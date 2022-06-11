Những bộ tam bản sao mỹ nhân nổi tiếng Hoa Ngữ: 2 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh tranh ngôi cọ hậu

Triệu Lệ Dĩnh hẳn là nữ minh tinh có nhiều bản sao nhất nhì Cbiz, bởi mình thấy với nhan sắc và độ nổi tiếng của cô thì chỉ cần được nhắc đến với danh xứng “tiểu Triệu Lệ Dĩnh” thôi thì ít nhiều sẽ thu hút được sự chú ý của dân tình. Trong số các “tiểu Triệu Lệ Dĩnh” thì Băng Nghiên và Lộ Tư là hai cô nàng được nhận xét là đủ sức kế thừa đàn chị.

Kể từ khi nổi lên với vai nữ chính trong siêu phẩm Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, thì cái tên Viên Băng Nghiên không ít lần được nhắc đến như một bản sao nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh. Mình thấy dù có nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề này, nhưng không thể phủ nhận rằng ở một vài góc độ, trông Băng Nghiên có nét giống với đàn chị.

Sau Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, thì Băng Nghiên tiếp tục bỏ túi thêm nhiều thành công với bộ phim Chúc Khanh Hảo hợp tác cùng mỹ nam Trịnh Nghiệp Thành. Mình thấy tuy diễn xuất không thể nói là quá xuất sắc, nhưng Băng Nghiên luôn hoàn thành rất tốt các nhân vật mình đảm nhận.

Về phần cô cùng họ Triệu, ngay từ những ngày đầu bước chân vào Cbiz, Triệu Lộ Tư đã luôn gắn liền với danh xứng “tiểu Triệu Lệ Dĩnh”. Mình thấy một phần chắc do tiểu hoa sinh năm 1998 này cùng họ với đàn chị, phần vì Lộ Tư sở hữu gương mặt bầu bĩnh, dễ thương cùng nét diễn xuất đáng yêu tựa như Lệ Dĩnh

Tuy diễn xuất không thể gọi là quá tốt và có phần một màu nhưng Lộ Tư vẫn luôn hoàn thành các vai diễn của mình, điển hình như trong Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Xuân Hoa Thu Nguyệt hay Thả Thí Thiên Hạ.

Dù xinh đẹp và sở hữu lượng fan đông đảo, nhưng mình thấy dân tình chả mặn mà gì với việc hai cô gái này được mệnh danh là “tiểu Triệu Lệ Dĩnh”, bởi cả gia tài phim ảnh và tài năng của hai nàng này hoàn toàn lu mờ trước mỹ nhân sinh năm 1987.

Lộ Tư thì khiến mình quá quen với nhưng màn “trượt tay” đầy tranh cãi của cô để ké fame và cọ nhiệt đồng nghiệp từ Triệu Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba, Dương Dương hay vô số các ngôi sao khác.

Còn Băng Nghiên thì mãi một chấp niệm khi luôn so sánh bản thân với Triệu Lệ Dĩnh. Hỏi sao mà mình lại cảm thấy hai cô “tiểu Triệu Lệ Dĩnh” này đang tranh nhau ngôi cọ hậu hơn là ai có thể kế thừa được thành công của đàn chị.

Lưu Diệc Phi – Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Trần Đô Linh - Ảnh: Internet

Vương Sở Nhiên - Ảnh: Internet

Nếu như mỹ nhân Lưu Thi Thi từng nổi danh một thời nhờ nhan sắc giống “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi và gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Thì nay ở Cbiz lại có hai nữ diễn viên trẻ tiếp tục được gắn với danh xưng “tiểu Lưu Diệc Phi”.

Cái tên Vương Sở Nhiên chắc hẳn vô cùng mới mẻ không chỉ với mình mà còn với kha khá khán giả. Dấu ấn đáng kể nhất trong sự nghiệp của cô gái này đến nay hẳn là vai nữ phụ đẹp lấn át Ngô Cẩn Ngôn trong Thượng Thực và dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi hợp tác cùng Dương Dương.

