Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ 'theo vết xe đổ' giống như 'mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm

Theo Sina, Yến Chi Ốc là thương hiệu quốc dân tại Trung Quốc. Đây công ty tổ yến đầu tiên phát hành cổ phiếu. Lợi nhuận trong 3 năm gần nhất của Yến Chi Ốc đều đạt gần 50 triệu USD. Tuy nhiên, nhãn hàng này thường xuyên bị truyền thông chỉ trích quảng cáo quá đà sản phẩm.

Vào ngày 1/6, trang Sina đưa tin, thương hiệu tổ yến Yến Chi Ốc do Triệu Lệ Dĩnh làm đại diện bị cáo buộc quảng cáo sai sự thật. Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc yêu cầu đơn vị này giải trình hàng loạt bài tuyên truyền phóng đại công hiệu của tổ yến trên thị trường trong vòng 30 ngày. Vụ việc hiện được Cục Giám sát Thị trường Trung Quốc tiếp nhận.

Tuy nhiên, theo tờ Nam Đô, sản phẩm tổ yến ăn liền của Yến Chi Ốc không nằm trong danh mục thực phẩm phục vụ cho mục đích y tế đặc biệt của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc. Tháng 5/2021, Yến Chi Ốc bị phạt 30.000 USD vì quảng cáo không trung thực khi cho biết tổ yến công ty sản xuất sạch gấp 5 lần nước tinh khiết.

Theo China Times, nếu Yến Chi Ốc bị phát hiện sai phạm, theo Luật quảng cáo sửa đổi, Triệu Lệ Dĩnh có thể nhận án phạt. Cụ thể, thương hiệu Yến Chi Ốc vốn có "dớp" quảng cáo thiếu trung thực nhiều năm qua. Do đó, nữ diễn viên có thể bị xếp vào trường hợp "người đại diện biết sản phẩm kém chất lượng nhưng vẫn nhận quảng cáo sẽ chịu liên đới nếu phát sinh vấn đề".

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã bị "chơi xấu", vì gần đây cô có phim mới sắp lên sóng, đồng thời trở thành nữ diễn viên đầu tiên phá kỷ lục 200 tỷ lượt xem trực tuyến, vậy nên thông tin này đã được "đào" ra để hạ bệ danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh.

Trước đó, vào ngày 28/5, Cảnh Điềm trở thành minh tinh hạng A đầu tiên bị xử phạt khi luật quảng cáo mới được áp dụng. Cô ký hợp đồng với những sản phẩm chất lượng kém, không qua kiểm tra. Cảnh Điềm phải nộp phạt hành chính một triệu USD, không được nhận quảng cáo mới trong 3 năm. Vụ việc gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của nữ diễn viên. Theo Sina, giá trị thương mại của cô lao dốc trên thị trường. Hàng loạt thương hiệu cắt đứt quan hệ với "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh".