Dàn sao Cbiz và diễn viên đóng thế: Đóng thế của Triệu Lệ Dĩnh lên đời thành diễn viên nổi tiếng, đóng thế của Chung Hán Lương bị sa thải vì lợi dụng tên tuổi nam diễn viên trục lợi

Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh còn có một diễn viên đóng thế khác cũng đáng chú ý, đó là Lý Khả - người cộng sự của cô trong bộ phim Hoa Thiên Cốt. Từ những hình ảnh được tiết lộ ở hậu trường , có thể thấy được hai người đẹp này có quan hệ khá tốt, thân thiết như chị em nè!

Trước khi nổi tiếng, Lý Nhất Đồng từng là diễn viên đóng thế của Triệu Lệ Dĩnh. Sau một thời gian ngắn gắn bó với “nữ hoàng rating” Cbiz, cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Vu Chính và được nâng đỡ hết sức mạnh tay. Hiện tại, dù chưa thể “bạo hồng” nhưng Lý Nhất Đồng cũng có cơ hội được đóng chính trong nhiều bộ phim đình đám và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Theo thông tin mình hóng được thì nhờ gương mặt dễ thương, “hao hao” giống với Triệu Lệ Dĩnh, Lý Khả được rất nhiều ekip làm phim tìm đến để "đóng thế" cho người đẹp họ Triệu. Tuy nhiên, cô đã từ chối những lời mời hấp dẫn này và quyết tâm trở thành một diễn viên thực thụ chứ không làm cái bóng của ai hết. Sau nhiều năm nỗ lực, Lý Khả đã trở thành nữ phụ trong một dự án điện ảnh cổ trang.

Dương Mịch

Dương Mịch và diễn viên đóng thế - Ảnh: Internet

Dương Mịch có một diễn viên đóng thế với nhan sắc như “sao y bản chính”, khiến người hâm mộ đôi khi cũng phải nhầm lẫn. Đó là cô nàng Trác Hanh Du.

Sau lần hợp tác trong bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Trác Hanh Du đã tìm cách chơi chiêu, bắt chước phong cách ăn mặc, trang điểm và cả cách tạo dáng chụp ảnh của Dương Mịch để thu hút sự chú ý của khán giả. Điều này khiến cho cô nàng phải nhận nhiều chỉ trích từ khán giả.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi và diễn viên đóng thế - Ảnh: Internet

Thật khó tin là Lưu Diệc Phi lại có một thế thân sở hữu ngoại hình, khí chất tương tự với cô đến vậy! Đó chính là Đỗ Vũ Thần – diễn viên đóng thế đã hợp tác với Lưu Diệc Phi trong những bộ phim như Tứ Đại Danh Bổ, Tình Yêu Thứ Ba…

Ekip đoàn phim cũng khó lòng phân biệt được và nhân viên an ninh ở phim trường còn từng nhận nhầm diễn viên đóng thế này là “thần tiên tỷ tỷ”.

Giờ đây, Đỗ Vũ Thần đang hoạt động trong showbiz Hoa ngữ như một diễn viên thực thụ và gây ấn tượng với khán giả qua một số vai diễn như Quảng Lộ tiên tử trong Hương Mật Tựa Khói Sương, Tạ Uẩn Chi trong Cẩm Tú Nam Ca nè!

Lưu Đức Hoa

Lưu Đức Hoa và diễn - Ảnh: Internet

Lưu Đức Hoa cũng là cái tên đáng chú ý trong danh sách này với diễn viên đóng thế "ruột" Đỗ Dịch Hành.

Nhờ việc sở hữu ngoại hình tương tự với Thiên vương họ Lưu, lại có tài năng thực sự, không ngại khó, ngại khổ, Đỗ Dịch Hành đã thành công trong việc thoát phận đóng thế, trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Như mình hóng được thì Đỗ Dịch Hành từng góp mặt trong những bộ phim bom tấn như Để Viên Đạn Bay, Long Môn Phi Giáp... và nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả đó nha!

Chung Hán Lương

Chung Hán Lương và diễn viên đóng thế - Ảnh: Internet

Đại đa số các ngôi sao Hoa ngữ đều có mối quan hệ khá thân thiết với diễn viên đóng thế. Vậy nhưng, cũng có trường hợp “trở mặt thành thù” như Chung Hán Lương chẳng hạn.

Theo thông tin mình tìm hiểu được thì ở đoàn phim Cô Phương Bất Tự Thưởng, nam thần họ Chung đã hợp tác với Chung Thụy Hiên – anh chàng thế thân có ngoại hình như “copy – paste” với mình. Tuy nhiên, trong thời gian ghi hình, Chung Thụy Hiên có lén gặp mặt người khác giới và bị truyền thông nhận nhầm là Chung Hán Lương, dẫn tới việc nam diễn viên Bên Nhau Trọn Đời phải đối mặt với nhiều tin đồn thất thiệt. Đây cũng là lý do khiến chàng diễn viên đóng thế này bị sa thải.

Sau việc này, từng có đoàn phim muốn “ké fame” của Chung Hán Lương, mời Chung Thụy Hiên làm diễn viên chính trong phim. Tuy nhiên, ekip Chung Hán Lương đã nhanh chóng có động thái phản đối, tuyên bố rằng đoàn phim kia vi phạm quyền hình ảnh của anh.

Về phía Chung Thụy Hiên, anh cho rằng vì quá giống với Chung Hán Lương nên sự nghiệp giải trí của mình bị ảnh hưởng nặng nề, chưa kịp bắt đầu đã lụi tắt. Anh chàng còn bức xúc với điều này và than trời trách đất khi nhận lời phỏng vấn của giới báo chí nè!