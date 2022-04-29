Nữ diễn viên cũng cho biết, bản thân không dám bảo đảm Ngô Diệc Phàm có tính cách thế nào. Tuy nhiên, khi tham gia chung chương trình với nam tài tử, cô nhận thấy anh không phải người xấu.

Mạng xã hội weibo đang lan truyền một đoạn chat voice được cho là của nữ thần thanh xuân Trịnh Sảng. Trong đoạn chat, nữ diễn viên đã nhắc đến nhiều ngôi sao có đời tư bê bối như Hoắc Tôn, Ngô Diệc Phàm, Trương Triết Hạn, Đặng Luân, Lý Vân Địch.

Trong vụ án gây rúng động của Ngô Diệc Phàm, nữ thần thanh xuân đã nghiêng về phía đồng nghiệp. Nữ diễn viên cảm thấy vấn đề nằm ở chỗ của Đô Mỹ Trúc. Ngoài ra, Trịnh Sảng cho rằng chính nàng hot girl đã dẫn dắt tình tiết theo hướng ghê tởm.

Đáng nói, những nghệ sĩ được nữ diễn viên nhắc tên đều vi phạm đạo đức và pháp luật. Lý Vân Địch mua dâm, Trương Triết Hạn chụp ảnh tại nơi nhạy cảm, Hoắc Tôn bê bối tình cảm, Đặng Luân trốn thuế, Ngô Diệc Phàm cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.

Đặng Luân và Hoắc Tôn - Ảnh minh họa: Internet

Đây đều là lùm xùm đời tư nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Vì thế, cư dân mạng không đồng tình với ý kiến Trịnh Sảng và những ngôi sao này là người bị hại.

Tuy nhiên, khi nghe kỹ đoạn chat voice, một số khán giả cảm thấy giọng nói không giống với Trịnh Sảng.

Lý do là vì, nữ diễn viên có tông giọng cao, tiếng nói lè nhè hơi chóe, thậm chí đôi lúc còn rất khó nghe. Ngược lại, cô gái trong đoạn chat có âm thanh hơi trầm và không chói giống như nữ diễn viên.

Kể từ khi xuất hiện ồn ào đẻ thuê, Trịnh Sảng hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí. Công chúng chỉ nghe tin tức về cô thông qua những vụ kiện cáo liên quan tới Trương Hằng.

Trương Hằng và Trịnh Sảng - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, ngày 18/1, Trương Hằng - bạn trai cũ của Trịnh Sảng đăng bức ảnh chụp cùng hai đứa trẻ, cho biết đó là con của mình. Một số cư dân mạng đã tìm được giấy khai sinh của hai bé. Trong đó, cột của người cha ghi tên Trương Hằng, cột người mẹ là Trịnh Sảng. Dựa vào ngày sinh, cư dân mạng đã suy luận cả 2 đã nhờ mang thai hộ. Sau đó, một người bạn khác của Trương Hằng đã cung cấp một đoạn ghi âm giữa cha mẹ Trịnh Sảng và cha Trương Hằng cho giới truyền thông. Phía bên gia đình Trịnh Sảng bày tỏ muốn bỏ hai đứa trẻ. Nội dung đoạn ghi âm khiến cư dân mạng chỉ trích gia đình Trịnh Sảng vô nhân đạo và phẫn nộ về hành vi đẻ thuê rồi bỏ rơi con cháu.

Trương Hằng và 2 con - Ảnh minh họa: Internet

Một số nguồn tin cũng cho biết, nữ diễn viên đang loay hoay để tìm cách quay trở lại. Vì thế, khi đoạn chat voice xuất hiện, nhiều người cho rằng có người muốn chơi chiêu với Trịnh Sảng nên mới tung tin đồn thất thiệt về cô.