Lộ băng ghi âm của hot girl 19 tuổi thừa nhận thủ đoạn vu oan Ngô Diệc Phàm

Mới đây, cư dân mạng đang nghi ngờ hot girl Đô Mỹ Trúc tự đóng vai nạn nhân, cố tình dồn Ngô Diệc Phàm vào bước đường cùng.

Cách đây không lâu, cư dân mạng Weibo "dậy sóng" trước bản ghi âm được cho là của Đô Mỹ Trúc - hot girl khiến Ngô Diệc Phàm "thân bại danh liệt" và phải ngồi tù. Trong đoạn ghi âm này, Đô Mỹ Trúc thẳng thắn thừa nhận cô không hề có bằng chứng tố Ngô Diệc Phàm, cả nhóm bạn chỉ đang cố uy hiếp nam ca sĩ. Cụ thể, người tung ra đoạn ghi âm thứ 2 này chính là Lý Ân và Lưu Mỹ Lệ (2 người bạn từng thân thiết của Đô Mỹ Trúc). Ở phần đầu, Đô Mỹ Trúc nói về 1 bản hợp đồng, úp mở về việc đối phương (được cho là Ngô Diệc Phàm) đang cố gắng xoay tiền.

Cư dân mạng đang nghi ngờ hot girl Đô Mỹ Trúc tự đóng vai nạn nhân, vu oan cho Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet Đoạn ghi âm ghi lại Đô Mỹ Trúc nói về 1 bản hợp đồng với một đối phương được cho là Ngô Diệc Phàm. "Tớ nghĩ họ muốn chơi 1 ván cược với tớ, mọi thứ đều là 50-50, nếu thua thì coi như mất trắng, không quay đầu lại được". Chưa dừng lại ở đó, nàng hot girl tiếp tục chia sẻ trong đoạn ghi âm: "Nếu chúng ta ra sức ép thì anh ta sẽ phải làm 1 ván cược thôi. Nhưng trong tay chúng ta lại không có bằng chứng xác thực, thôi thì cứ dọa anh ta 1 phen đi. Chắc chúng ta không thắng nổi anh ta đâu. Cơ hội thắng của mỗi người đều là 50%".

Như vậy, qua thông tin từ 2 bản ghi âm của Đô Mỹ Trúc có thể thấy cô nàng này có phải đang nói dối để tống tiền Ngô Diệc Phàm? Về phía mình, Đô Mỹ Trúc cũng đã lên livstream khẳng định: "Mọi người đừng tin vào lời đồn trên mạng, hãy đợi sự thật chuẩn bị được tiết lộ. Những ai làm điều sai trái sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tôi chẳng có lý do gì để tha thứ cho những người ấy". Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet Hiện tại, vẫn chưa rõ thực hư như thế nào nhưng cư dân mạng đều vô cùng bất ngờ, không ít bình luận cho rằng phải chăng đằng sau loạt drama chấn động châu Á kia là 1 trò đùa cợt của hot girl 19 tuổi, khiến sự nghiệp và hình ảnh của Ngô Diệc Phàm sụp đổ chỉ sau 1 đêm. Trong khi đó, nam ca sĩ họ Ngô vẫn đang ngồi tù, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra và chưa có bất cứ tuyên bố mới nào về cáo buộc hiếp dâm.

Ngô Diệc Phàm bị nhãn hàng 'đòi nợ' 2,7 triệu USD sau scandal tình ái Trong khi đang là gương mặt đại diện cho một thương hiệu nổi tiếng, Ngô Diệc Phàm "không may" vướng vào một scandal làm rung chuyển showbiz Trung Hoa, việc này khiến anh phải đền bù một số tiền khổng lồ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-bang-ghi-am-cua-hot-girl-19-tuoi-thua-nhan-thu-doan-vu-oan-ngo-diec-pham-454754.html