Những sao Hoa ngữ vượt mốc 10 tỷ lượt xem: Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa hạng 2, Cúc Tịnh Y góp mặt nhưng toàn bị chê

Những diễn viên lọt vào top các sao Hoa ngữ đã thu về hơn 10 tỷ lượt xem từ năm 2017 đến nay như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Tôn Lệ, Lưu Đào,... đều là những cái tên đáng gờm.
- Dàn sao Cbiz và diễn viên đóng thế: Đóng thế của Triệu Lệ Dĩnh lên đời thành diễn viên nổi tiếng, đóng thế của Chung Hán Lương bị sa thải vì lợi dụng tên tuổi nam diễn viên trục lợi
- Những bộ tam bản sao mỹ nhân nổi tiếng Hoa Ngữ: 2 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh tranh ngôi cọ hậu
Dù màn ảnh Hoa ngữ mỗi năm đều có các gương mặt mới xuất hiện, nhưng ghi được dấu ấn trong lòng khán giả lại không có mấy người. Một trong những yếu tố thể hiện diễn viên có được công chúng đón nhận hay không chính là số lượt xem chính.
Trong giai đoạn từ năm 2107 đến 2022, màn ảnh Hoa ngữ đã ghi nhận được 18 cái tên xuất sắc vượt qua mốc 10 tỷ lượt xem. Đứng đầu danh sách này không ai khác chính là hoa đán đang có độ nổi tiếng bậc nhất hiện tại - Triệu Lệ Dĩnh với 47 tỷ lượt xem.
Những năm qua, Triệu Lệ Dĩnh đã có nhiều bước tiến lớn trong sự nghiệp của mình, bên cạnh các giải thưởng lớn nhỏ, cô còn được khán giả công nhận thực lực qua nhiều tác phẩm như Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện, Hoa Thiên Cốt hay Sam Sam Đến Đây Ăn Nè,...
Xếp ngay dưới Triệu Lệ Dĩnh là 2 minh tinh họ Dương: Dương Mịch và Dương Tử lần lượt có số lượt xem là 36 tỷ và 30,2 tỷ. Sắp tới, Dương Mịch sẽ tái xuất với dự án Hồ Ly Tiểu Hồng Nương, Dương Tử thì đảm nhận vai chính trong Trầm Vụ Hương Phai, vậy là cả 3 cái tên đứng đầu đều có các bộ phim cổ trang chuẩn bị được lên sóng.
Nhiều ngôi sao khác đình đám không kém là Cận Đông, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nhược Quân, Hoàng Cảnh Du,... cũng có mặt trong bảng xếp hạng này. Nhưng gây ra tranh cãi nhất vẫn là sự xuất hiện của "mỹ nữ 4000 năm" Cúc Tịnh Y với 12,1 tỷ lượt xem, vượt xa khỏi những gương mặt trẻ triển vọng khác như Triệu Lộ Tư, Viên Băng Nghiên, Tống Tổ Nhi mặc dù cô chưa từng được đánh giá cao về diễn xuất.