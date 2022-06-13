Triệu Lệ Dĩnh bị 'tóm sống' khi xuất hiện cùng Lâm Canh Tân ở khách sạn, dân tình nghi vấn cặp đôi 'yêu lại từ đầu'

Sao quốc tế 13/06/2022 20:30

Mới đây, cư dân mạng đã ghi lại được khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân xuất hiện ở một khách sạn

Mới đây, Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân rời nhà hàng sau bữa tối và cùng đi bộ trở về khách sạn. Địa điểm này ngay gần phim trường Hoành Điếm, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ngay sau đó, hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân lập tức được cư dân mạng chia sẻ nhanh chóng trên các diễn đàn với những bình luận trái chiều. Phần lớn cư dân mạng đặt nghi vấn trước việc cả hai ngôi sao đang hẹn hò.

Tuy nhiên, người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh phản đối vì không cho rằng nữ minh tinh lại hẹn hò với "bad boy" thay người yêu như thay áo. Trong khi đó có không ít cho rằng họ chỉ đi ăn với nhau như đồng nghiệp bởi cả hai đang đóng phim chung.

Triệu Lệ Dĩnh bị 'tóm sống' khi xuất hiện cùng Lâm Canh Tân ở khách sạn, dân tình nghi vấn cặp đôi 'yêu lại từ đầu' - Ảnh 1Triệu Lệ Dĩnh bị 'tóm sống' khi xuất hiện cùng Lâm Canh Tân ở khách sạn, dân tình nghi vấn cặp đôi 'yêu lại từ đầu' - Ảnh 2Triệu Lệ Dĩnh bị 'tóm sống' khi xuất hiện cùng Lâm Canh Tân ở khách sạn, dân tình nghi vấn cặp đôi 'yêu lại từ đầu' - Ảnh 3

Cách đây không lâu, tin tức Lâm Canh Tân sẽ tái hợp Triệu Lệ Dĩnh sau 5 năm ở Dữ Phượng Hành khiến khán giả vô cùng vui mừng. Việc cả hai tái hợp đã nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả khi dự án "Sở Kiều truyện" phần 2 vẫn còn bỏ ngỏ. Sau khi công bố dự án mới, từ khóa "Dữ Phượng Hành" đã đứng đầu bảng tìm kiếm trên weibo, cho thấy sự háo hức từ phía người hâm mộ.

Triệu Lệ Dĩnh bị 'tóm sống' khi xuất hiện cùng Lâm Canh Tân ở khách sạn, dân tình nghi vấn cặp đôi 'yêu lại từ đầu' - Ảnh 4

Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, do Tencent sản xuất. Trong đó, Triệu Lệ Dĩnh sẽ đảm nhận vai Thẩm Ly, còn Lâm Canh Tân thủ vai Hành Chỉ Thần Quân. Bộ phim đã làm lễ khai máy và dựng cảnh từ sớm. Song, tạo hình nhân vật và các diễn viên phụ trong Dữ Phượng Hành vẫn còn là "ẩn số".

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân sao Hoa ngữ sao Châu Á Dữ Phượng Hành

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