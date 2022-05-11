Dù đang ngồi tù, Ngô Diệc Phàm vẫn bị khởi kiện với số tiền 'khủng'

Sao quốc tế 11/05/2022 20:31

Mặc dù dang trong hạn tù, Ngô Diệc Phàm vẫn bị tận 2 công ty khởi kiện.

Mới đây, một công ty bia nổi tiếng đã khởi kiện Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Triều Đình Nội Mông và Ngô Diệc Phàm về tranh chấp hợp đồng dịch vụ. Cụ thể, công ty này chính thức thông báo nam diễn viên trở thành người đại diện phát ngôn toàn cầu của thương hiệu vào tháng 4/2021.

Song đến tháng 7 cùng năm, công ty thông báo chấm dứt hợp tác với Ngô Diệc Phàm bởi vì anh vướng loạt lùm xùm đời tư nghiêm trọng khiến thương hiệu chịu ảnh hưởng lớn, hình ảnh công ty bị sức mẻ và tốn khoản chi phí không nhỏ để chỉnh sửa kế hoạch tuyên truyền. Cho đến thời điểm hiện tại, tòa ra phán quyết bác đơn truy tố và đóng lại hồ sơ vụ kiện.

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Một công ty bia nổi tiếng đã khởi kiện Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Thời điểm tháng 7/2201, cô gái trẻ tên Đô Mỹ Trúc đã lên tiếng tố cáo Ngô Diệc Phàm thường lấy danh nghĩa tuyển chọn nữ chính đóng MV để tiếp cận nhiều cô gái trẻ và xâm hại tình dục. Hotgirl họ Đô cho biết cô là nạn nhân, bị Ngô Diệc Phàm cưỡng gian khi mới 17 tuổi. Nam diễn viên Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây bị bắt giữ để điều tra các tội danh như chuốc thuốc, chuốc rượu, xâm phạm người bị hại, hiếp dâm trẻ vị thành niên, thành lập đội ngũ lừa đảo các nữ sinh...

Từ giữa tháng 8.2021 vì cáo buộc cưỡng dâm. Kể từ lúc bị bắt giam tới nay, chủ nhân hit Bát mỳ lớn thường bị đồn thổi là mắc bệnh khó nói trong tù, tinh thần suy sụp, bán tháo nhà và công ty... 

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Ngô Diệc Phàm đang ngồi tù vẫn bị kiện - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cơ quan điều tra hiện bảo mật mọi thông tin liên quan đến vụ án của Ngô Diệc Phàm. Tòa án Bắc Kinh cũng ra lệnh phong tỏa tài sản của Ngô Diệc Phàm. Số tài sản bị niêm phong trị giá 17,75 triệu NDT (2,78 triệu USD).

Dù ngồi tù, Ngô Diệc Phàm vẫn phải đối mặt với hàng loạt các vụ kiện tụng từ nhiều thương hiệu lớn nhỏ. Trước khi bị bắt, anh từng là một trong những ngôi sao 9X nổi tiếng bậc nhất Cbiz. Theo QQ, số tiền anh phải bồi thường cho các đối tác có thể lên tới 77 triệu USD.

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