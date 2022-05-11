Lý Nhược Đồng khiến dân tình 'tá hỏa' bởi thân hình hiện tại

Lý Nhược Đồng được khen ngợi bởi sự chăm chỉ tập gym và có thân hình săn chắc đáng mơ ước. Tuy nhiên, cô hiện gây lo lắng khi xuất hiện với ngoại hình gầy gò.

Vào ngày 11/5, trang 163 đưa tin từ khóa "ngoại hình mỏng như giấy" của Lý Nhược Đồng trở thành chủ đề được khán giả Trung Quốc bàn luận. Cụ thể, nữ nghệ sĩ vừa chia sẻ video tập gym trên trang cá nhân. Hình ảnh mới của Lý Nhược Đồng không nhận được phản hồi tích cực. Đa số khán giả cho rằng ngoại hình của nữ diễn viên gầy gò quá mức, đôi chân khẳng khiu, tỷ lệ đầu và thân người mất cân đối.

Ngoài ra, truyền thông xứ Trung cho rằng Lý Nhược Đồng chăm tập luyện thể thao, nhưng cơ thể cô không mang đến cảm giác khỏe mạnh, có sức sống. Thậm chí nữ nghệ sĩ bị đánh giá đang giảm cân mất kiểm soát. Hiện tại, ngôi sao Hong Kong nặng dưới 40 kg, cao 1,66 m.

Lý Nhược Đồng giảm cân quá mức - Ảnh: Internet

Lý Nhược Đồng bước chân vào giới giải trí từ năm 1990. Cô ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong Thiên long bát bộ, Võ Đang, Đại Tống truyền kỳ, Dương Môn nữ tướng... Năm 1995, Lý Nhược Đồng đóng Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp, trở thành vai diễn để đời trong sự nghiệp của cô. Đến nay, dù đã trải qua hơn 20 năm, phiên bản này vẫn được coi là "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh".

Vài năm trở lại đây, Lý Nhược Đồng thỉnh thoảng làm khách mời trong các phim truyền hình như Trần Tình Lệnh, Đấu phá thương khung... Vai diễn của cô đều gây ấn tượng với khán giả.

Lý Nhược Đồng - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Lý Nhược Đồng chia sẻ cô không cố gắng níu giữ tuổi thanh xuân bằng các biện pháp làm đẹp như can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ diễn viên cho rằng người phụ nữ ở mỗi thời mang vẻ đẹp khác nhau. Lý Nhược Đồng áp dụng chế độ ăn uống hợp lý và chăm chỉ tập thể hình, yoga để cơ thể khỏe mạnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-nhuoc-dong-khien-dan-tinh-ta-hoa-boi-than-hinh-hien-tai-467935.html