Giấu kín bấy lâu, con gái ‘Tôn Ngộ Không’ vừa xuất hiện đã gây ngỡ ngàng với nhan sắc xinh đẹp như minh tinh

Mạng xã hội xứ Trung đang bấn loạn trước nhan sắc xinh đẹp của Chương Đồng Đồng - con gái Lục Tiểu Linh Đồng và nữ diễn viên Vu Hồng.

Với vai diễn “Tôn Ngộ Không” trong bộ phim truyền hình “Tây du ký” bản 1986, nam diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng (Chương Kim Lai) trở nên vô cùng nổi tiếng và được nhiều khán giả yêu mến. Đến thời điểm hiện tại, ông đã là một diễn viên gạo cội và có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Hoa ngữ. Vai diễn để đời của Lục Tiểu Linh Đồng - Ảnh: Internet Năm 1988, ông kết hôn với nữ diễn viên Vu Hồng và có cuộc sống hạnh phúc bên cô con gái Chương Đồng Đồng. Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư, Lục Tiểu Linh Đồng rất ít khi đăng tải hình ảnh của con gái lên mạng xã hội. Hiếm hoi lắm nam diễn viên mới chia sẻ hình ảnh lúc bé của Đồng Đồng đến người hâm mộ.

Hình ảnh gia đình của nam diễn viên - Ảnh: Internet Tuy nhiên mới đây, netizen xứ Trung được một phen xôn xao khi hình ảnh của Đồng Đồng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Theo đó, loạt ảnh này được chụp trong bữa tiệc gia đình mà nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng chia sẻ trên Weibo. Được biết, đây là lần đầu tiên con gái Lục Tiểu Linh Đồng lộ diện trước công chúng với hình ảnh trưởng thành. Ảnh chụp Đồng Đồng và ông bố nổi tiếng gây sốt mạng xã hội Weibo – Ảnh: Internet

Khi chụp cùng Quan Hiểu Đồng, nhan sắc của Đồng Đồng không hề thua kém - Ảnh: Internet Ngay lập tức, nhan sắc của con gái “Tôn Ngộ Không” trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Theo nhận xét của netizen, Đồng Đồng sở hữu gương mặt nhỏ gọn, sống mũi cao thanh tú, mọi đường nét đều vô cùng dịu dàng. Ai nấy đều ngỡ ngàng trước gương mặt xinh đẹp của Đồng Đồng, nhiều người còn cho rằng cô sở hữu ngoại hình không hề thua kém các mỹ nhân Cbiz hiện nay. Khi buộc tóc cao, gương mặt của Đồng Đồng càng thanh thoát hơn - Ảnh: Internet Một số bình luận của cộng đồng mạng: “Rất tò mò không biết Đồng Đồng có tham gia làng giải trí như bố không”, “Chà, hoàn toàn bất ngờ đó”, “Tại sao Lục Tiểu Linh Đồng lại có thể giấu kín cô con gái xinh đẹp như thế này một thời gian dài quá vậy”, “Xinh đẹp không kém gì Quan Hiểu Đồng nha”…

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