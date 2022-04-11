Vốn được biết đến qua vai diễn nổi tiếng ''Tôn Ngộ Không'' và được nhiều người yêu quý nhờ vào lối sống giản dị, không phô trương.
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Được biết đến là 1 diễn viên có tâm với nghề và cũng là người có được sự nghiệp huy hoàng nhất trong cả gia tộc. Cũng chính vì lẽ đó mà cho tới nay, Lục Tiểu Linh Đồng chưa khi nào nguôi ngoai 1 nỗi lo. Nam diễn viên chỉ sinh được 1 người con gái nên việc kế nghiệp gia tộc là vô cùng khó khăn. Bởi lẽ để có thể hoàn thành tốt vai diễn Mỹ Hầu Vương trong thân phận con gái là điều hoàn toàn không thể xảy ra.
Được biết, gia tộc của nam diễn viên U70 vô cùng đề cao chuyện thế hệ sau kế nghiệp diễn mỹ hầu vương. Tuy nhiên, đối mặt với những áp lực nói trên, nam diễn viên đã chia sẻ đang nghĩ tới việc sẽ chọn người ngoài gia đình để nối nghiệp.
Hiện tại, dù mới khiến người hâm mộ hoang mang khi xuất hiện tin đồn ''Tôn Ngộ Không'' đã qua đời. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn đang có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh gia đình và bạn bè. Ngoài ra, ''Tôn Ngộ Không'' vẫn là chủ đề thú vị thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng châu Á. Hy vọng rằng Lục Tiểu Linh Đồng sẽ sớm tìm được người nối nghiệp xứng đáng. Bạn nghĩ sao về điều này, hãy chia sẻ cùng với chúng tôi ngay nhé.