Nhờ gương mặt thanh thoát, vẻ đẹp mong manh, dịu dàng khá giống Lưu Diệc Phi cùng những tạo hình cổ trang đẹp đến nao lòng, mà Sở Nhiên được dân tình ưu ái gọi là “thần tiên tỷ tỷ” thế hệ mới và có thể tiếp bước Diệc Phi. Tuy không thể so sánh với đàn chị, nhưng mình thấy Sở Nhiên rất tiềm năng và dự là “tiểu Lưu Diệc Phi” này sẽ ngày càng được biết đến nhiều hơn nữa.

Giống với Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh cũng được gọi với danh xưng “tiểu Lưu Diệc Phi”. Vẻ ngoài trong sáng, thuần khiết, nhan sắc ngọt ngào cộng thêm sự tiên khí thoát ra từ cô gái này mỗi lần đi đóng cổ trang, khiến mình không thể không liên tưởng đến Lưu Diệc Phi.

Dù vẫn chưa có được thành tựu gì nổi bật, nhưng mình thấy gần đây sự nghiệp của Đô Linh nhà ta đã có những khởi sắc nhất định khi sao nữ này thu hút được sự chú ý của khán giả nhờ sự xinh đẹp, nho nhã đúng chuẩn tiểu thư trong Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ. Thêm nữa, là màn khoe visual cực phẩm trong bộ phim sắp lên sóng Trường Nguyệt Tẫn Minh. Mình thật mong chờ các dự án kế tiếp để ngắm nhan sắc siêu xịn của Đô Linh.

Châu Tấn – Lý Tiểu Lộ, Nhậm Mẫn

Châu Tấn - Ảnh: Internet

Lý Tiểu Lộ - Ảnh: Internet

Nhậm Mẫn - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên nào mà được mệnh danh là “tiểu Châu Tấn” thì hẳn là diễn xuất của người đó rất đáng mong chờ. Bên cạnh Lý Tiểu Lộ được biết đến như một sao nữ có ngoại hình khá giống Châu Tấn, thì nữ diễn viên trẻ Nhậm Mẫn cũng được dân tình ví như người kế nhiệm tiếp theo của “Quốc bảo diễn xuất”.

Nữ diễn viên sinh năm 1981 này vốn có xuất phát điểm rất cao khi cô đã đạt được giải thưởng Kim Mã danh giá vào năm 17. Bên cạnh đó, Tiểu Lộ còn bỏ túi loạt tác phẩm ăn khách như Thiên Dục, Siêu Năng Lực, Lạc Lối, Mỹ Nhân Thiên Hạ. Diễn xuất tốt, nhan sắc hao hao đại hoa Châu Tấn nên hiển nhiên Lý Tiểu Lộ được gọi với danh xứng “tiểu Châu Tấn”.

Có sự nghiệp thành công và cuộc hôn nhân đáng mơ ước với nam diễn viên Gỉa Nãi Lượng, nhưng chính Lý Tiểu Lộ đạp đổ hết khi dính nghi án “ăn nem ăn chả”, cũng từ đó mà sự nghiệp của nữ minh tinh này xuống dốc không phanh.

Có thể nói, Nhậm Mẫn là một trong các nữ diễn viên thế hệ mới mà mình vô cùng yêu thích bởi năng lực của cô. Tuy diễn xuất không thể so sánh được với đàn anh đàn chị, nhưng cái cách Nhậm Mẫn thể hiện nhân vật lại khá sâu sắc và trọn vẹn.

Tài năng diễn xuất đáng được kỳ vọng cộng thêm ngoại hình có vài đường nét giống với Châu Tấn, nên mình thấy không lạ gì khi Nhậm Mẫn cũng được ví như là “tiểu Châu Tấn” thế hệ mới. Qua các vai diễn thành công trong Thanh Bình Nhạc, Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông, thì mình rất mong chờ để được xem các dự án tiếp theo của Nhậm Mẫn.

Mình thấy được ví như bản sao của một nữ diễn viên nổi tiếng vừa có lợi lại vừa có điểm không tốt. Lợi là sẽ được biết đến nhiều hơn, nhưng theo mình thì chẳng ai muốn được xem là một phiên bản của người khác. Dù sao thì hi vọng các sao nữ trên sẽ tạo được nhiều thành công và đột phá để tạo nên thương hiệu mang tên chính bản thân họ với khán giả.