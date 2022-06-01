Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ 'theo vết xe đổ' giống như 'mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm

Sao quốc tế 01/06/2022 10:48

Thương hiệu do Triệu Lệ Dĩnh làm đại diện bị điều tra hoạt động quảng cáo phóng đại công dụng sản phẩm.

Vào ngày 1/6, trang Sina đưa tin, thương hiệu tổ yến Yến Chi Ốc do Triệu Lệ Dĩnh làm đại diện bị cáo buộc quảng cáo sai sự thật. Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc yêu cầu đơn vị này giải trình hàng loạt bài tuyên truyền phóng đại công hiệu của tổ yến trên thị trường trong vòng 30 ngày. Vụ việc hiện được Cục Giám sát Thị trường Trung Quốc tiếp nhận.

Theo Sina, Yến Chi Ốc là thương hiệu quốc dân tại Trung Quốc. Đây công ty tổ yến đầu tiên phát hành cổ phiếu. Lợi nhuận trong 3 năm gần nhất của Yến Chi Ốc đều đạt gần 50 triệu USD. Tuy nhiên, nhãn hàng này thường xuyên bị truyền thông chỉ trích quảng cáo quá đà sản phẩm.

Tuy nhiên, theo tờ Nam Đô, sản phẩm tổ yến ăn liền của Yến Chi Ốc không nằm trong danh mục thực phẩm phục vụ cho mục đích y tế đặc biệt của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc. Tháng 5/2021, Yến Chi Ốc bị phạt 30.000 USD vì quảng cáo không trung thực khi cho biết tổ yến công ty sản xuất sạch gấp 5 lần nước tinh khiết.

Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ 'theo vết xe đổ' giống như 'mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm - Ảnh 1

Theo China Times, nếu Yến Chi Ốc bị phát hiện sai phạm, theo Luật quảng cáo sửa đổi, Triệu Lệ Dĩnh có thể nhận án phạt. Cụ thể, thương hiệu Yến Chi Ốc vốn có "dớp" quảng cáo thiếu trung thực nhiều năm qua. Do đó, nữ diễn viên có thể bị xếp vào trường hợp "người đại diện biết sản phẩm kém chất lượng nhưng vẫn nhận quảng cáo sẽ chịu liên đới nếu phát sinh vấn đề".

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã bị "chơi xấu", vì gần đây cô có phim mới sắp lên sóng, đồng thời trở thành nữ diễn viên đầu tiên phá kỷ lục 200 tỷ lượt xem trực tuyến, vậy nên thông tin này đã được "đào" ra để hạ bệ danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ 'theo vết xe đổ' giống như 'mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm - Ảnh 2

Trước đó, vào ngày 28/5, Cảnh Điềm trở thành minh tinh hạng A đầu tiên bị xử phạt khi luật quảng cáo mới được áp dụng. Cô ký hợp đồng với những sản phẩm chất lượng kém, không qua kiểm tra. Cảnh Điềm phải nộp phạt hành chính một triệu USD, không được nhận quảng cáo mới trong 3 năm. Vụ việc gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của nữ diễn viên. Theo Sina, giá trị thương mại của cô lao dốc trên thị trường. Hàng loạt thương hiệu cắt đứt quan hệ với "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh".

Hành động bất ngờ của Triệu Lệ Dĩnh khi người thân đến nhờ vả

Hành động bất ngờ của Triệu Lệ Dĩnh khi người thân đến nhờ vả

Hành động bất ngờ của Triệu Lệ Dĩnh khi người thân tìm đến nhờ cậy cô đang gây sự chú ý lớn từ phía người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao Triệu Lệ Dĩnh bị xử phạt

TIN LIÊN QUAN

Hành động bất ngờ của Triệu Lệ Dĩnh khi người thân đến nhờ vả

Hành động bất ngờ của Triệu Lệ Dĩnh khi người thân đến nhờ vả

Mặc Hán phục đẹp không thua kém Hoắc Kiến Hoa, netizen tiếc nuối vì không được chứng kiến cặp đôi Tiêu Chiến - Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt

Mặc Hán phục đẹp không thua kém Hoắc Kiến Hoa, netizen tiếc nuối vì không được chứng kiến cặp đôi Tiêu Chiến - Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt

Mới được tôn vinh là 'Nữ hoàng giải trí', Triệu Lệ Dĩnh đã vấp phải loạt tranh cãi

Mới được tôn vinh là 'Nữ hoàng giải trí', Triệu Lệ Dĩnh đã vấp phải loạt tranh cãi

Trước thềm khai máy Dữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân bất ngờ xuất hiện với diện mạo mới khiến netizen trầm trồ: 'Triệu Lệ Dĩnh đã không tin tưởng sai người'

Trước thềm khai máy Dữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân bất ngờ xuất hiện với diện mạo mới khiến netizen trầm trồ: 'Triệu Lệ Dĩnh đã không tin tưởng sai người'

Dân tình lo lắng cho Triệu Lệ Dĩnh vì sợ đi theo 'vết xe đổ' của Dương Mịch, Lâm Canh Tân

Dân tình lo lắng cho Triệu Lệ Dĩnh vì sợ đi theo 'vết xe đổ' của Dương Mịch, Lâm Canh Tân

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/5/2022: Việc xử phạt ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp Cảnh Điềm, Triệu Lệ Dĩnh 'nâng đỡ' Lưu Vũ Ninh trong Cbiz?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/5/2022: Việc xử phạt ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp Cảnh Điềm, Triệu Lệ Dĩnh 'nâng đỡ' Lưu Vũ Ninh trong Cbiz?

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 4 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 42 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 32 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 18 giờ 57 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 32 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI