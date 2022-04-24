Dàn sao hoa ngữ có nhan sắc 'đỉnh của chóp' nhưng khi 'lộ' giọng thật khiến ai cũng ngã ngửa

Rất nhiều khán giả chê giọng của Chung Hán Lương mang nặng khẩu âm của Hong Kong, tạo cảm giác khá mất hứng mỗi khi xem. Theo mình biết thì thường diễn viên xứ Cảng Thơm sẽ dựa vào lồng tiếng, những tác phẩm trước của Chung Hán Lương cũng vậy, có lẽ vì thế mà khi nghe giọng thật của anh lần này, khán giả có phần không quen.

Đời Này Có Em là bộ phim truyền hình đánh dấu sự tái hợp của Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm sau Không Kịp Nói Yêu Em hơn nhiều năm trước. Ngay từ những ngày đầu lên sóng, phim đã nhận được rất nhiều lời khen của khán giả về diễn xuất, chemistry của hai diễn viên chính, duy chỉ có giọng thật của Chung Hán Lương là vấp phải nhiều sự tranh luận.

Dương Mịch

Ảnh minh họa: Internet

Giọng thật của Dương Mịch trong Hộc Châu Phu Nhân cũng thu hút nhiều sự tranh luận không kém gì Chung Hán Lương. Thường thì mọi tác phẩm trước của Dương Mịch, đặc biệt là cổ trang, nàng tiểu hoa 8X vẫn luôn dùng lồng tiếng, có lẽ muốn thay đổi, tạo nên đột phá trong Hộc châu Phu Nhân nên Dương Mịch mới "bạo gan" dùng luôn giọng thật.

Tuy nhiên, rất nhiều khán giả không ủng hộ, không đánh giá cao khả năng nhả lời thoại của Dương Mịch, giọng thì nhão nhoẹt lại chẳng có tí cảm xúc nào. Chưa kể, mỗi lần cô kêu hai tiếng “sư phụ” làm người nghe có cảm giác “nổi da gà”. Nói chung là cô nàng bị chê bai khá thê thảm.

Nhậm Gia Luân

Ảnh minh họa: Internet

Từ Đại Đường Vinh Diệu đến Cẩm Y Chi Hạ giúp Nhậm Gia Luân trở thành nam thần cổ trang trong lòng khán giả, diễn xuất linh động, ánh mắt có thần, luôn thích hợp cho các vai nam chính truyền hình.

Có điều, mọi thứ chỉ ổn cho tới khi Nhậm Gia Luân dùng giọng thật. Khuyết điểm trong giọng của anh đã hoàn toàn “bộc lộ” trong Nhất Sinh Nhất Thế bản hiện đại, ngữ khí rất nặng nhưng thường lại chẳng có lực, cũng chẳng thể hiện chút tâm trạng nào của nhân vật.

Lưu Thi Thi

Ảnh minh họa: Internet

Nếu tinh ý khán giả có thể phát hiện ra Lưu Thi Thi là người thường xuyên lồng tiếng cho người đẹp này trong Bộ Bộ Kinh Tâm và Vi Sư Sắc Sảo. Trước đó Lưu Thi Thi cũng từng từ chối việc phải "mượn giọng" người khác trên màn ảnh. Tuy nhiên sau khi diễn thử người đẹp này đã khiến cả đoàn làm phim đã phải há hốc mồm vì giọng quá sang sảng mạnh mẽ, không phù hợp với dòng phim cổ trang.

Còn có một nguyên nhân khác vì Lưu Thi Thi gặp vấn đề về phát âm. Rất nhiều lần cô bị cư dân mạng cười chê vì lỗi phát âm của mình. Cho nên việc thuê người lồng tiếng cho Lưu Thi Thi là từng được coi là điều bắt buộc.

Tống Uy Long

Ảnh minh họa: Internet

Giọng thật của Tống Uy Long cũng vấp phải khá nhiều sự chê bai của người xem với màn thể hiện trong Danh Nghĩa Người Nhà. So với Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận thì khả năng nhả thoại của Tống Uy Long yếu kém hơn nhiều.

Dù nam diễn viên nhả chữ rõ ràng nhưng lại thường bị đứt đoạn, ngữ điệu cũng chẳng mang đúng cảm xúc của nhân vật. Nếu Tống Uy Long chịu khó rèn luyện thêm mảng này thì tương lai sẽ còn tươi sáng hơn nữa.

Thành Nghị

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh Nhậm Gia Luân thì Thành Nghị - một trong những nam diễn viên được công nhận về diễn xuất cũng bị khán giả ghét bỏ vì giọng thật quá kém. Cũng giống với những diễn viên trên, Thành Nghị cũng thường có thói quen sử dụng lồng tiếng cho các vai diễn như trong Lưu Ly, Trường An Nặc, Dữ Quân Ca…

Thế nhưng, giọng thật của nam diễn viên thì chẳng hay như những gì đã thể hiện trong phim khi cắn nhả chữ không rõ ràng, ngữ khí không đủ lực. Nhiều người đánh giá, nếu Thành Nghị dùng giọng thật trong phim thì sức hấp dẫn của vai diễn chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều, sử dụng lồng tiếng mới là quyết định đúng đắn.

Không biết các bạn thế nào, riêng Nam Phong, mình đánh giá rất cao giọng thật của Chung Hán Lương, chẳng có cảm giác mất hứng như khán giả nhận xét gì cả. Chưa kể diễn xuất, ánh mắt và biểu hiện của anh trong phim rất tốt, như hòa làm một với vai diễn.