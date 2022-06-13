Những sao Hoa ngữ vượt mốc 10 tỷ lượt xem: Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa hạng 2, Cúc Tịnh Y góp mặt nhưng toàn bị chê

Sao quốc tế 13/06/2022 15:35

Những diễn viên lọt vào top các sao Hoa ngữ đã thu về hơn 10 tỷ lượt xem từ năm 2017 đến nay như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Tôn Lệ, Lưu Đào,... đều là những cái tên đáng gờm.

Dù màn ảnh Hoa ngữ mỗi năm đều có các gương mặt mới xuất hiện, nhưng ghi được dấu ấn trong lòng khán giả lại không có mấy người. Một trong những yếu tố thể hiện diễn viên có được công chúng đón nhận hay không chính là số lượt xem chính.

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18 sao Hoa ngữ thu về hơn 10 tỷ lượt xem từ năm 2017 đến năm 2022 - Ảnh: Internet

Trong giai đoạn từ năm 2107 đến 2022, màn ảnh Hoa ngữ đã ghi nhận được 18 cái tên xuất sắc vượt qua mốc 10 tỷ lượt xem. Đứng đầu danh sách này không ai khác chính là hoa đán đang có độ nổi tiếng bậc nhất hiện tại - Triệu Lệ Dĩnh với 47 tỷ lượt xem.

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Triệu Lệ Dĩnh xếp đầu với 47 tỷ lượt xem - Ảnh: Internet

Những năm qua, Triệu Lệ Dĩnh đã có nhiều bước tiến lớn trong sự nghiệp của mình, bên cạnh các giải thưởng lớn nhỏ, cô còn được khán giả công nhận thực lực qua nhiều tác phẩm như Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện, Hoa Thiên Cốt hay Sam Sam Đến Đây Ăn Nè,...

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Dương Mịch và Dương Tử ần lượt có số lượt xem là 36 tỷ và 30,2 tỷ - Ảnh: Internet

Xếp ngay dưới Triệu Lệ Dĩnh là 2 minh tinh họ Dương: Dương Mịch và Dương Tử lần lượt có số lượt xem là 36 tỷ và 30,2 tỷ. Sắp tới, Dương Mịch sẽ tái xuất với dự án Hồ Ly Tiểu Hồng Nương, Dương Tử thì đảm nhận vai chính trong Trầm Vụ Hương Phai, vậy là cả 3 cái tên đứng đầu đều có các bộ phim cổ trang chuẩn bị được lên sóng.

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Sự xuất hiện của Cúc Tịnh Y gây ra nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet

Nhiều ngôi sao khác đình đám không kém là Cận Đông, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nhược Quân, Hoàng Cảnh Du,... cũng có mặt trong bảng xếp hạng này. Nhưng gây ra tranh cãi nhất vẫn là sự xuất hiện của "mỹ nữ 4000 năm" Cúc Tịnh Y với 12,1 tỷ lượt xem, vượt xa khỏi những gương mặt trẻ triển vọng khác như Triệu Lộ Tư, Viên Băng Nghiên, Tống Tổ Nhi mặc dù cô chưa từng được đánh giá cao về diễn xuất.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Cúc Tịnh Y Dương Mịch sao Hoa ngữ sao châu Á

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