Rộ thông tin Đặng Luân đang gặp vấn đề sức khỏe? Thực hư ra sao?

Thông tin về sức khỏe Đặng Luân đang gặp vấn đề gây hoang mang các fan hâm mộ.

Đặng Luân là nam thần đắt giá nhất nhì Cbiz khi liên tục được các nhãn hàng và đoàn phim săn đón. Anh được biết đến qua các phim Sở Kiều truyện, Nghìn lẻ một đêm, Hương mật tựa khói sương, Người bạn thật sự của tôi, Hải đường kinh vũ yên chi thấu… Các phim mà Đặng Luân tham gia đang đợi phát sóng là Mùa tốt nghiệp, Nhiên tình đại địa và Dạ lữ nhân. Thời gian gần đây, tên tuổi của anh gần như mất hút khỏi các phương tiện truyền thông bởi bê bối trốn thuế trong quá khứ. Đặng Luân là nam thần đắt giá nhất nhì Cbiz - Ảnh minh họa: Internet Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin về tình hình hiện tại của Đặng Luân. Trong đó, nguồn tin cho biết thêm sức khỏe của nam diễn viên đang rất tệ, anh bị rụng tóc nghiêm trọng khiến trán bị trọc một khoảng to.

Mặc dù thông tin trên chưa được công ty quản lý của Đặng Luân lên tiếng xác nhận nhưng khán giả khắp nơi đã bàn luận xôn xao. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng sức khỏe ngày càng đi xuống của Đặng Luân. Họ cho rằng có lẽ nam diễn viên phải chịu nhiều áp lực đến mức rối loạn lo âu hoặc anh đang mắc một chứng bệnh nguy hiểm nào đó.

Rộ tin đồn tình trạng sức khỏe ngày càng đi xuống của Đặng Luân - Ảnh minh họa: Internet Điều này dễ hiểu khi Đặng Luân từng bị phong sát vì tội trốn thuế. Lùm xùm đó khiến sự nghiệp của nam diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làn sóng tẩy chay Đặng Luân lan rộng toàn Trung Quốc đại lục. Thậm chí, hàng loạt nhãn hàng nam diễn viên đang đại diện tuyên bố ngưng hợp tác, các dự án phim ảnh và show giải trí cũng nhanh chóng gỡ tên anh. Đặng Luân từng bị phong sát vì tội trốn thuế - Ảnh minh họa: Internet Đầu năm 2022, mạng xã hội lan truyền thông tin Đặng Luân tái xuất khi được mời tham gia show tạp kỹ Trốn Khỏi Mật Thất, hay sánh vai cùng Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, nhưng anh vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Có thông tin Đặng Luân tái xuất - Ảnh minh họa: Internet Hiện tại, tin đồn về sức khỏe Đặng Luân có chính xác hay không, các fan hâm mộ vẫn dành nhiều lời chúc tốt đẹp đến nam diễn viên để có thể cống hiến hết mình cho khán giả nếu có cơ hội quay trở lại showbiz.

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