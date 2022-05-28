NÓNG: Cảnh Điềm bị xử phạt với số tiền 'khủng' vì quảng cáo đại ngôn trái pháp luật

Mới đây, cơ quan giám sát quảng cáo của Tổng cục Quản lý giám giát thị tường đã theo dõi và phát hiện diễn viên Cảnh Điềm có dấu hiệu vi phạm các quy định liên quan của Luật quảng cáo.

Mới đây, tin tức CCTV đưa tin, vào cuối năm 2021, cơ quan giám sát quảng cáo của Tổng cục Quản lý giám giát thị tường đã theo dõi và phát hiện diễn viên Cảnh Điềm có dấu hiệu vi phạm các quy định liên quan của Luật quảng cáo. Các manh mối và bằng chứng liên quan được giao cho Cục Giám sát thị trường thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông để xác minh và xử lý theo quy trình công việc.

Cảnh Điềm là đại diện dòng thực phẩm "trái cây và rau" do công ty Infnite Free quản lý và sản xuất, vốn dĩ đây là một sản phẩm bình thường nhưng công ty lại quảng cáo thực phẩm này có chức năng "ngăn cản dầu mỡ và hấp thụ đường". Vốn dĩ Cảnh Điềm nên biết pháp luật đã quy định thực phẩm thông thường không được phép quảng cáo có hiệu quả điều trị và chăm sóc sức khoẻ...

Hợp đồng đại diện sản phẩm trên của Cảnh Điềm trị giá 2.579 triệu nhân dân tệ, cục Giám sát thị trường quận Thiên Hà, Quảng Châu đã tịch thu thu nhập bất hợp pháp của Cảnh Điềm và phạt hành chính 4,6422 triệu nhân dân tệ (tổng số tiền của tiền phạt và số tiền tịch thu là 7,2212 triệu nhân dân tệ).

Cảnh Điềm - Ảnh: Internet

Cảnh Điềm bắt đầu bước chân vào ngành giải trí từ năm 16 tuổi. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tên tuổi của "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" chỉ xoay quanh đồn đoán có mối quan hệ với các ông trùm giải trí và gia thế danh giá.

Thị phi bủa vây che lấp thành tựu nghệ thuật ít ỏi của cô. Những năm qua, Cảnh Điềm bị gán với danh xưng tồi tệ "thuốc độc phòng vé" vì diễn xuất kém cỏi, mờ nhạt và doanh thu bết bát. Sau liên tiếp các dự án phim ảnh thất bại, Cảnh Điềm bị nhà sản xuất quay lưng, khán giả bỏ rơi. Mãi đến đầu năm 2021, người đẹp mới có thể cứu vớt sự nghiệp đang trượt dốc nhờ thành công ngoài mong đợi của bộ phim truyền hình Tư Đằng.

Trong làng giải trí Hoa ngữ có nhiều mỹ nhân như vậy, tại sao chỉ có Cảnh Điềm được mệnh danh là "đóa hoa phú quý nhân gian”? Cảnh Điềm vốn luôn được mệnh danh là " đóa hoa phú quý nhân gian " thật sự rất phù hợp với gu thẩm mỹ của công chúng, rõ ràng trong làng giải trí hoa ngữ có biết bao mỹ nhân, cũng chỉ có cô mới có thể có được cái danh hiệu vừa đắt giá vừa đẹp như vậy. Chỉ có thể là cô ấy mới được hay sao?

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