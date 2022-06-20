Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đi chơi sau khi ly hôn, dân tình nghi vấn liệu cặp đôi sẽ 'yêu lại từ đầu'?

Sao quốc tế 20/06/2022 16:30

Kể từ khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn từ tháng 4/2021, cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè và mới được bắt gặp đi ăn tối cùng nhau.

Vào ngày 20/6, trang Sina đưa tin, Phùng Thiệu PhongTriệu Lệ Dĩnh đi chơi cùng nhau vào tối 16/6. Hai nghệ sĩ không đi riêng mà gặp gỡ cùng nhóm bạn, tại một câu lạc bộ ở phim trường Hoành Điếm. Cụ thể, cả hai cùng xuất hiện tại một câu lạc bộ tư nhân ở Hoành Điếm vào ngày 16/6.

Theo paparazzi tiết lộ, Phùng Thiệu Phong đi ô tô riêng đến câu lạc bộ này vào khoảng 19h tối. Khoảng 21h cùng ngày, Triệu Lệ Dĩnh và bạn bè rời khỏi câu lạc bộ trên. Nữ diễn viên có vẻ đã say, cần bạn dìu. 5 phút sau, Phùng Thiệu Phong cũng đi ra.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đi chơi sau khi ly hôn, dân tình nghi vấn liệu cặp đôi sẽ 'yêu lại từ đầu'? - Ảnh 1Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đi chơi sau khi ly hôn, dân tình nghi vấn liệu cặp đôi sẽ 'yêu lại từ đầu'? - Ảnh 2Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đi chơi sau khi ly hôn, dân tình nghi vấn liệu cặp đôi sẽ 'yêu lại từ đầu'? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cũng sẵn sàng hợp tác trong dự án mới, nếu vai diễn phù hợp. Do đó, Sina cho rằng đây có thể là cuộc gặp gỡ để bàn công việc. 

Loạt ảnh này dấy lên nhiều tin đồn về việc cặp đôi Phong - Dĩnh tái hợp. Thực tế kể từ khi 2 ngôi sao ly hôn cho tới nay, có không ít tin đồn liên quan đến việc "gương vỡ lại lành". Song cho đến nay cả hai đều chưa bao giờ lên tiếng trước thông tin tái hợp.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đi chơi sau khi ly hôn, dân tình nghi vấn liệu cặp đôi sẽ 'yêu lại từ đầu'? - Ảnh 4

 

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thông báo ly hôn vào tháng 4/2021. 2 ngôi sao cho biết sẽ cùng gánh trách nhiệm nuôi con trai 2 tuổi, song trên thực tế cậu bé được nhà nội nuôi dưỡng. Thỉnh thoảng truyền thông cũng ghi lại được khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh đến thăm con hoặc đưa cậu bé đi chơi.

Triệu Lệ Dĩnh sau ly hôn tập trung cho công việc. Sắp tới, cô có phim truyền hình Hạnh Phúc đến Vạn gia. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh ở phim trường Hoành Điếm để đóng phim cổ trang Dữ phượng hành.

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