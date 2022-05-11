Phim Tôn Ngộ Không phiên bản mới bị chê không chừa đường lui, Netizen 'ngán ngẩm' cố cười cũng cười không nổi

Ngộ Không chi Tiểu Thánh truyện là bản phim mới, được phát triển từ tuyến nhân vật Tôn Ngộ Không. Tác phẩm có nội dung về người nối dõi Tề Thiên Đại Thánh. Do đó, cốt truyện, tính cách và hình tượng của nhân vật chính hoàn toàn mới mẻ, không liên quan đến nguyên tác Tây du ký.

Bộ phim điện ảnh được phát hành online Ngộ Không chi Tiểu Thánh truyện hôm 9/5 (giờ địa phương), gây chú ý khi có sự tham gia diễn xuất của dàn sao Tây du ký 1986 như nghệ sĩ lồng tiếng Lý Thế Hoành vai Tôn Ngộ Không, Uông Việt diễn Đường Tăng, Chu Long Quảng đóng Phật Tổ Như Lai, theo Sohu.

Phim kể về Tôn Tiểu Thánh - Mỹ hầu vương mới nhậm chức (Vương Ninh), và người anh em Kim Tiểu Bằng (Vương Lương), là chuyên gia bắt yêu trừ ma. Họ sau đó trở mặt khi Kim Tiểu Bằng lộ thân phận là con trai của ma vương diệt thế, nhận nhiệm vụ gieo rắc tai ương khắp thiên hạ để báo thù cho cha. Đây vốn là ân oán do Tôn Ngộ Không gây ra, nhưng vì đã trở thành hậu duệ của "vua khỉ", Tôn Tiểu Thánh phải ra mặt chiến đấu với Kim Tiểu Bằng để cứu thế.

Dàn diễn viên nổi tiếng lại được quảng bá là khai thác, bóc tách các khía cạnh mới mẻ hơn hẳn nguyên tác khi tập trung vào Mỹ hầu vương nhưng Ngộ Không Chi Tiểu Thánh Truyện lại vẫn nhận về không ít ý kiến chỉ trích.

Dàn diễn viên chính trong phim Tôn Ngộ Không mới - Ảnh: Internet

Phim bị đánh giá là thất bại trong cốt truyện, kịch bản, kỹ xảo yếu kém, bối cảnh đồ họa nghèo nàn và tạo hình nhân vật thì quá xấu, nhất là nhân vật chính Tôn Ngộ Không. Ngoài ra chất lượng diễn xuất cũng không đồng đều, đáng tiếc nhất là cặp đôi Vương Ninh và Vương Lương khi có một màn thể hiện thiếu cảm xúc.

Theo phân tích của trang 163, mạch phim được xây dựng theo mô típ nhân quả luân hồi với cuộc tranh đấu giữa hậu duệ Tôn Ngộ Không và hậu duệ Kim Đại Bằng. Tình tiết họ ban đầu là bạn, sau đó trở mặt thành thù, và cuối cùng quay lại làm bạn, bị đánh giá lê thê, trẻ con và không có điểm nhấn đặc sắc.

Sohu đánh giá không chỉ thất bại trong cốt truyện, Ngộ Không chi Tiểu Thánh truyện còn nhận nhiều lời chê về kỹ xảo kém, bối cảnh đồ họa nghèo nàn, tạo hình xấu.

Theo nhà phê bình điện ảnh Mã Khánh Vân, tác phẩm bắt chước nhiều phim cũ ở cả nội dung, tạo hình, lối diễn của dàn sao, vì thế thiếu sự sáng tạo. "Phim ăn theo những tác phẩm nổi tiếng về Tây du ký, không cho thấy sự tìm tòi của êkíp, chưa tạo được dấu ấn của chính họ", Mã Khánh Vân viết.

Bị chê nhiều nhất là vai Tôn Tiểu Thánh của Vương Ninh. Trên Weibo, nhiều blogger giải trí nhận xét anh bắt chước lối diễn của Châu Tinh Trì trong Đại thoại tây du nhưng cách diễn gượng gạo. Theo trang 163, ở tác phẩm, Vương Ninh xây dựng hình tượng Tôn Tiểu Thánh giỏi võ nhưng đôi lúc ngây ngô, khờ khạo nhằm tạo mảng miếng gây cười. Nhưng các tình tiết này bị nhiều người chê ấu trĩ, khiến khán giả "không cười nổi".

Diễn xuất Vương Ninh và Vương Lương bị chê nhiều nhất - Ảnh: Internet

Theo QQ, Ngộ Không chi Tiểu Thánh truyện có chất lượng dưới trung bình, là thảm họa biến tấu và không đáng để khán giả bỏ ra 1h30 xem tác phẩm.