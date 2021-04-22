Cuộc sống hôn nhân của ‘Đường Tăng’ Trì Trọng Thụy và nữ tỷ phú hơn 11 tuổi, viên mãn bề ngoài nhưng bên trong đầy rẫy quy tắc

Sao quốc tế 22/04/2021 18:25

30 năm kết hôn với người vợ tỷ phú, mặc dù không có con chung nhưng cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Trì Trọng Thụy vẫn rất hạnh phúc.

Nổi tiếng sau thành công của Tây Du Ký, “Đường Tăng” Trì Trọng Thụy kết hôn cùng nữ đại gia lớn hơn mình 11 tuổi Trần Lệ Hoa. Trong khi Trì Trọng Thụy là một diễn viên nổi tiếng và đẹp trai thì Trần Lệ Hoa đã trải qua một đời chồng và có 3 con riêng. Khi đó Trì Trọng Thụy bị nhiều người đánh giá là ham tiền nên mới kết hôn với Trần Lệ Hoa.

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 Trì Trọng Thụy nổi tiếng sau thành công của bộ phim Tây Du Ký

Trần Lệ Hoa là một trong những người phụ nữ giàu có nhất Trung Quốc, ngay từ khi hai người quyết định đến với nhau đã có nhiều người cười nhạo rằng hôn nhân này chỉ là giao dịch tình tiền nên chắc chắn sẽ không bền vững. Mặc dù không có con chung nhưng cặp đôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau 30 năm, đây giống như một lời chứng minh cho mọi người thấy rằng tình cảm của họ dành cho nhau là chân thành. Theo Sohu, hôn nhân của Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa tuy bề ngoài viên mãn nhưng thực tế bên trong lại đầy rẫy những quy tắc.

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 Trì Trọng Thụy bất ngờ kết hôn với nữ đại gia hơn mình 11 tuổi Trần Lệ Hoa khi đang rất nổi tiếng

Trong một lần tham gia chương trình truyền hình Trần Lệ Hoa từng chia sẻ rằng gia đình bà có rất nhiều quy tắc, Trì Trọng Thụy có thể tiếp nhận những quy tắc này khiến bà vô cùng bất ngờ và cảm kích. Gia đình Trần Lệ Hoa là người Mãn lại có xuất thân quý tộc nên trong suy nghĩ vẫn còn khá nhiều tư tưởng phong kiến. Theo phong tục, đại gia đình 3 thế hệ gồm vài chục người sẽ cùng sống chung trong một nhà, lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt.

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 Gia đình Trần Lệ Hoa có rất nhiều quy tắc nhưng Trì Trọng Thụy vẫn thích nghi được với những quy tắc đó

Không chỉ vậy, khi ăn cơm tối gia đình Trần Lệ Hoa còn có một quy tắc không bao giờ thay đổi. Đó là khi mọi người trong nhà phải tập trung đầy đủ mới được bắt đầu ăn cơm, trẻ con hay người lớn đều giống nhau. Hơn nữa khi Trần Lệ Hoa ăn xong, mọi người sẽ phải dìu bà đến chỗ nghỉ ngơi, xong mọi việc rồi mới tiếp tục ăn uống.

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 Mặc dù không có con chung nhưng Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa vẫn sống hạnh phúc bên nhau hơn 30 năm

Về chuyện tình cảm với Trì Trọng Thụy, nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa từng chia sẻ rằng: “Khi mới bắt đầu cũng có cảm giác là không hợp, Trì tiên sinh đẹp như vậy lại nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều, tiền bạc không thể thay thế được tuổi tác”. Hơn 30 năm qua, hai vợ chồng Trì Trọng Thụy vẫn luôn tôn trọng lẫn nhau, việc của người kia cũng chính là việc của mình, chính vì vậy gia đình vô cùng êm ấm.

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Từ khóa:   Tây Du Ký Đường Tăng Trì Trọng Thụy Trần Lệ Hoa

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