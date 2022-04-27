Có xuất phát điểm ao ước, từng được kỳ vọng trở thành tượng đài điện ảnh xứ Trung, Trịnh Sảng khiến netizen thất vọng vì 'tự tay đá bay đi hết tất cả'

Sao quốc tế 27/04/2022 17:37

Con đường sự nghiệp của Trịnh Sảng ngay từ đầu tương đối dễ dàng và thuận lợi, nhưng tự tay nữ diễn viên đã phá hỏng hết tất cả.

Trịnh Sảng từng được biết đến là nữ diễn viên có số lượng fan đông đảo tại Cbiz, là gương mặt được rất nhiều nhà làm phim ''chọn mặt gửi vàng'' cho những dự án lớn. Sở hữu gương mặt xinh đẹp sắc sảo, cộng thêm vóc dáng cân đối khiến cô được chọn làm đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn. Tuy nhiên, những từ ngữ mỹ miều đó giờ đây không còn dùng để miêu tả nữ diễn viên sinh năm 1991 nữa mà thay vào đó là những lời chỉ trích thậm tệ, đến từ các scandal không đáng có trong sự nghiệp của cô nàng. 

Có xuất phát điểm ao ước, từng được kỳ vọng trở thành tượng đài điện ảnh xứ Trung, Trịnh Sảng khiến netizen thất vọng vì 'tự tay đá bay đi hết tất cả' - Ảnh 1
Có xuất phát điểm ao ước, từng được kỳ vọng trở thành tượng đài điện ảnh xứ Trung, Trịnh Sảng khiến netizen thất vọng vì 'tự tay đá bay đi hết tất cả' - Ảnh 2
Trịnh Sảng đã từng được rất nhiều người kỳ vọng sẽ có một sự nghiệp sáng chói - Ảnh: Internet

Nhưng hãy tạm gác scandal của Trịnh Sảng qua một bên và hãy nói một chút về điểm xuất phát đến với làng giải trí của cô nàng. Thời điểm mà nữ diễn viên từng được đánh giá sẽ trở thành một tượng đài điện ảnh xứ Trung. 

Tử năm 14 tuổi, Trịnh Sảng giành được huy chương vàng trong cuộc thi múa toàn thành phố Thẩm Dương. Hai năm tiếp theo, mỹ nhân họ Trịnh đã thi đỗ cả ba trường nghệ thuật hàng đầu là Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Hí kịch Thượng Hải và Học viện Hý kịch Trung ương. Không chỉ vậy thành tích học tập của Trịnh Sảng cũng được đánh giá ở mức xuất sắc. 

Đến năm 18 tuổi, Trịnh Sảng may mắn khi được Trương Nghệ Mưu mời đóng Chuyện Tình Cây Táo Gai. Thế nhưng, cô đã từ chối và lựa chọn góp mặt trong Cùng Ngắm Mưa Sao Băng và Lại Cùng Ngắm Mưa Sao Băng. Thế là, nhờ vai diễn trong series Mưa Sao Băng mà Trịnh Sảng được đề cử danh hiệu “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” tại Kim Kê, và là người trẻ nhất từng được đề cử.

Có thể thấy, dù mới ở độ tuổi còn khá trẻ nhưng kinh nghiệm, lẫn sự tự tin nơi Trịnh Sảng là điều có thừa. Bởi vậy, mà tại thời điểm đó không ít người tin rằng tương lai của nữ diễn viên sẽ còn chói lạng hơn nữa. Chỉ tiếc là tự tay Trịnh Sảng đã ''đá bay hết tất cả'' chỉ vì những lùm xùm không đáng có. 

Có xuất phát điểm ao ước, từng được kỳ vọng trở thành tượng đài điện ảnh xứ Trung, Trịnh Sảng khiến netizen thất vọng vì 'tự tay đá bay đi hết tất cả' - Ảnh 3
Nữ diễn viên Trịnh Sảng - Ảnh: Internet

Tựu chung lại, dù là nữ diễn viên ''lắm tài nhiều tật'' nhưng bất kỳ ai cũng phải công nhận một điều, Trịnh Sảng là một người có tài, chỉ tiếc cô nàng lại không thể giữ mình trước môi trường Cbiz vốn đầy ắp những sự thị phi. 

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