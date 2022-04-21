Xôn xao tin Trịnh Sảng hoạt động nghệ thuật tại Đông Nam Á sau khi bị 'phong sát' ở quê nhà

Mới đây, cư dân mạng đang xôn xao trước thông tin Trịnh Sảng đã ký hợp đồng với một công ty giải trí ở khu vực Đông Nam Á.

Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Trịnh Sảng bỗng vướng vào bê bối nhờ mang thai hộ và trốn thuế. Hàng loạt tin tức tiêu cực bủa vây làm ảnh hưởng lớn đến danh tiếng và sự nghiệp của nàng tiểu Hoa. Dù đã lên tiếng giải thích, xin lỗi cũng như nộp đủ số thuế còn thiếu, Trịnh Sảng vẫn bị phong sát toàn diện và không có cơ hội quay lại giải giải trí xứ Trung.

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin cho biết cô nàng đã đạt được thỏa thuận hợp tác với một công ty giải trí ở Đông Nam Á.

Thông tin Trịnh Sảng đạt được thỏa thuận với một công ty giải trí Đông Nam Á xuất hiện khiến những người hâm mộ còn lại của cô nàng vô cùng vui mừng. Nếu tin tức này là thật, nữ diễn viên hoàn toàn có thể xuất hiện lại trên các phương tiện truyền thông nước ngoài.

Tuy nhiên, cũng có một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự tức giận với tin tức này. Không ít người cho rằng một nghệ sĩ vướng bê bối đạo đức lớn như Trịnh Sảng thì không xứng đáng được quay trở lại giới giải trí nữa. Thêm vào đó, suốt thời gian qua cô nàng dường như chẳng mấy ăn năn hối lỗi mà chỉ chăm chăm muốn lấy sự thương hại của cộng đồng mạng.

Hiện tại, đây mới chỉ là thông tin chưa chính thức, vì vướng vào bê bối quá lớn nên nàng tiểu Hoa sẽ khó lòng hoạt động trở lại được.

Trước khi bê bối đời tư "bùng nổ", Trịnh Sảng được xem là Tứ Tiểu Hoa Đán của Trung Quốc bên cạnh Dương Tử, Quan Hiểu Đồng, Châu Đông Vũ. Nữ diễn viên liên tục xuất hiện với hình tượng "Nữ thần thanh xuân" trong nhiều bộ phim như Võ Tắc Thiên bí sử, Hoằng đồ đằng, Thái Bình công chúa bí sử, Thiếu niên tứ đại danh bổ... Nhờ ngoại hình xinh đẹp và danh tiếng vang xa khắp châu Á, cô đắt show quảng cáo, nhận hàng chục hợp đồng từ các nhãn hàng lớn trong và ngoài nước.

Đều nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhưng sự nghiệp của Lưu Diệc Phi và Trịnh Sảng lại khác nhau 'một trời một vực' Lưu Diệc Phi và Trịnh Sảng đều trở thành diễn viên nổi tiếng, vụt sáng lên sau 1 đêm chỉ nhờ 1 bộ phim. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật tính tới hiện tại đều khác nhau "một trời một vực".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-tin-trinh-sang-hoat-dong-nghe-thuat-tai-dong-nam-a-sau-khi-bi-phong-sat-o-que-nha-463518.html