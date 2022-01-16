"Đường Tăng" Giang Hoa bán vàng và kim cương trên sóng livestream

Mới đây, nhiều khán giả phát hiện nam diễn viên nổi tiếng hàng đầu TVB Giang Hoa - ngôi sao của siêu phẩm kinh điển Tây Du Ký đi bán hàng livestream. Buổi live thu hút kha khá lượng người tham gia, ai nấy đều tràn vào hỏi thăm nam diễn viên nhưng chỉ chốt được chưa đến 100 đơn. Lý do không phải vì Giang Hoa không có tài ăn nói, mà là vì anh đang bán một món hàng không phải ai muốn cũng mua được: bán vàng.

Một số netizen đã vào phần bình luận và góp ý cho nam diễn viên tài hoa số 1 của TVB năm nào. Nhiều người cho rằng vì món hàng khá đắt đỏ, thời gian livestream lại vào lúc 2-3 giờ chiều nên không có nhiều người tương tác và "chốt đơn". Đối mặt với những bình luận của fan, Giang Hoa vẫn rất vui vẻ, đồng thời cho biết sẽ rút kinh nghiệm vào những đợt live sắp tới.

Ngoài ra, nhan sắc tuổi U60 của "Đường Tăng TVB" cũng gây chú ý. Ngoại trừ một vài nếp nhăn, Giang Hoa trông vẫn rất phong độ, quyến rũ và điển trai khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vào thập niên 1990, Giang Hoa từng là một trong những tài tử nổi tiếng bậc nhất của Hong Kong. Sở hữu gương mặt điển trai cùng khí chất của một nam thần, Giang Hoa sớm bén duyên với làng giải trí. Ông tham gia lớp đào tạo diễn xuất của đài ATV năm 1986 và chỉ chưa đầy nửa năm sau đã có vai chính đầu tay.

Năm 1996, Giang Hoa chuyển sang đóng phim TVB. Ngay khi mới gia nhập nhà đài, ông đã được "chọn mặt gửi vàng" cho vai Đường Tăng, đóng cùng "Tôn Ngộ Không" Trương Vệ Kiện trong bộ phim truyền hình Hong Kong Tây Du Ký.

Giang Hoa đảm nhận vai Đường Tăng trong bộ phim Tây Du Ký, Giang Hoa được ca ngợi là Đường Tăng điển trai nhất của màn ảnh. Nhờ vai diễn này, ông một bước trở thành sao, tên tuổi phất lên như diều gặp gió. Thậm chí, ông còn được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh "bản sao của Lưu Đức Hoa".

Trong sự nghiệp, Giang Hoa tham gia rất nhiều phim truyền hình TVB ăn khách. Ông từng hóa thân thành nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng Trung Quốc như Lao Ái trong Cỗ Máy Thời gian, Hạng Vũ trong Sở Hán Kiêu Hùng, Đường Huyền Tông trong Dương Quý Phi, Ung Chính trong Quá Khứ Và Hiện Tại, Càn Long trong Kim Ngọc Mãn Đường,...

Tuy nhiên, khác với nhiều tài tử cùng thời như Lưu Đức Hoa, Trương Vệ Kiện, Lương Triều Vỹ, trước khi thành danh Giang Hoa đã sớm yên bề gia thất. Năm 1992, Giang Hoa kết hôn với nữ ca sĩ Mạch Khiết Văn, hơn ông 8 tuổi. Giang Hoa và Mạch Khiết Văn từng là cặp vợ chồng kiểu mẫu trong làng giải trí Hồng Kông. Thế nhưng, hình tượng gia đình hạnh phúc của hai người sụp đổ trong lòng công chúng sau khi nam diễn viên vướng lùm xùm tình ái với bạn diễn Đặng Tụy Văn.

Sau scandal này, hình tượng của tài tử họ Giang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Năm 2004, Giang Hoa rời khỏi Hồng Kông đến Trung Quốc với mục đích phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, đến năm 2006, ông đột ngột biến mất khỏi làng giải trí. Nguyên nhân là do tài tử này bị chấn thương ở thắt lưng và chân. Bệnh tật giày vò khiến Giang Hoa rơi vào trạng thái trầm cảm. Từ đó đến nay, ông không còn đóng thêm bất kỳ tác phẩm nào nữa.

Dù có thu nhập ổn định từ việc dạy nhạc nhưng Mạch Khiết Văn vẫn không đủ tiền để trang trải cuộc sống. Những năm gần đây, khi bệnh tình thuyên giảm, Giang Hoa phải ra ngoài làm việc phụ giúp vợ. Cuối năm 2020, Mạch Khiết Văn tổ chức buổi hòa nhạc, Giang Hoa cùng vợ xuất hiện trên sân khấu. Tuy vậy, ông chỉ tham gia để ủng hộ vợ và không hề có ý định quay lại làng giải trí.