"Đường Tăng" bị vợ tỷ phú hơn 11 tuổi tuyên bố 3 quy định, 32 năm không dám cãi nửa lời

Sao quốc tế 22/03/2022 17:23

Cuộc sống ở rể nhà hào môn của "Đường Tăng" - Trì Trọng Thụy hoá ra không đơn giản như nhiều người vẫn tưởng.

Khi nói tới Trì Trọng Thụy, ngoài vai diễn "Đường Tăng" kinh điển trong siêu phẩm Tây Du Ký (1986), nhiều khán giả còn nghĩ ngay tới cuộc hôn nhân gây nhiều tranh cãi của ông và bà xã hơn 11 tuổi Trần Lệ Hoa. Tới nay, dù cặp đôi chị - em này đã về chung nhà được 32 năm nhưng vẫn có không ít người nghi ngờ nam diễn viên vì muốn "đào mỏ" nên mới kết hôn với nữ tỷ phú giàu có. 

'Đường Tăng' bị vợ tỷ phú hơn 11 tuổi tuyên bố 3 quy định, 32 năm không dám cãi nửa lời - Ảnh 1
Trì Trọng Thụy và phu nhân

Xuất hiện trên phim là hình ảnh Đường Tăng với vẻ ngoài điển trai và là sư phụ của những đồ đệ võ công cao cường, nhưng ít ai biết rằng, ngoài đời, Đường Tăng lại lép vế với 'cột nhà' của mình.

'Đường Tăng' bị vợ tỷ phú hơn 11 tuổi tuyên bố 3 quy định, 32 năm không dám cãi nửa lời - Ảnh 2
"Đường Tăng" lép vé với "cột nhà"

Theo như báo chí đưa tin: "Kết hôn 32 năm vẫn gọi vợ là ‘ngài’, không dám nói đùa nửa câu, Trì Trọng Thụy chấp nhận luồn cúi để đổi lấy phú quý".

Được biết, bà Trần Lệ Hoa vốn có gia thế vô cùng hiển hách, được sinh ra ở Di Hòa Viên (cung điện xây từ thời nhà Thanh), là hậu duệ đời thứ 8 của gia tộc Diệp Hách Na Lạp thuộc Chính Hoàng Kỳ. Nhờ tài năng nổi trội trong lĩnh vực kinh doanh, bà Trần là một trong số những nữ tỷ phú giàu có nhất Trung Quốc với khối tài sản lên tới hơn 50 tỷ tệ (175.000 tỷ đồng), nắm trong tay nhiều bất động sản có giá trị. Tuy nhiên, khi đến với Trì Trọng Thụy, bà Trần Lệ Hoa từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có tới 3 đứa con riêng.

Trong khi đó, Trì Trọng Thụy xuất thân trong một gia đình có truyền thống kinh kịch, vất vả nửa đời người mới có cơ hội bật lên trong sự nghiệp diễn xuất nhờ vào vai diễn Đường Tăng. Thế nhưng, sau khi kết hôn với bà Trần Lệ Hoa vào năm 1990, ông lại lựa chọn rời khỏi showbiz, sống cuộc sống an nhàn bên người vợ giàu có. Đây cũng chính là lý do khiến không ít khán giả chê trách nam diễn viên Tây Du Ký vì ham giàu mà bỏ bê sự nghiệp.

Thời điểm đó, ngay tại tiệc cưới, bà Trần Lệ Hoa đã công khai tuyên bố 3 quy định Trì Trọng Thụy phải tuân theo khi về chung nhà, đó là:

- Không sinh con sau khi kết hôn.

- Dù ở nhà hay ở ngoài thì khi phụ nữ đang nói, đàn ông không được phép nói chen.

- Không được phép tỏ ra không vui.

Những quy tắc tưởng chừng vô lý nhưng Trì Trọng Thụy vẫn nghiêm chỉnh chấp hành suốt 32 năm qua. Khi nói chuyện, ông luôn gọi bà xã là "ngài", chưa bao giờ dám gọi thẳng tên hay đặt biệt danh nào. Không chỉ vậy, dù sống với nhau hơn 3 thập kỷ, Trì Trọng Thụy cũng chưa từng dám nói đùa với nữ tỷ phú họ Trần bao giờ vì bà vốn là người rất nghiêm túc, ít nói, ít cười.

Nhiều lần, khán giả bắt gặp hình ảnh Trì Trọng Thụy đứng khép nép hoặc đứng sau vợ mình trong những sự kiện.

'Đường Tăng' bị vợ tỷ phú hơn 11 tuổi tuyên bố 3 quy định, 32 năm không dám cãi nửa lời - Ảnh 3
'Đường Tăng' bị vợ tỷ phú hơn 11 tuổi tuyên bố 3 quy định, 32 năm không dám cãi nửa lời - Ảnh 4
'Đường Tăng' bị vợ tỷ phú hơn 11 tuổi tuyên bố 3 quy định, 32 năm không dám cãi nửa lời - Ảnh 5
'Đường Tăng' bị vợ tỷ phú hơn 11 tuổi tuyên bố 3 quy định, 32 năm không dám cãi nửa lời - Ảnh 6
'Đường Tăng' bị vợ tỷ phú hơn 11 tuổi tuyên bố 3 quy định, 32 năm không dám cãi nửa lời - Ảnh 7

Mặc dù cuộc sống bên vợ tỷ phú có phần nề nếp, gia phong nhưng bù lại, Trì Trọng Thụy lại được hưởng sự giàu có, sung túc nhất trong số những "Đường Tăng" đóng Tây Du Ký. Không chỉ vậy, có nguồn tin cho biết, bà Trần Lệ Hoa đã lập sẵn di chúc, muốn để lại cho ông 40 tỷ tệ (145.000 tỷ đồng) tiền thừa kế, trong khi con cái chỉ được hưởng 10 tỷ tệ (36.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên, Trì Trọng Thụy gây bất ngờ khi tuyên bố không chấp nhận di chúc này của bà xã. Lý do ông đưa ra là vì tình cảm giữa ông và vợ không thể đo đếm bằng tiền bạc, hi vọng bà Trần Lệ Hoa vẫn luôn khỏe mạnh, cùng ông tiếp tục bước trên đoạn đường dài phía trước.

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