Chung Hân Đồng không muốn đi bước nữa sau tan vỡ hôn nhân với chồng cũ

Cú sốc tan vỡ với chồng cũ đã khiến cho Chung Hân Đồng mất niềm tin vào hôn nhân, cô quyết định sẽ không bao giờ kết hôn thêm một lần nào nữa.

Thời gian gần đây, Chung Hân Đồng trở thành cái tên đáng chú ý khi tham gia vào nhiều chương trình giải trí, nhưng nổi bật nhất vẫn là Tỷ Tỷ Đạp Sóng Rẽ Gió mùa 3, và gameshow hẹn hò 90 Dating Agency,...

Trong chương trình hẹn hò này, Chung Hân Đồng đã có những chia sẻ từ tận đáy lòng mình về cuộc hôn nhân tan vỡ. Nữ ca sĩ khẳng định rằng bản thân đang dần trở nên thực tế hơn.

Chung Hân Đồng cho biết cô không muốn sẽ tiếp tục yêu đương hay hẹn hò với một người kém tuổi - Ảnh: Internet

Nói về chuyện tình cảm, Chung Hân Đồng cho biết cô không muốn sẽ tiếp tục yêu đương hay hẹn hò với một người kém tuổi. Được biết, chồng cũ của cô - bác sĩ thẩm mỹ người Đài tên Lại Hoằng Quốc - kém cô tận 8 tuổi.

"Tôi không muốn nhìn anh ta trưởng thành, tôi không muốn phải chăm sóc anh ta, tôi không phải là mẹ của anh ta mà phải đi dạy bảo. Trách nhiệm này quá lớn, quá mệt mỏi, chúng ta không có thời gian để làm những việc đó." - Chung Hân Đồng chia sẻ.

Chung Hân Đồng và bác sĩ thẩm mỹ Lại Hoằng Quốc ly hôn sau 14 tháng kết hôn - Ảnh: Internet

Giai đoạn ly hôn với Lại Hoằng Quốc, Chung Hân Đồng bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng, luôn ở trong trạng thái áp lực và mệt mỏi. Vì căng thẳng quá mức, nữ ca sĩ phải dùng thuốc, dẫn đến tác dụng phụ là thân hình phát tướng. Cô cho hay, không muốn phải kết hôn thêm một lần nào nữa.

Tháng 12/2018, Chung Hân Đồng và bác sĩ thẩm mỹ Lại Hoằng Quốc chính thức kết hôn sau thời gian ngắn hẹn hò. Đến tháng 2/2020, Chung Hân Đồng nộp đơn xin ly hôn. Trong suốt thời gian hôn nhân, cả hai thường xuyên yêu xa và ít khi đụng chạm xác thịt.

Lại Hoằng Quốc tiết lộ mặt vợ mới (áo đen ngồi giữa) và hiện cô đang mang thai - Ảnh: Internet

Về phía Lại Hoằng Quốc, vị bác sĩ này nhanh chóng có người mới sau khi ly hôn. Đầu tháng 2/2022, anh cầu hôn bạn gái và tuyên bố cả hai đang chuẩn bị đón con đầu lòng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chung-han-dong-khong-muon-di-buoc-nua-sau-tan-vo-hon-nhan-voi-chong-cu-475588.html