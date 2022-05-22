Ngô Diệc Phàm tái xuất sau 1 năm tạm giam, loạt động thái mới trên MXH khiến công chúng hoang mang

Sao quốc tế 22/05/2022 17:34

Tuy chưa có công bố chính thức nào về việc Ngô Diệc Phàm sẽ tham gia hoạt động nghệ thuật trở lại hoặc tại ngoại, nhưng những động thái mới đây của nam tài tử trên MXH khiến netizen một phen "đứng ngồi không yên".

Tối ngày 21/5 vừa qua, mạng xã hội xứ Trung được dịp lao đao vì thông tin Ngô Diệc Phàm đã tái xuất sau gần 1 năm bị tạm giam để phục vụ điều tra. Tin tức này ngay lập tức trở thành chủ đề nóng và lan truyền khắp châu Á.

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Ngô Diệc Phàm đã tái xuất MXH sau gần 1 năm bị tạm giam để phục vụ điều tra - Ảnh: Internet

Cụ thể, cư dân mạng xứ Trung đã bất ngờ khi phát hiện tài khoản Twitter và Facebook của Ngô Diệc Phàm bỗng dưng thay đổi cả ảnh bìa và ảnh đại diện, tài khoản YouTube thì được cập nhật liên tục. Điều đáng chú ý hơn nữa đó chính là nick Instagram chính chủ nam nghệ sĩ hiển thị chế độ online và còn đọc tin nhắn mà fan để lại.

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Cả tài khoản Twitter và Facebook của Ngô Diệc Phàm bỗng dưng thay đổi cả ảnh bìa và ảnh đại diện - Ảnh: Internet

Trên thực tế, đến thời điểm hiện tại thì cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về trường hợp này của Ngô Diệc Phàm ngoại trừ việc bị phong sát vào tháng 7/2021.

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Bằng chứng cho thấy Ngô Diệc Phàm đã đọc tin nhắn của fan tren Instagram - Ảnh: Internet

Trước đó, Uỷ ban Công tác Thanh niên thuộc Hiệp hội Sản xuất phim truyền hình Trung Hoa đã ra quyết định yêu cầu các đơn vị tạm dừng hợp tác với Ngô Diệc Phàm. Bên cạnh đó, tất cả tài khoản mạng xã hội của nam nghệ sĩ cũng phải chịu cảnh đóng băng. Chính vì lý do này mà động thái của Ngô Diệc Phàm trên MXH không khỏi khiến công chúng hoang mang.

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Cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận cho vụ án của Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ tài khoản MXH nào của nghệ sĩ bị phong sát bị hack cả vì đây là vấn đề liên quan đến cơ quan chức năng, nên công chúng đã loại trừ được khả năng này. Một nghệ sĩ khác cũng bị phong sát như Ngô Diệc Phàm là Trịnh Sảng cũng đã trở lại showbiz thông qua qua các trang MXH nước ngoài như Instagram nên mọi người đều đang mong ngóng thông tin chính thức từ phía cơ quan chức năng về trường hợp của Ngô Diệc Phàm.

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