Triệu Lệ Dĩnh bị 'tóm sống' khi xuất hiện cùng Lâm Canh Tân ở khách sạn, dân tình nghi vấn cặp đôi 'yêu lại từ đầu'

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân rời nhà hàng sau bữa tối và cùng đi bộ trở về khách sạn. Địa điểm này ngay gần phim trường Hoành Điếm, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ngay sau đó, hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân lập tức được cư dân mạng chia sẻ nhanh chóng trên các diễn đàn với những bình luận trái chiều. Phần lớn cư dân mạng đặt nghi vấn trước việc cả hai ngôi sao đang hẹn hò.

Tuy nhiên, người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh phản đối vì không cho rằng nữ minh tinh lại hẹn hò với "bad boy" thay người yêu như thay áo. Trong khi đó có không ít cho rằng họ chỉ đi ăn với nhau như đồng nghiệp bởi cả hai đang đóng phim chung.