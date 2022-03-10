Lộ băng ghi âm của hot girl 19 tuổi thừa nhận thủ đoạn vu oan Ngô Diệc Phàm

Sao quốc tế 10/03/2022 15:55

Mới đây, cư dân mạng đang nghi ngờ hot girl Đô Mỹ Trúc tự đóng vai nạn nhân, cố tình dồn Ngô Diệc Phàm vào bước đường cùng.

Cách đây không lâu, cư dân mạng Weibo "dậy sóng" trước bản ghi âm được cho là của Đô Mỹ Trúc - hot girl khiến Ngô Diệc Phàm "thân bại danh liệt" và phải ngồi tù. Trong đoạn ghi âm này, Đô Mỹ Trúc thẳng thắn thừa nhận cô không hề có bằng chứng tố Ngô Diệc Phàm, cả nhóm bạn chỉ đang cố uy hiếp nam ca sĩ.

Cụ thể, người tung ra đoạn ghi âm thứ 2 này chính là Lý Ân và Lưu Mỹ Lệ (2 người bạn từng thân thiết của Đô Mỹ Trúc). Ở phần đầu, Đô Mỹ Trúc nói về 1 bản hợp đồng, úp mở về việc đối phương (được cho là Ngô Diệc Phàm) đang cố gắng xoay tiền.

do my truc
Cư dân mạng đang nghi ngờ hot girl Đô Mỹ Trúc tự đóng vai nạn nhân, vu oan cho Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Đoạn ghi âm ghi lại Đô Mỹ Trúc nói về 1 bản hợp đồng với một đối phương được cho là Ngô Diệc Phàm. "Tớ nghĩ họ muốn chơi 1 ván cược với tớ, mọi thứ đều là 50-50, nếu thua thì coi như mất trắng, không quay đầu lại được".

Chưa dừng lại ở đó, nàng hot girl tiếp tục chia sẻ trong đoạn ghi âm: "Nếu chúng ta ra sức ép thì anh ta sẽ phải làm 1 ván cược thôi. Nhưng trong tay chúng ta lại không có bằng chứng xác thực, thôi thì cứ dọa anh ta 1 phen đi. Chắc chúng ta không thắng nổi anh ta đâu. Cơ hội thắng của mỗi người đều là 50%".

Như vậy, qua thông tin từ 2 bản ghi âm của Đô Mỹ Trúc có thể thấy cô nàng này có phải đang nói dối để tống tiền Ngô Diệc Phàm? Về phía mình, Đô Mỹ Trúc cũng đã lên livstream khẳng định: "Mọi người đừng tin vào lời đồn trên mạng, hãy đợi sự thật chuẩn bị được tiết lộ. Những ai làm điều sai trái sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tôi chẳng có lý do gì để tha thứ cho những người ấy".

ngo diec pham
Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Hiện tại, vẫn chưa rõ thực hư như thế nào nhưng cư dân mạng đều vô cùng bất ngờ, không ít bình luận cho rằng phải chăng đằng sau loạt drama chấn động châu Á kia là 1 trò đùa cợt của hot girl 19 tuổi, khiến sự nghiệp và hình ảnh của Ngô Diệc Phàm sụp đổ chỉ sau 1 đêm.

Trong khi đó, nam ca sĩ họ Ngô vẫn đang ngồi tù, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra và chưa có bất cứ tuyên bố mới nào về cáo buộc hiếp dâm.

Ngô Diệc Phàm bị nhãn hàng 'đòi nợ' 2,7 triệu USD sau scandal tình ái

Ngô Diệc Phàm bị nhãn hàng 'đòi nợ' 2,7 triệu USD sau scandal tình ái

Trong khi đang là gương mặt đại diện cho một thương hiệu nổi tiếng, Ngô Diệc Phàm "không may" vướng vào một scandal làm rung chuyển showbiz Trung Hoa, việc này khiến anh phải đền bù một số tiền khổng lồ.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Diệc Phàm sao Hoa ngữ Đô Mỹ Trúc scandal Ngô Diệc Phàm làng sao

TIN LIÊN QUAN

Ngô Diệc Phàm bị nhãn hàng 'đòi nợ' 2,7 triệu USD sau scandal tình ái

Ngô Diệc Phàm bị nhãn hàng 'đòi nợ' 2,7 triệu USD sau scandal tình ái

Tình cảnh hiện tại của Ngô Diệc Phàm sau gần 7 tháng bị bắt giam, bao giờ sẽ bị đưa ra xét xử?

Tình cảnh hiện tại của Ngô Diệc Phàm sau gần 7 tháng bị bắt giam, bao giờ sẽ bị đưa ra xét xử?

Sau khi 'Thanh trâm hành' bị 'đắp chiếu' do Ngô Diệc Phàm, Dương Tử được 'cứu nguy' bởi nam thần này

Sau khi 'Thanh trâm hành' bị 'đắp chiếu' do Ngô Diệc Phàm, Dương Tử được 'cứu nguy' bởi nam thần này

Tin tức dưa Cbiz ngày 5/2: Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào đoàn 'Dữ Phượng Hành', lộ số tiền phạt của Ngô Diệc Phàm?

Tin tức dưa Cbiz ngày 5/2: Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào đoàn 'Dữ Phượng Hành', lộ số tiền phạt của Ngô Diệc Phàm?

Thêm một sao nam 'học' Ngô Diệc Phàm hẹn hò trẻ vị thành niên?

Thêm một sao nam 'học' Ngô Diệc Phàm hẹn hò trẻ vị thành niên?

Lan truyền rầm rộ hình ảnh Ngô Diệc Phàm 'phát tướng' sau nhiều tháng ngồi tù

Lan truyền rầm rộ hình ảnh Ngô Diệc Phàm 'phát tướng' sau nhiều tháng ngồi tù

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào