Bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử và Lý Hiện sắp lên sóng! Hồ sơ mùa hè năm 2022 có thể mở ra "cuộc chiến của các vị thần tiên"

Cứ mỗi dịp hè đến mọi thứ đều bắt đầu sôi động náo nhiệt hẳn lên, cũng là thời điểm cho hàng loạt những phim truyền hình trên các nền tảng lên sóng cạnh tranh với nhau. Với sự bùng nổ "Mộng Hoa lục" của Lưu Diệc Phi trong thời gian gần đây, thì trận chiến mùa hè 2022 của những phim bộ dài tập chính thức khởi động.

Trương Tân Thành, Đặng Gia Gia thủ vai chính trong bộ phim trinh thám suy luận đầy kịch tính "Hồi Lang Đình" đã ấn định thời gian lên sóng vào ngày 15 tháng 6. Đồng thời cũng có thông tin cho rằng bộ phim "Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ" do Lý Hiện và Xuân Hạ chủ diễn cũng dự định thời gian khởi chiếu vào ngày 15 tháng 6, nhưng thông tin lan truyền này vẫn chưa được xác nhận chính thức. Những bộ phim cổ trang vào mỗi dịp hè mỗi năm cũng là một điểm nhấn không thể thiếu, mà năm nay chủ đề tiên hiệp dường như đặc biệt "hot".

Theo tin tức chưa chính thức lan truyền, bộ phim tiên hiệp "Ngọc Cốt Dao" do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn diễn chính, hay phim tiên hiệp "Trầm vụn hương phai" của Dương Tử và Thành Nghị, "Thương Lan quyết" do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đóng chính, bao gồm cả "Nguyệt Ca Hành" của Trương Bân Bân và Từ Lộ với cùng chủ đề tiên hiệp đều chuẩn bị lên sóng vào mùa hè năm nay. Bên cạnh đấy, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng vai chính trong phim cổ trang truyền kỳ "Tinh hán xán lạn", "Phù Đồ Duyên" do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ thủ vai cũng đã được lên lịch trình.

Ngoài ra còn có các bộ phim truyền hình nổi tiếng được phát sóng về chủ đề đô thị. Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Uy và Đường Tăng đóng vai chính trong bộ phim truyền hình đô thị "Hạnh phúc đến vạn gia", đây cũng là tác phẩm mới của đạo diễn Trịnh Hiểu Long sau bộ phim cung đấu kinh điển "Chân Hoàn truyện", với dàn diễn viên, nhà đầu tư biên kịch của bộ phim đã thu hút nhiều sự chú ý kể từ khi nó được khởi quay. Bộ phim tình cảm đô thị "Định luật tình yêu 08/20" với sự tham gia của Dương Mịch và Hứa Khải, "Dáng vẻ nên có của tình yêu" do Angelababy và Lại Quán Lâm đóng chính cũng đều có tin tức về thời gian dự kiến lên sóng vào tháng 6 và tháng 7 năm nay. Ngoài ra có thông tin bộ phim "Thiếu niên phái 2" với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Trương Gia Dịch, Diêm Ni diễn chính, Triệu Kim Mạch, Quách Tuấn Thần, ... cũng đều tham gia diễn chính trong bộ phim đề tài đô thị gia đình giáo dục này và Giang Sơ Ảnh, Dương Thái Ngọc, Trương Giai Ninh, Trương Tuệ Văn, Lý Hạo Phi đều tham gia diễn chính trong bộ phim đề tài hình tượng nữ giới "Hoan Lạc Tụng 3" cũng đều dự định lên sóng mùa hè này.

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