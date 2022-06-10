Choáng ngợp 'gia tài kếch xù' của Triệu Lệ Dĩnh: Biệt thự 'sương sương' 500 tỷ, siêu xe chất đống, mừng vòng vàng khi Tạ Na sinh con

Sao quốc tế 10/06/2022 17:17

Sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, khối tài sản mà Triệu Lệ Dĩnh đang sở hữu là vô cùng khổng lồ, không thua kém bất kỳ nữ minh tinh C-biz nào khác.

Trong thế hệ tiểu Hoa 85, Triệu Lệ Dĩnh chính là cái tên hot nhất ở thời điểm hiện tại. Có xuất thân là một gia đình thuần nông, nữ diễn viên đã trải qua thời thơ ấu lam lũ, chăm chỉ làm nghề nhiều năm và tích góp cho mình một gia tài kếch xù.

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Triệu Lệ Dĩnh sở hữu khối tài sản siêu khủng sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí - Ảnh: Internet

Theo nhiều nguồn tin, Triệu Lệ Dĩnh là một đại gia bất động sản thứ thiệt, cô có nhiều căn biệt thự nằm rải rác ở Bắc Kinh và Thượng Hải để thuận tiện cho việc nghỉ ngơi khi đi công tác.

Trong đó, "khủng" nhất phải kể đến căn biệt thự trị giá tới 140 triệu tệ (khoảng 500 tỷ đồng) mà nữ minh tinh mua tặng cho con trai của mình chỉ sau 3 tháng cô ly hôn với Phùng Thiệu Phong. Căn biệt thự này nằm trong top 10 căn nhà xa hoa bậc nhất châu Á với diện tích lớn và nhiều tiện ích đi kèm.

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Một số hình ảnh về căn biệt thự 500 tỷ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc nắm trong tay số lượng lớn các bất động sản lớn nhỏ, Triệu Lệ Dĩnh còn có một bộ sưu tập siêu xe khủng, cô từng không tiếc tay tậu chiếc Rolls - Royce Ghost cực kì đắt đỏ làm quà sinh nhật cho bố.

Bởi vì tính tình phóng khoáng, Triệu Lệ Dĩnh cũng không hề keo kiệt với bạn bè của mình. Nữ minh tinh có thời gian rảnh thường đưa bạn bè đi mua sắm, mang nhiều đồ ăn sang thăm nhà bạn,...

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Chỉ cần có thời gian rảnh, Triệu Lệ Dĩnh sẽ sang thăm bạn bè - Ảnh: Internet
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Chiếc khóa vàng mà Triệu Lệ Dĩnh tặng cho con của nữ MC Tạ Na - Ảnh: Internet

Trước đây, khi MC Tạ Na mang bầu con đầu lòng, khi tham gia chung gameshow, Triệu Lệ Dĩnh đã hứa rằng sẽ tặng cho con của nữ đồng nghiệp một chiếc khóa vàng với ngụ ý "mẹ tròn con vuông". Lúc đó, ai cũng nghĩ rằng nữ diễn viên chỉ là đang đùa giỡn thôi, nhưng không ngờ Triệu Lệ Dĩnh đã thật sự gửi chiếc khóa vàng đến cho Tạ Na. Không những vậy, khi Tạ Na mang thai lần 2, nữ diễn viên họ Triệu còn gửi thêm một chiếc khóa vàng khác đến làm quà mừng.

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