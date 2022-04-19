Từ tháng 7, Ngô Diệc Phàm dính cáo buộc cưỡng hiếp nhiều cô gái. "Phát súng" đầu tiên là lời tố cáo từ Đô Mỹ Trúc - một cô gái 19 tuổi, xưng là bạn gái cũ và cũng từng bị Ngô Diệc Phàm cưỡng hiếp năm cô mới 17 tuổi. Sau Đô Mỹ Trúc, có ít nhất 24 cô gái đã lên tiếng về hành vi của Ngô Diệc Phàm và đồng sự đối với họ.

Ngô Diệc Phàm thuộc nhóm "tứ đại lưu lượng" (4 ngôi sao nam có nhiều người hâm mộ nhất Trung Quốc có Lộc Hàm, Lý Dịch Phong, Dương Dương). Với thế lực chống lưng rất mạnh từ các công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm có cơ hội đóng nhiều phim lớn.

Cụ thể, có người cho biết, bà Ngô Tú Cầm quá buồn phiền trước sự việc của Ngô Diệc Phàm. Sau khi biết con trai có kết quả điều tra không tốt, bà chán nản đến mức phải nhập viện.

Sau khi đỉnh lưu Ngô Diệc Phàm bị bắt, những thông tin liên quan đến anh luôn được công chúng quan tâm. Gần đây, mạng xã hội Weibo còn lan truyền tin tức về mẹ của nam diễn viên.

Mẹ Ngô Diệc Phàm phải nhập việ vì chuyện của anh - Ảnh: Internet

Thậm chí, người đưa tin còn tiết lộ, bà Ngô đang cảm thấy lo lắng vì con trai phải chịu nhiều tội danh. Thế nên, bà đã có ý định dùng tiền để có thể giảm án cho Ngô Diệc Phàm.

Trước đó vào chiều 8/4, cũng có người tung tin: "Sao nam lưu lượng đi tù bị kết án 17 năm". Dù không nói rõ danh tính nhưng mọi người đều biết sao nam này chính là Ngô Diệc Phàm.

Có nguồn tin Ngô Diệc Phàm bị kết án 17 năm tù - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa công bố thông tin chính thức liên quan đến vụ án của đỉnh lưu họ Ngô. Vì vậy, mọi tin tức đang được lan truyền vẫn chỉ là tin đồn.

Từ sau khi Ngô Diệc Phàm dính vào bê bối, trên mạng xuất hiện rất nhiều thông tin nhiễu loạn. Một số người còn đăng ảnh nam nghệ sĩ có ngoại hình béo phì khác lạ.

Có nguồn tin nam nghệ sĩ béo phì khác lạ - Ảnh: Internet

Nhiều người xem ảnh đã hiểu lầm đó là tình trạng của Ngô Diệc Phàm ở trong tù. Trên thực tế, bức ảnh đó là giả và nam diễn viên vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị bắt.

Cách đây không lâu, cư dân mạng còn xôn xao trước đoạn clip ghi âm cuộc nói chuyện giữa Đô Mỹ Trúc, Lý Ân và Lưu Mỹ Lệ. Tại đây, người đẹp họ Đô khẳng định Ngô Diệc Phàm chưa từng quan hệ với trẻ vị thành niên. Cô vu oan cho nam diễn viên nhằm mục đích tống tiền.

Đô Mỹ Trúc khẳng định sự thật về tội ác của Ngô Diệc Phàm sẽ sớm được tiết lộ - Ảnh: Internet

Nhưng sau đó, Đô Mỹ Trúc lập tức livestream để trấn an những người ủng hộ mình. Cô cho biết clip ghi âm trên mạng đều là sai sự thật và sự thật về tội ác của Ngô Diệc Phàm sẽ sớm được tiết lộ.