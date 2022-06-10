Lý do Triệu Lệ Dĩnh bị cô lập trong làng giải trí dù có nhiều tác phẩm hay

Triệu Lệ Dĩnh thường chỉ đứng một mình trên sân khấu, nhưng nếu để ý sẽ phát hiện trong khi các nữ diễn viên khác tiếp xúc trò chuyện với nhau.

Mới đây, cư dân mạng bàn tấn xôn xao trước những khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh "cô đơn lẻ bóng" trên sân khấu. Cụ thể, mặc dù nổi tiếng nhất nhì dàn tiểu hoa 8x, nhưng nữ diễn viên thường chỉ đứng một mình trên sân khấu, nhưng nếu để ý sẽ phát hiện trong khi các nữ diễn viên khác tiếp xúc trò chuyện với nhau.

Nguyên nhân có thể liên quan đến tính cách của chính cô, Triệu Lệ Dĩnh không giỏi chủ động bắt chuyện với người khác. Ngoài ra, mối quan hệ giữa các cá nhân trong làng giải trí rất phức tạp, và tất nhiên có rất nhiều người "tôn thờ kẻ cao, coi thường kẻ thấp", xuất thân và học vấn của Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên bị phàn nàn.

Tuy nhiên, cô lại đạt được nhiều thành tích cao. Thành tựu tự nhiên đó khiến rất nhiều người đố kỵ, ghen ghét và hận thù trong lòng, đây cũng là nguyên nhân khiến Triệu Lệ Dĩnh không được "ưa nhìn". Vì vậy, cô luôn đi theo con đường của riêng mình và không cần quan tâm đến ý kiến ​​của người khác.

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh cũng là minh tinh cán mốc 100 tỷ lượt xem nhanh nhất tại Trung Quốc, Vlinkage gọi Triệu Lệ Dĩnh là "nữ vương trăm tỷ". Sina bình luận thành tích này củng cố danh hiệu "nữ hoàng phim truyền hình" của Triệu Lệ Dĩnh, cho thấy sự yêu mến của công chúng dành cho cô.

Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng từ năm 2013, sau khi đóng chính trong bộ phim Lục Trinh truyền kỳ. Cô có nhiều tác phẩm nổi bật như Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Minh Lan truyện, Sam Sam đến rồi, Thục Sơn chiến kỷ, Tru tiên: Thanh vân chí... Thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh tham gia phim truyền hình cổ trang Dữ phượng hành, đóng cặp với Lâm Canh Tân.

Mộng Hoa Lục 'gây bão' màn ảnh Cbiz, chuyện tình giữa Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị 'đào lại' Nhiều năm về trước, khi Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh vang danh gần xa khi hợp tác trong bộ phim nổi tiếng Lục Trinh Truyền Kỳ, cả hai từng bị khán giả nghi ngờ đã hẹn hò mà không công khai.

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