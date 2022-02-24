Ngô Diệc Phàm bị nhãn hàng 'đòi nợ' 2,7 triệu USD sau scandal tình ái

Trong khi đang là gương mặt đại diện cho một thương hiệu nổi tiếng, Ngô Diệc Phàm "không may" vướng vào một scandal làm rung chuyển showbiz Trung Hoa, việc này khiến anh phải đền bù một số tiền khổng lồ.

Tờ Sina đưa tin, tòa án Bắc Kinh vừa qua đã ra phán quyết đề nghị Ngô Diệc Phàm phải có trách nhiệm tài chính đối với nhãn hàng Vatti mà nam nghệ sĩ từng la gương mặt đại diện. Theo đó, Ngô Diệc Phàm được yêu cầu nhanh chóng hoàn tất việc thanh toán khoản tiền 17,5 triệu NDT (sắp sĩ 2,7 triệu USD) cho công ty này bao gồm cả vốn lẫn lãi mà họ từng thuê anh quảng cáo. Do scandal tình ái của Ngô Diệc Phàm, Vatti đã phải chịu tổn thất không hề nhỏ - Ảnh: Internet Ngoài ra, sau lệnh phong tỏa công ty Nội Mông Phàm Thế của Ngô Diệc Phàm, Vatti hiện đã được tòa án chấp thuận thêm yêu cầu phong tỏa thêm nhiều tài sản liên quan của nam nghệ sĩ, bao gồm cả công ty truyền thông Triều Đình Văn Hóa.

Trước đây, vào tháng 12/2021, Ngô Diệc Phàm đã bị tòa án tối cao ban hành lệnh niêm phong khối tài sản khổng lồ trị giá hơn 17 triệu USD bao gồm có cổ phần công ty, bất động sản, tài khoản ngân hàng,... trong vòng từ 1 đến 3 năm. Ngô Diệc Phàm bị nhiều nhãn hàng chấm dứt hợp đồng sau scandal tình ái do bạn gái cũ là Đô Mỹ Trúc 'khui ra - Ảnh: Internet Theo thông tin từ Sina, quan hệ hợp tác của Ngô Diệc Phàm và công ty Vatti chấm dứt kể từ sau khi nam nghệ sĩ vướng vào bê bối tình ái và anh cũng bị chính công ty này khởi kiện vào đầu tháng 11/2021.

Trong thời gian qua, phía Vatti đã nhiều lần liên hệ với đại diện của Ngô Diệc Phàm và yêu cầu việc bồi thường tổn thất mà nam nghệ sĩ gây ra nhưng không hề được phản hồi. Tuy được tòa án tối cao phán quyết có lợi nhưng nhãn hàng này đã lắm lần lâm vào cảnh bất lực vì không đòi được tiền do nội bộ công ty của Ngô Diệc Phàm đã tan rã kể từ khi anh bị tạm giam. Hình ảnh đã qua chỉnh sửa của Ngô Diệc Phàm từng khiến netizen giật mình vì chỉ sau vài tháng tạm giam, nam nghệ sĩ đã lên cân đến chóng mặt - Ảnh: Weibo Theo phân tích từ giới luật sư Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm có thể đối diện với án phạt 17 năm tù giam nếu như tất cả các tội danh bị cáo buộc là hiếp dâm trẻ vị thành niên, chuốc thuốc, xâm phạm người bị hại, lừa đảo nữ sinh,... là sự thật. tuy vậy, vẫn có nhiều thông tin cho rằng nam nghệ sĩ sẽ bị trục xuất về nước sau khi điều tra xong vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngo-diec-pham-bi-nhan-hang-doi-no-2-7-trieu-usd-sau-scandal-tinh-ai-451907.html