NÓNG: Cảnh Điềm bị xử phạt với số tiền 'khủng' vì quảng cáo đại ngôn trái pháp luật

Sao quốc tế 28/05/2022 11:04

Mới đây, cơ quan giám sát quảng cáo của Tổng cục Quản lý giám giát thị tường đã theo dõi và phát hiện diễn viên Cảnh Điềm có dấu hiệu vi phạm các quy định liên quan của Luật quảng cáo.

Mới đây, tin tức CCTV đưa tin, vào cuối năm 2021, cơ quan giám sát quảng cáo của Tổng cục Quản lý giám giát thị tường đã theo dõi và phát hiện diễn viên Cảnh Điềm có dấu hiệu vi phạm các quy định liên quan của Luật quảng cáo. Các manh mối và bằng chứng liên quan được giao cho Cục Giám sát thị trường thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông để xác minh và xử lý theo quy trình công việc.

Cảnh Điềm là đại diện dòng thực phẩm "trái cây và rau" do công ty Infnite Free quản lý và sản xuất, vốn dĩ đây là một sản phẩm bình thường nhưng công ty lại quảng cáo thực phẩm này có chức năng "ngăn cản dầu mỡ và hấp thụ đường". Vốn dĩ Cảnh Điềm nên biết pháp luật đã quy định thực phẩm thông thường không được phép quảng cáo có hiệu quả điều trị và chăm sóc sức khoẻ...

Hợp đồng đại diện sản phẩm trên của Cảnh Điềm trị giá 2.579 triệu nhân dân tệ, cục Giám sát thị trường quận Thiên Hà, Quảng Châu đã tịch thu thu nhập bất hợp pháp của Cảnh Điềm và phạt hành chính 4,6422 triệu nhân dân tệ (tổng số tiền của tiền phạt và số tiền tịch thu là 7,2212 triệu nhân dân tệ).

NÓNG: Cảnh Điềm bị xử phạt với số tiền 'khủng' vì quảng cáo đại ngôn trái pháp luật - Ảnh 1
Cảnh Điềm - Ảnh: Internet

Cảnh Điềm bắt đầu bước chân vào ngành giải trí từ năm 16 tuổi. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tên tuổi của "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" chỉ xoay quanh đồn đoán có mối quan hệ với các ông trùm giải trí và gia thế danh giá.

Thị phi bủa vây che lấp thành tựu nghệ thuật ít ỏi của cô. Những năm qua, Cảnh Điềm bị gán với danh xưng tồi tệ "thuốc độc phòng vé" vì diễn xuất kém cỏi, mờ nhạt và doanh thu bết bát. Sau liên tiếp các dự án phim ảnh thất bại, Cảnh Điềm bị nhà sản xuất quay lưng, khán giả bỏ rơi. Mãi đến đầu năm 2021, người đẹp mới có thể cứu vớt sự nghiệp đang trượt dốc nhờ thành công ngoài mong đợi của bộ phim truyền hình Tư Đằng.

Trong làng giải trí Hoa ngữ có nhiều mỹ nhân như vậy, tại sao chỉ có Cảnh Điềm được mệnh danh là "đóa hoa phú quý nhân gian”?

Trong làng giải trí Hoa ngữ có nhiều mỹ nhân như vậy, tại sao chỉ có Cảnh Điềm được mệnh danh là "đóa hoa phú quý nhân gian”?

Cảnh Điềm vốn luôn được mệnh danh là " đóa hoa phú quý nhân gian " thật sự rất phù hợp với gu thẩm mỹ của công chúng, rõ ràng trong làng giải trí hoa ngữ có biết bao mỹ nhân, cũng chỉ có cô mới có thể có được cái danh hiệu vừa đắt giá vừa đẹp như vậy. Chỉ có thể là cô ấy mới được hay sao?

Xem thêm
Từ khóa:   Cảnh Điềm Cảnh Điềm bị xử phạt sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Trong làng giải trí Hoa ngữ có nhiều mỹ nhân như vậy, tại sao chỉ có Cảnh Điềm được mệnh danh là "đóa hoa phú quý nhân gian”?

Trong làng giải trí Hoa ngữ có nhiều mỹ nhân như vậy, tại sao chỉ có Cảnh Điềm được mệnh danh là "đóa hoa phú quý nhân gian”?

Nghe tin Cảnh Điềm 'nên duyên' Phùng Thiệu Phong, fan liền đòi giải cứu ngay và lập tức

Nghe tin Cảnh Điềm 'nên duyên' Phùng Thiệu Phong, fan liền đòi giải cứu ngay và lập tức

Lạc Du Nguyên tung ảnh hậu trường, netizen phát sốt với vẻ đẹp trường tồn thời gian của Cảnh Điềm

Lạc Du Nguyên tung ảnh hậu trường, netizen phát sốt với vẻ đẹp trường tồn thời gian của Cảnh Điềm

Công bố phim chiếu mạng xuất sắc nhất 2021: Quảng Điện khiến người hâm mộ bất ngờ khi bỏ mặc Địch Lệ Nhiệt Ba không thương tiếc, Cảnh Điềm thắng lớn

Công bố phim chiếu mạng xuất sắc nhất 2021: Quảng Điện khiến người hâm mộ bất ngờ khi bỏ mặc Địch Lệ Nhiệt Ba không thương tiếc, Cảnh Điềm thắng lớn

Dàn sao Hoa Ngữ 'suýt' mất cơ hội đổi đời vì từng muốn từ chối vai diễn: Ngô Kỳ Long không muốn làm Tứ A Ca vì sợ cạo đầu, Cảnh Điềm sợ kịch bản của Tư Đằng

Dàn sao Hoa Ngữ 'suýt' mất cơ hội đổi đời vì từng muốn từ chối vai diễn: Ngô Kỳ Long không muốn làm Tứ A Ca vì sợ cạo đầu, Cảnh Điềm sợ kịch bản của Tư Đằng

Dàn mỹ nhân cbiz đọ sắc trong sườn xám: Cảnh Điềm nhan sắc xinh đẹp xuất sắc, Nghê Ni thần thái khí chất đều ăn đứt những người còn lại

Dàn mỹ nhân cbiz đọ sắc trong sườn xám: Cảnh Điềm nhan sắc xinh đẹp xuất sắc, Nghê Ni thần thái khí chất đều ăn đứt những người còn lại

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 8 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 58 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI