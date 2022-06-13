Những sao Hoa ngữ vượt mốc 10 tỷ lượt xem: Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa hạng 2, Cúc Tịnh Y góp mặt nhưng toàn bị chê

Những diễn viên lọt vào top các sao Hoa ngữ đã thu về hơn 10 tỷ lượt xem từ năm 2017 đến nay như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Tôn Lệ, Lưu Đào,... đều là những cái tên đáng gờm.

Dù màn ảnh Hoa ngữ mỗi năm đều có các gương mặt mới xuất hiện, nhưng ghi được dấu ấn trong lòng khán giả lại không có mấy người. Một trong những yếu tố thể hiện diễn viên có được công chúng đón nhận hay không chính là số lượt xem chính. 18 sao Hoa ngữ thu về hơn 10 tỷ lượt xem từ năm 2017 đến năm 2022 - Ảnh: Internet Trong giai đoạn từ năm 2107 đến 2022, màn ảnh Hoa ngữ đã ghi nhận được 18 cái tên xuất sắc vượt qua mốc 10 tỷ lượt xem. Đứng đầu danh sách này không ai khác chính là hoa đán đang có độ nổi tiếng bậc nhất hiện tại - Triệu Lệ Dĩnh với 47 tỷ lượt xem.

Triệu Lệ Dĩnh xếp đầu với 47 tỷ lượt xem - Ảnh: Internet Những năm qua, Triệu Lệ Dĩnh đã có nhiều bước tiến lớn trong sự nghiệp của mình, bên cạnh các giải thưởng lớn nhỏ, cô còn được khán giả công nhận thực lực qua nhiều tác phẩm như Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện, Hoa Thiên Cốt hay Sam Sam Đến Đây Ăn Nè,... Dương Mịch và Dương Tử ần lượt có số lượt xem là 36 tỷ và 30,2 tỷ - Ảnh: Internet Xếp ngay dưới Triệu Lệ Dĩnh là 2 minh tinh họ Dương: Dương Mịch và Dương Tử lần lượt có số lượt xem là 36 tỷ và 30,2 tỷ. Sắp tới, Dương Mịch sẽ tái xuất với dự án Hồ Ly Tiểu Hồng Nương, Dương Tử thì đảm nhận vai chính trong Trầm Vụ Hương Phai, vậy là cả 3 cái tên đứng đầu đều có các bộ phim cổ trang chuẩn bị được lên sóng.

Sự xuất hiện của Cúc Tịnh Y gây ra nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet Nhiều ngôi sao khác đình đám không kém là Cận Đông, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nhược Quân, Hoàng Cảnh Du,... cũng có mặt trong bảng xếp hạng này. Nhưng gây ra tranh cãi nhất vẫn là sự xuất hiện của "mỹ nữ 4000 năm" Cúc Tịnh Y với 12,1 tỷ lượt xem, vượt xa khỏi những gương mặt trẻ triển vọng khác như Triệu Lộ Tư, Viên Băng Nghiên, Tống Tổ Nhi mặc dù cô chưa từng được đánh giá cao về diễn xuất.

Bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử và Lý Hiện sắp lên sóng! Hồ sơ mùa hè năm 2022 có thể mở ra "cuộc chiến của các vị thần tiên" Cứ mỗi dịp hè đến mọi thứ đều bắt đầu sôi động náo nhiệt hẳn lên, cũng là thời điểm cho hàng loạt những phim truyền hình trên các nền tảng lên sóng cạnh tranh với nhau. Với sự bùng nổ "Mộng Hoa lục" của Lưu Diệc Phi trong thời gian gần đây, thì trận chiến mùa hè 2022 của những phim bộ dài tập chính thức khởi động.

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