với các bên liên quan. Theo Cảnh Điềm, cô đã khắc phục đầy đủ hậu quả kinh tế, nộp trả và đóng phạt 7,2 triệu nhân dân tệ (hơn 1 triệu USD ).

Tâm thư xin lỗi của Cảnh Điềm - Ảnh: Chụp màn hình

Cảnh Điềm chân thành gửi lời xin lỗi đến người tiêu dùng bị thiệt hại và tổn thương lòng tin vì sự việc. Theo sao nữ, cô đang suy ngẫm về những sai lầm của bản thân trong công việc.

Cảnh Điềm chia sẻ: "Trong quá trình ký kết hợp đồng, tôi không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ rà soát, và gây ra ảnh hưởng không tốt đến người tiêu dùng tin tưởng sử dụng sản phẩm. Với tư cách là nghệ sĩ tôi cần lấy tác phẩm làm điểm xuất phát. Trong công việc sắp tới, tôi sẽ không bao giờ nhận quảng cáo không đúng sự thật. Tôi thành thật xin lỗi".

Hình tượng thương hiệu của Cảnh Điềm bị ảnh hưởng lớn - Ảnh: Internet

Sau ồn ào lần này, hình tượng thương hiệu của Cảnh Điềm bị ảnh hưởng lớn sau vụ việc. Trang tin cho biết giá trị thương mại của nữ diễn viên đang lao dốc. Cô là minh tinh hạng A đầu tiên bị phạt hành chính vì vi phạm luật quảng cáo.

Ngoài ra, theo Luật quảng cáo sửa đổi năm 2021, "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" có thể sẽ không được nhận quảng cáo mới trong ba năm, bên cạnh mức phạt hành chính. Điều này tác động nghiêm trọng đến sự nghiệp của nữ diễn viên.

NÓNG: Cảnh Điềm bị xử phạt với số tiền 'khủng' vì quảng cáo đại ngôn trái pháp luật Mới đây, cơ quan giám sát quảng cáo của Tổng cục Quản lý giám giát thị tường đã theo dõi và phát hiện diễn viên Cảnh Điềm có dấu hiệu vi phạm các quy định liên quan của Luật quảng cáo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-diem-viet-tam-thu-xin-loi-sau-khi-bi-xu-phat-vi-nhan-quang-cao-bat-hop-phap-471881.html