Vận rủi chưa hết, Đặng Luân đứng trước nguy cơ 'thân bại danh liệt', khó có thể vực dậy sự nghiệp khi phải nộp tiền bồi thường thiệt hại lên đến 700 tỷ đồng

Sao quốc tế 08/04/2022 17:40

Sóng gió từ scandal trốn thuế của Đặng Lυân vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi anh đang phải đối mặt với khoản nợ lớn, phải bồi thường cho các nhãn hàng.

Kể từ sau khi bị phát hiện trốn thuế, Đặng Lυân đã phải nộp phạt với số tiền hơn 106 tỷ đồпg. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng đã ‘’phong sát’’ trong giới giải trí, tất cả những tác phẩm điện ảnh có tên anh đều được gỡ hoàn toàn, các bản hợp đồng quảng cáo cũng lần lượt ‘’không cánh mà bay đi’’.

Vận rủi chưa hết, Đặng Luân đứng trước nguy cơ 'thân bại danh liệt', khó có thể vực dậy sự nghiệp khi phải nộp tiền bồi thường thiệt hại lên đến 700 tỷ đồng - Ảnh 1
Vận rủi chưa hết, Đặng Luân đứng trước nguy cơ 'thân bại danh liệt', khó có thể vực dậy sự nghiệp khi phải nộp tiền bồi thường thiệt hại lên đến 700 tỷ đồng - Ảnh 2
Vận rủi vẫn chưa buông tha cho nam diễn viên - Ảnh: Internet

Mặc dù, nam diễn viên đã gửi lời xin lỗi của mình đến fan hâm mộ về hành vi sai trái của mình và trở về quê ở ẩn cùng gia đình. Tuy nhiên, vận rủi vẫn cứ tiếp tục bám lấy anh chàng, theo một số nhận định từ phía CĐM Đặng Luân đang phải gồng mình trả nợ số tiền lên đến hơn hơn 700 tỷ đồпg cho hơn 25 nhãn hàng mà anh làm đại diện và quay quảng cáo cho họ.

Trước khi vướng phải lùm xùm trốn thuế, Đặng Luân được biết đến là nam diễn viên có tài năng và được cho là sẽ có một tương lai rộng mở ở phía trước trong làng điện ảnh Cbiz. Chưa biết nhận định trên có phải sự thật hay không, bởi đó mới chỉ là nhận đình từ phía CĐM và bản thân nam diễn viên cũng chưa lên tiếng xác nhận điều này.




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