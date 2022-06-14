'Dữ Phượng Hành' chính thức khai máy, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu thử sức vai trò giám chế

Sáng 14/6, dự án cổ trang lớn Dữ Phượng Hành chính thức làm lễ khai máy tại Hoành Điếm, đồng thời công bố đội hình chế tác và toàn bộ dàn diễn viên tham gia.

Vào sáng 14/6, dự án cổ trang lớn "Dữ Phượng Hành" chính thức làm lễ khai máy tại Hoành Điếm, đồng thời công bố đội hình chế tác và toàn bộ dàn diễn viên tham gia. Ngoài hai diễn viên chính Triệu Lệ Dĩnh (vai Thẩm Ly) và Lâm Canh Tân (vai Hành Chỉ, Hành Vân) đã công bố trước đó thì phim còn có sự tham gia của các diễn viên khác như: Tân Vân Lai, Hà Dữ, Lạt Mục Dương Tử, Tăng Lê, Tuyên Lộ,... Dữ Phượng Hành còn là sự tái hợp của bộ đôi Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân sau 5 năm kể từ tác phẩm ăn khách Sở Kiều Truyện. Nếu như trong bộ phim trước cặp đôi không đến được với nhau thì ở tác phẩm này, một cái kết có hậu sẽ đến với hai người.

Theo thông tin từ chính đoàn làm phim, Triệu Lệ Dĩnh sẽ đóng góp thêm vai trò giám chế cho phim (giám sát và theo dõi việc sản xuất) bên cạnh việc là diễn viên nữ chính. Đây là lần đầu tiên người đẹp thử sức với vai trò này. Nữ diễn viên đang ngày càng khẳng định mình là một diễn viên đa tài. Nhiều cư dân mạng bày tỏ hi vọng cô sẽ có bước chuyển mình lớn trong thời gian tới.

Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Thẩm Ly còn Lâm Canh Tân vào vai Hành Chỉ. Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) là một cô gái mạnh mẽ uy lực được Ma Giới kính nể. Tuy là một cô gái nhưng cô có thể cầm quân chinh phạt sa trường, nhắc đến tên không ai không nể sợ. Thẩm Ly bị chỉ định hôn ước với Phất Dung Quân - một kẻ nổi tiếng háo sắc và lăng nhăng. Vì không chấp nhận mối hôn nhân sắp đặt, cô quyết định chạy trốn khỏi Ma Giới. Trên đường bỏ trốn, cô gặp nạn và rơi xuống nhân gian, tại đây cô được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) giúp đỡ và cưu mang. Cả hai dần nảy sinh tình cảm, song lúc này Thẩm Ly phải quay trở về lại Ma Giới, còn Hành Chỉ đối mặt với sinh lão bệnh tử.

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