Hậu scandal chấn động châu Á, phiên tòa xét xử Ngô Diệc Phàm được tổ chức kín

Sao quốc tế 11/06/2022 23:21

Do vụ án liên quan đến nhiều nạn nhân không thể công khai danh tính, phiên tòa xét xử Ngô Diệc Phàm đã được tổ chức kín.

Truyền thông Trung Hoa, đưa tin, ngày 10/6 vừa qua, vụ án cưỡng hiếp của bị cáo Ngô Diệc Phàm đã được tòa án nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh tổ chức xét xử kín.

Theo lời giải thích của tờ Sinchew, việc xét xử kín được tiến hành là do bảo vệ quyền riêng tư của các nạn nhân và án phạt sẽ được tuyên vào vài ngày tới. Cho đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ hình ảnh nào của Ngô Diệc Phàm được tiết lộ.

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Ngô Diệc Phàm bị xét xử kín - Ảnh: Internet

Vào đúng 0 giờ ngày 11/6, bạn gái cũ của Ngô Diệc Phạm, đồng thời cũng là người tố cáo anh chàng - Đô Mỹ Trúc - đã đăng tải lên MXH một biểu tượng cảm xúc hình chắp tay, bày tỏ sự biết ơn, hài lòng. Nhiều người bình luận rằng việc cô tố cáo Ngô Diệc Phàm là rất đúng vì nếu không thì anh ta sẽ còn hãm hại thêm nhiều người khác.

Tuy vậy, cũng có không ít người hâm mộ của Ngô Diệc Phàm vào chỉ trích Đô Mỹ Trúc: "Được ngủ với anh ấy là may mắn của đời cô", "Cô cũng đâu phải người tốt",...

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Đô Mỹ Trúc 'lập công lớn' đưa vụ việc Ngô Diệc Phàm ra ánh sáng - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 31/7/2021, Ngô Diệc Phàm bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giam với cáo buộc dụ dỗ nhiều thiếu nữ quan hệ tình dục. Không những vậy, ngay từ đầu 2021, nam ca sĩ đã bị liên tiếp nhiều người khác tố cáo chuốc thuốc, quan hệ trong lúc không tỉnh táo, sau đó dần "bạo lực lạnh" để chia tay.

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Với scandal chấn động như vậy, ngày mà Ngô Diệc Phàm quay trở lại với làng giải trí e rằng khó có thể xảy ra sự thật.

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