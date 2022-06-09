Triệu Lệ Dĩnh đẹp diễm lệ và đầy ma mị trong bộ ảnh quảng bá Dữ Phượng Hành

Tái xuất thông qua bộ ảnh quảng bá cho bộ phim cổ trang Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh khiến cho công chúng khen ngợi không ngớt vì nhan sắc và thần thái đỉnh cao của mình.

Sau khi ê-kíp Dữ Phượng Hành chính thức công bố Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ đảm nhận hai vai diễn chính của dự án này, độ quan tâm của công chúng đến bộ phim ngày càng tăng cao. Triệu Lệ Dĩnh thần thái trong bộ ảnh quảng bá Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet Được biết, Dữ Phượng Hành đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh với thể loại phim cổ trang. Đồng thời tác phẩm này cũng là lần nên duyên thứ 2 trên màn ảnh của nữ minh tinh họ Triệu và Lâm Canh Tân.

Dữ Phượng Hành là lần nên duyên thứ 2 trên màn ảnh của nữ minh tinh họ Triệu và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ nguyên tác là tiểu thuyết huyền huyễn Bổn Vương Ở Đây của tác giả nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai diễn tướng quân ma giới Thẩm Ly hay còn được gọi là Bích Thương Vương trốn xuống trần gian vì không muốn kết hôn với tôn nhi thứ 33 của Đế quân. Khi bỏ trốn, Thẩm Ly bị trọng thương và được Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân) - vị Thần quân thượng cổ duy nhất hiện tại của tam giới cứu giúp. Kể từ đó chuyện tình "nghiệp - duyên" của họ chính thức bắt đầu.

Nhiều người nhận xét khí chất của Triệu Lệ Dĩnh như nhân vật Thẩm Ly bước ra từ trong truyện vậy - Ảnh: Internet Vừa qua, đoàn làm phim Dữ Phượng Hành đã tung ra loạt ảnh quảng bá của Triệu Lệ Dĩnh, thần thái xuất chúng của nữ diễn viên đã khiến cho công chúng "sôi sục". Nhiều người nhận xét khí chất của nữ minh tinh họ Triệu như Thẩm Ly bước ra từ trong truyện vậy. Cô vừa đẹp dịu dàng vừa ma mị, kiêu sa, lại vừa mang khí khái mạnh mẽ của một nữ vương chính hiệu. Người hâm mộ đang vô cùng háo hức được nhìn thấy tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh cho vai diễn Thẩm Ly - Ảnh: Internet Theo nhiều nguồn tin, Dữ Phượng Hành sẽ chính thức khai máy vào tháng 6 này. Khán giả đang vô cùng háo hức và chờ đợi được chiêm ngưỡng tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh cho vai diễn Thẩm Ly.

Lâm Canh Tân giảm cân thành công vẫn bị chê 'không xứng' với Triệu Lệ Dĩnh Diện mạo mới đây của Lâm Canh Tân đã khiến nam diễn viên bị chê bai đủ điều, nhiều người cho rằng hiện tại anh không hề xứng đôi khi kết hợp với Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-dep-diem-le-va-day-ma-mi-trong-bo-anh-quang-ba-du-phuong-hanh-475050.html