'Đệ nhất mỹ nhân' Cảnh Điềm từ công chúa được o bế đến sao nữ không ai chống lưng

Sao quốc tế 29/05/2022 19:00

Sau sự việc Cảnh Điềm phải nộp tiền phạt vì quảng cáo sản phẩm sai sự thật, nhiều netizen cho rằng, thời gian này nữ diễn viên không có tư bản chống lưng, thế nên lùm xùm này bị thổi bùng lên, thậm chí là trở thành lá chắn cho một vụ việc khác.

Thời gian qua, Cảnh Điềm chỉ âm thầm đóng phim và tham gia các hoạt động giải trí, tuy không quá hot nhưng vẫn duy trì được nhiệt độ. Thế nhưng, ngày 28/5, cái tên của Cảnh Điềm bất ngờ sáng nhất Weibo vì vướng vào lùm xùm không hay. Nữ diễn viên phải nộp tiền phạt vì quảng cáo sản phẩm sai sự thật, thậm chí còn bị CCTV điểm tên và lọt top 1 hot search Weibo.

'Đệ nhất mỹ nhân' Cảnh Điềm từ công chúa được o bế đến sao nữ không ai chống lưng - Ảnh 1
Cảnh Điềm nộp tiền phạt vì quảng cáo sản phẩm sai sự thật - Ảnh: Internet

 

Cụ thể, công ty TNHH Công nghệ Y tế Quảng Châu đã chọn Cảnh Điềm làm xác nhận quảng cáo cho thực phẩm "trái cây và rau" mà công ty sản xuất và quản lý. Sản phẩm được quảng bá có tác dụng ngăn hấp thụ đường và chất béo. Nhưng sau khi điều tra đã chứng minh là những sản phẩm trên vẫn hấp thụ đường như bình thường. Theo luật và quy định của Trung Quốc, các loại thực phẩm này khi chưa được xác định rõ tính chất thì không được phép quảng bá về hiệu quả điều trị và chăm sóc sức khỏe trên các phương tiện truyền thông.

Thế nhưng, Cảnh Điềm vẫn kêu gọi mua hàng và đồng ý để nhãn hàng sử dụng hình ảnh của mình trong quảng cáo. Cát-sê Cảnh Điềm nhận được cho việc quảng cáo trên là 2.579 triệu nhân dân tệ (gần 9 tỉ đồng).

Sau khi vụ việc nổ ra, nhiều netizen cho rằng do Cảnh Điềm thời gian này không có tư bản chống lưng, thế nên lùm xùm này bị thổi bùng lên, thậm chí là trở thành lá chắn cho một vụ việc khác.

Vài năm trước, Cảnh Điềm được biết đến nhiều hơn trên màn ảnh rộng. Cô nàng từng được tham gia rất nhiều dự án lớn, dù cho diễn xuất thường xuyên bị khán giả chê bai. Quả thật so với AngelaBaby, Cảnh Điềm chỉ nhỉnh hơn một chút thôi, chứ cũng bị khán giả xếp vào hàng “người đẹp đi đóng phim”.

'Đệ nhất mỹ nhân' Cảnh Điềm từ công chúa được o bế đến sao nữ không ai chống lưng - Ảnh 2
Cảnh Điềm từng được tham gia rất nhiều dự án lớn, dù cho diễn xuất thường xuyên bị khán giả chê bai - Ảnh: Internet

 

Vào thời điểm những năm đầu sự nghiệp, Cảnh Điềm liên tiếp tham gia các bộ phim điện ảnh, đóng cặp với những tên tuổi đình đám như Châu Nhuận Phát, Thành Long, hay tham gia movie Đổ Thành Phong Vân đóng cùng Châu Nhuận Phát và Tạ Đình Phong.

Sau rất nhiều bộ điện ảnh không thu về danh tiếng tốt, Cảnh Điềm khiến bao người ngỡ ngàng khi tiếp tục được đạo diễn Trương Nghệ Mưu giao vai chính trong Trường Thành vào năm 2015. Bộ phim sau đó cũng không gặt hái được thành công, khán giả la ó với diễn xuất của Cảnh Điềm nhưng cũng chẳng ăn thua. Cô tiếp tục lên màn ảnh rộng, và lần này là bộ điện ảnh lớn Kong: Đảo Đầu Lâu.

'Đệ nhất mỹ nhân' Cảnh Điềm từ công chúa được o bế đến sao nữ không ai chống lưng - Ảnh 3
Đảo Đầu Lâu - Ảnh: Internet

 

Năm 2018, Cảnh Điềm nhận vai phụ trong bộ điện ảnh Siêu Đại Chiến: Trỗi Dậy, và từ đây sự nghiệp của Cảnh Điềm bắt đầu bấp bênh, thậm chí là không còn xuất hiện trên màn ảnh rộng. Không ít người cho rằng, Cảnh Điềm lúc này đã mất đi chỗ dựa vững chắc, và không còn chống lưng trong giới Cbiz. Nhìn tài nguyên phim ảnh và hợp tác thương hiệu của Cảnh Điềm ngày một đi xuống thì ai cũng thấy, nữ diễn viên đã không còn được như xưa.

Chật vật vài năm, đến 2021, Cảnh Điềm mới có thể bật lên trở lại nhờ Tư Đằng. Và lần này là dựa vào chính thực lực của cô để có được danh tiếng. Hơn nữa, diễn xuất của Cảnh Điềm trong bộ phim này được đánh giá cao hơn rất nhiều. Nhìn chung tuy không có chống lưng, song duyên qua đường của Cảnh Điềm lại đặc biệt tốt. Nếu cứ êm đềm trôi qua thì sẽ chẳng phải lo ngại điều gì.

'Đệ nhất mỹ nhân' Cảnh Điềm từ công chúa được o bế đến sao nữ không ai chống lưng - Ảnh 4
Cảnh Điềm bật lên trở lại nhờ Tư Đằng - Ảnh: Internet

 

Nhưng bất ngờ là cô lại vướng phải vụ quảng cáo không đúng sự thật lần này. Và netizen có cơ sở để nghi do cô không có chống lưng nên vụ việc mới bị làm ầm ĩ như thế, bởi trước có không ít ngôi sao vướng phải vụ việc tương tự nhưng tất cả đều có thể giải quyết êm đẹp.

Hiện tại, người hâm mộ vẫn đang rất lo lắng cho sự nghiệp của Cảnh Điềm. Dù chưa đến mức như Đặng Luân, nhưng vụ việc lần này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nữ diễn viên, đặc biệt là về phần tài nguyên quảng cáo. Giờ mọi người chỉ hi vọng rằng, những bộ phim mà Cảnh Điềm tham gia sẽ không bị ảnh hưởng, bằng không thật quá thiệt thòi cho cô rồi.

 

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