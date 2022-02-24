Ngô Diệc Phàm bị nhãn hàng 'đòi nợ' 2,7 triệu USD sau scandal tình ái

Sao quốc tế 24/02/2022 17:08

Trong khi đang là gương mặt đại diện cho một thương hiệu nổi tiếng, Ngô Diệc Phàm "không may" vướng vào một scandal làm rung chuyển showbiz Trung Hoa, việc này khiến anh phải đền bù một số tiền khổng lồ.

Tờ Sina đưa tin, tòa án Bắc Kinh vừa qua đã ra phán quyết đề nghị Ngô Diệc Phàm phải có trách nhiệm tài chính đối với nhãn hàng Vatti mà nam nghệ sĩ từng la gương mặt đại diện. Theo đó, Ngô Diệc Phàm được yêu cầu nhanh chóng hoàn tất việc thanh toán khoản tiền 17,5 triệu NDT (sắp sĩ 2,7 triệu USD) cho công ty này bao gồm cả vốn lẫn lãi mà họ từng thuê anh quảng cáo.

ngo diec pham 1
Do scandal tình ái của Ngô Diệc Phàm, Vatti đã phải chịu tổn thất không hề nhỏ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, sau lệnh phong tỏa công ty Nội Mông Phàm Thế của Ngô Diệc Phàm, Vatti hiện đã được tòa án chấp thuận thêm yêu cầu phong tỏa thêm nhiều tài sản liên quan của nam nghệ sĩ, bao gồm cả công ty truyền thông Triều Đình Văn Hóa.

Trước đây, vào tháng 12/2021, Ngô Diệc Phàm đã bị tòa án tối cao ban hành lệnh niêm phong khối tài sản khổng lồ trị giá hơn 17 triệu USD bao gồm có cổ phần công ty, bất động sản, tài khoản ngân hàng,... trong vòng từ 1 đến 3 năm.

ngo diec pham 2
Ngô Diệc Phàm bị nhiều nhãn hàng chấm dứt hợp đồng sau scandal tình ái do bạn gái cũ là Đô Mỹ Trúc 'khui ra - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Sina, quan hệ hợp tác của Ngô Diệc Phàm và công ty Vatti chấm dứt kể từ sau khi nam nghệ sĩ vướng vào bê bối tình ái và anh cũng bị chính công ty này khởi kiện vào đầu tháng 11/2021.

Trong thời gian qua, phía Vatti đã nhiều lần liên hệ với đại diện của Ngô Diệc Phàm và yêu cầu việc bồi thường tổn thất mà nam nghệ sĩ gây ra nhưng không hề được phản hồi. Tuy được tòa án tối cao phán quyết có lợi nhưng nhãn hàng này đã lắm lần lâm vào cảnh bất lực vì không đòi được tiền do nội bộ công ty của Ngô Diệc Phàm đã tan rã kể từ khi anh bị tạm giam.

ngo diec pham 3
Hình ảnh đã qua chỉnh sửa của Ngô Diệc Phàm từng khiến netizen giật mình vì chỉ sau vài tháng tạm giam, nam nghệ sĩ đã lên cân đến chóng mặt - Ảnh: Weibo

Theo phân tích từ giới luật sư Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm có thể đối diện với án phạt 17 năm tù giam nếu như tất cả các tội danh bị cáo buộc là hiếp dâm trẻ vị thành niên, chuốc thuốc, xâm phạm người bị hại, lừa đảo nữ sinh,... là sự thật. tuy vậy, vẫn có nhiều thông tin cho rằng nam nghệ sĩ sẽ bị trục xuất về nước sau khi điều tra xong vụ việc.

Tình cảnh hiện tại của Ngô Diệc Phàm sau gần 7 tháng bị bắt giam, bao giờ sẽ bị đưa ra xét xử?

Tình cảnh hiện tại của Ngô Diệc Phàm sau gần 7 tháng bị bắt giam, bao giờ sẽ bị đưa ra xét xử?

Nếu công tác điều tra thuận lợi, dự kiến Ngô Diệc Phàm sẽ bị đưa ra xét xử vào tháng 3 tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Diệc Phàm Đô Mỹ Trúc Drama Ngô Diệc Phàm sao Hoa ngữ làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tình cảnh hiện tại của Ngô Diệc Phàm sau gần 7 tháng bị bắt giam, bao giờ sẽ bị đưa ra xét xử?

Tình cảnh hiện tại của Ngô Diệc Phàm sau gần 7 tháng bị bắt giam, bao giờ sẽ bị đưa ra xét xử?

Sau khi 'Thanh trâm hành' bị 'đắp chiếu' do Ngô Diệc Phàm, Dương Tử được 'cứu nguy' bởi nam thần này

Sau khi 'Thanh trâm hành' bị 'đắp chiếu' do Ngô Diệc Phàm, Dương Tử được 'cứu nguy' bởi nam thần này

Tin tức dưa Cbiz ngày 5/2: Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào đoàn 'Dữ Phượng Hành', lộ số tiền phạt của Ngô Diệc Phàm?

Tin tức dưa Cbiz ngày 5/2: Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào đoàn 'Dữ Phượng Hành', lộ số tiền phạt của Ngô Diệc Phàm?

Showbiz rúng động tin Ngô Diệc Phàm lĩnh án 17 năm tù, bồi thường số tiền kỷ lục chưa từng có trong lịch sử?

Showbiz rúng động tin Ngô Diệc Phàm lĩnh án 17 năm tù, bồi thường số tiền kỷ lục chưa từng có trong lịch sử?

Lan truyền rầm rộ hình ảnh Ngô Diệc Phàm 'phát tướng' sau nhiều tháng ngồi tù

Lan truyền rầm rộ hình ảnh Ngô Diệc Phàm 'phát tướng' sau nhiều tháng ngồi tù

Thêm một sao nam 'học' Ngô Diệc Phàm hẹn hò trẻ vị thành niên?

Thêm một sao nam 'học' Ngô Diệc Phàm hẹn hò trẻ vị thành niên?

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 38 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào